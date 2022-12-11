Где в столице Удмуртии можно покататься на коньках этой зимой. Фото: Дмитрий Селезнев

Зима приносит с собой любимые многими снежные развлечения. В Ижевске открывают традиционные ледовые катки. «Комсомолка» спешит поделиться расписанием, адресами и ценами.

Открытый каток в парке Кирова

На центральной аллее парка появится круговой каток, а также пункт проката и заточки коньков. Каток обещали открыть с 10 декабря.

Адрес: главная аллея парка Кирова

Время работы: с 10:00 до 22:00

Стоимость:

- при наличии своих коньков – бесплатно;

- с прокатом снаряжения: безлимитный прокат коньков по будням: для взрослых 290 рублей, 240 рублей за детские;

- прокат коньков в выходные дни – 340 за взрослые и 290 за детские.

Дополнительные услуги:

- использование ассистента-фигуриста на 30 минут – 140 рублей в будни и 190 рублей в выходные;

- заточка коньков – 300 рублей.

Скоро в Ижевске начнутся массовые катания на льду Фото: Амир Закиров

Открытый каток в Березовой роще

Каток в парке уже готовят, но подробностей об открытии и дополнительных услугах пока не сообщается.

Адрес: Березовая роще, или Козий парк (район между ул. Авангардной, ул. 8 Марта, пер. Парковым и р. Карлуткой)

Контактный телефон: 57-64-55

Время работы: пока неизвестно

Цены: пока не установлены

Открытый каток в парке Горького

В «Летнем саду» зимняя сказка для детей и взрослых откроется в декабре. Главный каток зальют на аллее, дополнительно к нему будет создана площадка для детей, которые еще только учатся стоять на льду. Дополнительно к этому в парке будут работать места, где после активного отдыха можно отдохнуть и перекусить. Каток обещали открыть 10 декабря.

Адрес: Летний сад

Время работы:

- с 12:00 до 22:00 по будням;

- с 10:00 до 22:00 по выходным.

Стоимость:

- при наличии своих коньков – бесплатно;

- прокат инвентаря с понедельника по четверг: 250 рублей для взрослых, 150 рублей для детей; с пятницы по воскресенье: 300 и 250 рублей для взрослых и детей соответственно.

Если вы давно не катались, пора вспомнить, как это делается. Фото: Лада Иванова

Общественный каток в сквере Оружейника Драгунова

В одном из любимых мест отдыха жителей Ленинского района Ижевска каток откроется прямо на месте пруда. Для удобства посетителей рядом с катком будет организована теплая раздевалка для переодеваний. Каток обещали открыть ориентировочно 10 декабря.

Адрес: сквер Оружейника Драгунова

Время работы: ожидается, что каток будет работать без выходных до позднего вечера, однако точное расписание будет известно позднее.

Стоимость:

- при наличии своих коньков – бесплатно;

- цены на прокат снаряжения не установлены.

Открытый каток в парке Космонавтов

Это каток предназначен для отдыха с семьей. Сам каток открытого типа. Но для посетителей в помещении будут работать раздевалка и буфет.

Адрес: парк Космонавтов

Контактный телефон: 44-05-22

Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00

Стоимость:

– со своими коньками – 80 рублей за 30 минут по будням и 100 рублей за безлимит,

в выходные и праздники – 100 рублей в час;

– прокат стоит 120 рублей за 30 минут или 150 рублей за час.

Открытый каток около ЖК «Ривьера»

Рядом с жилым комплексом, расположившимся недалеко от набережной пруда, расположился небольшой открытый каток с красивой подсветкой.

Адрес: перекресток ул. Горького и ул. Кирова

Время работы: с 10:00 до 22:00

Контактный телефон: 8-912-750-30-00

Стоимость:

- при наличии своих коньков – 100 рублей катание в будние дни и 150 рублей по выходным;

- прокат снаряжения по будням 250 рублей для взрослых и 200 для детей. В выходные дни 300 и 250 рублей соответственно.

Крытые катки для тех, кто не любит морозов Фото: Архив КП

Каток в парке развлечений «Омега»

Это крытый каток, находящийся в ТРЦ «Омега». Для посетителей оборудована раздевалка с индивидуальными шкафчиками. Кроме того, предусмотрены выдача спортивного инвентаря и заточка коньков.

Еще посетители могут попасть на занятия по обучению катанию на коньках. О таких занятиях сообщает администрация парка развлечений в группе ВКонтакте.

Адрес: ТРЦ «Омега», ул. 10 лет Октября, 32, 3-й этаж

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (примечание: касса закрывается в 21:00)

Контактный телефон: 91-26-53

Стоимость:

- при наличии своих коньков: в будние дни 220 рублей за час, в выходные 250 рублей за час, безлимитное катание – 280 рублей.

- дети до 7 лет проходят бесплатно;

- с прокатом инвентаря: в будние дни 370 рублей за час, в выходные 400 рублей за час, безлимит 430 рублей.

Крытый каток в ледовом дворце «Молодежный»

Спортивный комплекс откроет свои двери для массовых катаний по субботам. Внутри организован буфет, а также есть гардероб.

Адрес: проспект Калашникова, 15

Контактный телефон: 60-05-81

Время работы: вечер субботы. Перед посещением катка необходимо уточнить точное время начала катаний. Из-за тренировок на ледовой арене график может меняться.

Стоимость:

- при наличии своих коньков: 200 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 10 лет без ограничения по времени;

- при прокате инвентаря (вход оплачивается отдельно) – 100 рублей за час катания.

Это радость для детей и взрослых. Фото: Лада Иванова

Ледовый каток «Динамо»

Это, наверное, один из самых известных катков Ижевска. Для удобства посетителей в нем организованы теплые раздевалки, пункт заточки коньков и буфет. Вы уже можете его посетить, а праздничное открытие состоялось 10 декабря.

Адрес: ул. Свободы, 202

Контактный телефон: 78-36-98

Время работы:

С понедельника по пятницу: с 17:00 до 22:00;

Суббота, воскресенье и праздники: с 11:00 до 22:00

Стоимость:

- при наличии своих коньков: в будние дни – 150 рублей и 200 рублей в выходные;

- при прокате коньков (вход оплачивается отдельно) + прокат 200 рублей без ограничения по времени.

Открытый каток на стадионе «Зенит»

Каток залит вдоль беговых дорожек. В центре самого спортивного поля ездить нельзя. Для посетителей будет организована теплая раздевалка.

Адрес: ул. Советская, 33

Контактный телефон: 66-47-46

Дата открытия, а также цены и режим работы еще не известны.

Каток на стадионе «Купол»

К сожалению, любимый многими жителями Ижевска каток не будет работать в этом году. Об этом «Комсомолке» сообщила администрация стадиона.

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