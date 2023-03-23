Изысканно и со вкусом: адреса и меню новых кафе столицы Удмуртии

Фото: кафе-кондитерская La Paris

Количество заведений общепита в Ижевске стремительно растет. Кафе и рестораны появляются чуть ли не каждый месяц. Рассказываем о местах, где можно попробовать яркую и колоритную грузинскую кухню, расслабиться в приятной атмосфере и перекусить ПП-десертом.

Кафе ЭzО

Фото: vk.com/ezo_izh

«Новый город» – интересный район Ижевска, где можно найти не только красивые, но и вкусные места. Как насчет попробовать лучшие блюда грузинской кухни? Такие яркие, пряные, необычайно вкусные. От известного многим салата аджапсандал до чанахи с курицей и овощами и других классических грузинских блюд в авторской подаче.

Адрес: улица В.С. Тарасова, 2

Режим работы: с 09:00 до 23:00

Кафе Ptitim

Фото: ptitim.coffee.eat

Что такое птитим? Маленькая птичка, что забавно пищит летними вечерами? О, нет! Это традиционное израильское блюдо из мелких макаронных изделий, которые по форме напоминают крупный кускус или турецкий бугур. На вкус очень необычно, но именно поэтому его невозможно забыть. В кафе Ptitim вы также сможете попробовать классический израильский обед в современном исполнении. Кроме этого, в меню заведения можно найти нежнейшие смузи, салат с манго и креветками и тающий во рту стейк из свежего тунца с брокколи.

Кстати! Если вам не с кем сходить в кафе, можно привести с собой кого-то из своих четвероногих друзей! Кафе является так называемой зоной Dog friendly (Место, куда можно с животными – прим. ред).

Адрес: улица Максима Горького, 150

Режим работы: с 9:00 до 21:00

Кондитерская La Paris

Фото: кафе-кондитерская La Paris

Нежный круассан или сочное пирожное с шоколадом и вишней, а может, вам хотелось бы отведать вкуснейшие корзиночки с шоколадным кремом? Выпить свежесваренный кофе и попробовать изысканный десерт теперь можно в новой кафе-кондитерской La Paris.

Вы можете отведать нежную выпечку внутри уютной кофейни с панорамными окнами или же заказать с собой. Выбор за вами.

Адрес: улица В.С. Тарасова, 1

Режим работы:

– с понедельника по четверг с 9:00 до 21:00

– с пятницы по воскресенье с 9:00 до 22:00

Ресторан «More: устрицы, вино, любовь» (скоро открытие)

Фото: more.rest.izhevsk

Рестораны, где готовят вкусные блюда из свежих морепродуктов, в Ижевске встречаются не так уж часто. Однако совсем скоро для любителей средиземноморской кухни появится новое вкусное место.

Да, дата официального открытия еще не известна, но вот меню будущего ресторана уже в открытом доступе. Жители и гости Ижевска смогут попробовать:

– севиче из лосося с авокадо и томатами;

– гребешок с гуакамоле и кумкватом под соусом понзу;

– кальмара с цветной капустой и птитимом.

Адрес: улица Советская, 7

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