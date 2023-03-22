Память сквозь времена: жители Удмуртии рассказывают о своих родных – героях Великой Отечественной войны

Фото: личный архив героев проекта

В преддверии 9 мая на радио «Адам» и портале IZHLIFE стартовал народный проект «Истории нашей Победы». Жители республики могут поделиться рассказами об участниках и современниках Великой Отечественной войны, а также о тех, кто защищает Родину сегодня или помогает нашим бойцам. Кроме того, организаторы проекта собирают истории династий – семей, в которых потомки так или иначе продолжают дело своих бабушек и дедушек, чьи судьбы были связаны с войной.

Все истории, участвующие в проекте, будут опубликованы в специальном разделе на портале IZHLIFE, а самые яркие и душевные – прозвучат со сцены в рамках официального празднования 9 мая в Ижевске. И вот первые истории, присланные жителями Удмуртии.

Совершеннолетие встретила под бомбежкой

Фото: личный архив героев проекта

Историей о своей бабушке поделилась ижевчанка Ксения Бовкун.

Дина Меркушева ушла на фронт добровольно 23 октября 1943 года. Почти три месяца 17-летняя девушка вместе со своим батальоном ехала в товарном вагоне со станции Юдино в Казани до города Нежин на Украине, а по прибытии началось страшное.

«Через 30 минут налетели немецкие самолеты, началась сильная бомбежка. На станции все горит, все взлетает в воздух. Самолеты 4 раза разворачивались и снова и снова бомбили. Так, в этот день, я встретила свое 18-летие», – вспоминала сама Дина Тихоновна.

Дина попала в 85-й батальон. Изучала строение фашистских самолетов, а спустя время стала телефонисткой.

«Мы, телефонистки, принимали с постов наблюдения информацию, что в квадрате таком-то самолет такой-то летит по курсу такому-то. Эти донесения передавали в зенитные и авиационные войска, чтобы открывали огонь и поднимали штурмовики»

Март 1945-го. Батальон шел на Берлин. Бомбили реже. Только 2 мая Дина услышала заветное: «Враг сдался».

Дина Тихоновна Меркушева всю жизнь проработала электромехаником связи на Горьковской железной дороге.

Узнали о наградах прадеда спустя 76 лет

Фото: личный архив героев проекта

Ведущий новостей на радио «Адам» (12+) Владимир Барановский рассказал историю своего прадедушки – Алексея Титовича Гришкевича.

Леша Гришкевич разминировал Ленинград после оккупации. С 1 мая по 25 июля 1944 года он смог найти, обезвредить и уничтожить 12 тысяч взрывных снарядов!

«Это мой дедушка разминировал музеи и памятники архитектуры, на которые мы сейчас любуемся в Питере. Это мой дедушка спасал культурное и историческое наследие нашей страны. А мы, вся наша семья, не знали об этом до ноября 2021 года!», – рассказывает Владимир.

Только через 76 лет рассекретили военные архивы. Только через 76 лет семья узнала, что сделал их прадед, дед, отец. Алексей Гришкевич служил в 21-ой военизированной городской пожарной команде города Ленинграда. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Получил Алексей их за самоотверженность и преданность делу.

Доставлял боеприпасы, находясь под обстрелом

Фото: личный архив героев проекта

Ирина Сидорова присоединилась к проекту и тоже рассказала о подвигах своего деда, которыми гордится.

Сережа Корепанов из деревни Байвал Игринского района попал на фронт в 1941-м. Он знал и понимал – нужно идти и воевать против фашистов, защищать свою Родину. Молодой парень служил в 54-м гвардейском минометном полку. Стал красноармейцем и помощником шофера батареи.

В августе 1941 года он попал под обстрел противника. Задача – доставить боеприпасы дивизионам, которые шли в рейд с танками. И боец Сережа их доставил.

Сергею Корепанову вручили медаль «За отвагу». Он прошел всю Великую Отечественную войну. Был удостоен награды «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» и «За боевые услуги».

Как стать частью проекта?

Вы тоже можете отправить историю, посвященную вашим родным. Отправьте фотографию и историю вашего воевавшего родственника или тех, кто защищает Родину в настоящее время в зоне специальной военной операции. Рассказать можно о бойцах на фронте, тружениках тыла, участниках партизанского движения и многих других.

Сделать это можно одним из следующих способов:

– заполнить форму по ссылке;

– загрузить фотографию героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте, а историю опубликовать в описании к этой фотографии;

– отправить текст истории и фотографии в мессенджеры радиостанции «Адам»: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-912-007-08-05;

– отправить историю и фотографии на почту hello@cdm.team, указав в теме письма «Истории нашей Победы»

В проекте могут принять участие и школьники старше 12 лет, но для этого нужно оставить контакты родителей или классного руководителя, чтобы организаторы смогли связаться с ними.

Организаторы проекта — медиахолдинг Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и портал IZHLIFE. Проект «Истории нашей Победы» проходит при поддержке Правительства Удмуртской республики.

Контакты организаторов: (3412) 945-045.

Сроки проведения: с 20 марта по 9 мая 2023 года. 12+

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