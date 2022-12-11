Учимся строить композицию и подбирать цвета Фото: Мария Бакланова

Нарядить елку – казалось бы, что может быть проще? Но когда доходит до дела, мы часто останавливаемся перед коробкой с игрушками в замешательстве. То получается слишком аляписто, то «где густо, где пусто»… И вот эта мишура – куда ее вообще приспособить, чтобы она хоть как-то смотрелась?

О том, как нарядить новогоднее деревце так, чтобы не стыдно было гостям показать и в соцсетях запостить, да и вообще, чтобы при виде него глаз радовался, «Комсомолка» узнала у Никиты Петрова – новогоднего декоратора, флориста и основателя магазина «Home Decor Market» в Ижевске.

У елки тоже должен быть стиль

Допустим, у вас есть искусственная ель. Первым делом вы ее, конечно, соберете и расправите веточки, чтобы смотрелась аккуратно и симметрично. Когда елочка распушится, следующим шагом должна быть гирлянда. Почему не шарики? Ответ простой: после того как вы включите свет, будут видны все пустые и темные места.

Какую гирлянду выбрать – это дело вкуса. Никита обычно использует гирлянду-росинку с теплым белым свечением. Но у вас может быть другая.

Теперь, когда мы подсветили елку, пора подумать о ее стилистике. И это, оказывается, целое искусство.

Вот что рассказывает Никита:

«Тенденции в украшении елок также диктуют мировые модные дома. Например, в этом году модный дом «Диор» выпустил коллекцию с диско-шарами. Что создало тренд на украшение новогодней елки с использованием диско-шаров – максимально много и в разных размерах, чтобы елки практически не было видно. В то же время продолжает набирать популярность сканди стиль – это минимализм, натуральные материалы, дерево, вязаные элементы».

Тем не менее, есть и оформление «на все времена» – в бело-красных оттенках, как костюм дедушки Мороза. А еще такое сочетание очень хорошо подходит к зеленой хвое.

Лучше, чтобы каждая игрушка была в нескольких экземплярах Фото: Мария Бакланова

У каждой елки должен быть свой смысл

Теперь давайте подробнее о цветовой гамме. Обычно для оформления елки используется не более пяти цветов. Подбирают их, исходя из особенностей интерьера и, конечно же, предпочтений самого человека. И иногда, чтобы все продумать, приходится приложить много стараний. Неудивительно, что люди все чаще стали заказывать оформлению елки дизайнерам.

«У декораторов новогодний сезон начинается в июне, – рассказывает Никита. – Уже летом я сижу и продумываю капсулы (набор декора в одном стиле и цветовой гамме - прим. ред.). Нужно заранее понимать, как ты между собой скомбинируешь украшения, чтобы ничего лишнего и ненужного не осталось. К тому же в каждую свою елку я вкладываю какой-то смысл, рассказываю историю о том, чем я вдохновлялся при ее создании. Это достаточно сложно в эмоциональном плане: в январе, когда праздничная суета заканчивается и все елки уже радуют своих заказчиков, я месяц восстанавливаюсь, почти ни с кем не общаюсь, набираюсь сил на новые проекты».

Когда вы наряжаете елку, может произойти настоящее чудо Фото: Мария Бакланова

Кстати, по словам декоратора, иногда во время украшения елки происходят настоящие чудеса. Елочка как бы благодарит за красивый наряд и положительные эмоции.

«Например, я очень долго не мог попасть на спектакль «Вий», не было билетов и времени. А тут заканчиваю украшать и раздается звонок – мне предлагают лишний билетик. Волшебство есть, главное верить!» – смеется Никита.

Наука развешивания елочных украшений

После того как вы повесили гирлянду, а также определились с цветом и стилем, начинайте размещать на елке декор. Тут главное правило – начинать с самых крупных элементов. Их следует вешать треугольником – так получается наиболее равномерно. Если же елка высокая, то вместо трех одинаковых украшений используем пять. Повторяем комбинацию по всей елке сверху донизу.

По такому же правилу размещаем шары. Желательно иметь шарики одного цвета, но разных размеров, тогда они будут плавно расти от верхушки до нижних веток.

Готовимся встречать год кролика Фото: Мария Бакланова

Многие привыкли вешать шарики на блестящую нитку, которая обычно бывает с ними в комплекте, но дизайнер советует использовать для этих целей зеленую флористическую проволоку. Это будет выглядеть аккуратнее, да и прицеплять проволоку проще.

Сюжетные игрушки также развешиваем по правилу треугольника от больших к маленьким.

«Конечно, есть и другие способы украшения елки. Например, можно использовать технику группировки – собрать в одном месте много игрушек. Но их на елке мы тоже располагаем треугольниками. Советую не покупать по одной игрушке. Лучше – по три или по пять одинаковых. Одиночные, красивые, эксклюзивные игрушки располагайте на новогоднем дереве в самом конце в качестве акцентов», – объясняет Никита Петров.

Мишура – это больше не модно

А вот какие игрушки выбрать: из пластика или стекла? Здесь стоит исходить из ваших целей и возможностей. Если у вас есть маленькие дети ли домашние животные, которые могут проявить к новогоднему деревцу активный интерес, то, вероятно, стоит приобрести пластиковые игрушки. Они, к тому же, дешевле. Но декоративная ценность, без сомнения, выше у стеклянных игрушек. Так что хотя бы 5-6 таких шаров на елку стоит повесить – это придаст ей фактуру, блеск и особенный лоск.

Вот такая елочка у нас получилась Фото: Мария Бакланова

Что до мишуры, то ее сейчас мало кто использует.

«Блестящая мишура и дождик пусть останутся в магазине. Это действительно уже не модно. Тем более, что ими закрывается вся красота елки», – говорит декоратор.

Верхушка елки – это отдельная проблема. Мы привыкли к звездам и расписным макушкам, но современные елки по большей части сконструированы так, что такой декор на них просто не надеть. Ничего страшного. Просто оставляем верхушку пустой. Или прикрепляем к ней гроздь ягод.

А чтобы скрыть крестовину, на которой установлена ваша елка, используйте фальшподарки.

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