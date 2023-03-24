«Лада» в топе: как изменился рынок автокредитования в Удмуртии

На положительную динамику автокредитования влияет ряд программ Фото: Эдуард КАРИПОВ

За первые зимние месяцы, а именно с декабря 2022-го по январь 2023-го, прослеживалась положительная динамика автокредитования в Удмуртии. Наши коллеги с «Коммерсантъ – Удмуртия» (16+) узнали, как изменилось количество выданных кредитов на приобретение машин за этот срок.

Активизирование рынка

Фото: Александр Коряков

В Удмуртии на покупку автомобилей действуют программы, которые, по словам экспертов, положительно влияют на приобретение именно новых отечественных машин. Список продаж возглавляет Lada. Кроме этого, чаще стали покупать в кредит и автомобили с пробегом.

Статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ) показала, что в январе 2023 года оформлено 933 автокредита (в январе 2022-го – 938), что на 7% больше, чем в декабре 2022-го. Эксперты отмечают, что рост данного потребительского кредита продолжится, но будет зависеть уже от льготных программ.

«После некоторого сокращения выдачи в конце прошлого года уже в январе рынок автокредитов заметно активизировался. Стоит отметить, что не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в январе данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов», – прокомментировал Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Что касается размеров автокредитов, то за вышеуказанный временной промежуток их средний показатель стал ниже на 10% – 936 тысяч рублей, когда в январе 2022 года показатели достигали 988,6 тысяч рублей.

Как считает Алексей Волков, причина этому – возврат программы льготных автокредитов.

«Необходимо отметить, что данная госпрограмма распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые, в целом, дешевле новых иномарок. Постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения», – добавил директор по маркетингу.

Подтвердили увеличение выдачи потребительского кредита на автомобили и в региональном ВТБ. Показатели за декабрь 2022-го и январь 2023-го составили более 210 займов с общей суммой в 211 млн. рублей, что выше прошлогодних данных по количеству сделок более чем в 1,5 раза. Таким образом, средняя сумма кредита на приобретение машины – 980 тысяч рублей.

«Наши показатели за первые два месяца года демонстрируют, что рынок автокредитования постепенно выходит на траекторию роста. В январе-феврале в республике он уже достиг показателей аналогичного периода 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях. Мы рассчитываем, что положительная динамика спроса на автокредитование в ближайшее время сохранится. Важную роль в этом сыграет расширение поставок в Россию автомобильных зарубежных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома», – рассказала Екатерина Шумкова, управляющая ВТБ в Удмуртии.

Поддержки для продажи

Спрос на подержанные автомобили в 2023 году сохранится. Фото: архив редакции

В этом году ситуация с автокредитованием уже другая – в лидеры вырываются подержанные машины. Таким образом, показатели выдачи кредитов на данный вид автомобиля за февраль 2022-го меньше на 30% от данных на этот же месяц, но уже в 2023-м году.

«Можно ожидать, что этот тренд продолжится в течение всего 2023 года, так как при общем снижении покупательской способности растет интерес к покупке подержанных автомобилей. На данный момент основное ограничение по дальнейшему росту автокредитов и связанных с ними продаж машин – это высокие процентные ставки. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года, поэтому можно ожидать снижения ключевой ставки и последующего снижения кредитных ставок банков», – прокомментировал эксперт автобизнеса Илья Назаров.

Основные направления поддержки продаж:

– льготные ставки от производителей;

– меры поддержки на увеличение спроса на новые отечественные машины

«Сейчас действуют две государственные программы по автокредитам: «Семейный автомобиль» и «Льготный автокредит». И они показывают свою эффективность. По данным «Автостата», несмотря на общее падение рынка автомобилей, доля продаж недорогих Lada Granta с использованием льготного кредитования резко возросла до рекордных 27% в феврале», – добавил Илья Назаров.

Предположения о сохранении повышенного спроса на автокредиты выдвигает и Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат».

«Выдача автокредитов в ближайшие месяц-два ускорится из-за того, что под лето активизируется бизнес для закупки транспорта под свои нужды. В этом году ниши, связанные с личным транспортом, растут с заметным опережением», – поделился генеральный директор.

Какие машины берут чаще

В лидеры по продажам автомобилей в кредит вышел отечественный АвтоВАЗ из-за своей низкой стоимости.

«Поэтому производителю нужно постараться сохранить это преимущество. Наши соотечественники крайне редко готовы купить российский товар по цене дороже, чем его зарубежные аналоги. Также популярными остаются южнокорейские Hyundai и Kia и китайские марки Chery и Haval», – сказал Дмитрий Матвеев.

Подтвердили лидирующие позиции «Лады» и в банке «Открытие» – показатели достигли 90% от всех оформленных потребительских кредитов на покупку автомобиля по госпрограмме.

За нынешний промежуток времени с января по февраль банки выделили долю в размере 57% под оформление кредитов и 59% – под их выдачи.

Жители Удмуртии стали чаще приобретать в кредит новые машины следующих марок:

– Lada

– Hyundai

– Kia

– Chery

А также подержанные автомобили этих же марок, но к ним добавились еще и Toyota с Volkswagen.

«В случае, если Минпромторг дофинансирует программу льготного автокредитования, скорее всего рынок прирастет на 30%, превысив объемы 2021 года. Без этого сценария прирост рынка составит 15-20% к уровням 2022 года. Кроме этого, в связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин», – рассказала Марина Дембицкая, руководитель «Открытия Авто».

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