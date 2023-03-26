Вербное воскресенье в 2023: рассказываем о празднике и традициях

Этот праздник традиционно отмечается за неделю до Пасхи Фото: Мария ЛЕНЦ

Вербное воскресенье – один из значимых праздников в православной культуре. В этот день согласно Евангелию Иисус Христос вместе со своими учениками вошел в Иерусалим. Этот праздник традиционно отмечается за неделю до Пасхи. После нее начинается Страстная неделя. В этом году Вербное воскресенье приходится на 9 апреля. «Комсомолка» расскажет подробнее о традициях, а также о том, где можно купить и освятить вербу.

Откуда взялась верба?

Жители Иерусалима приветствовали Иисуса и его учеников пальмовыми ветвями – символами чистоты и праведности. Ими чествовали победителей, а паломники брали их с собой в знак праведного путешествия.

Букет вербы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Однако в России пальма была в диковинку, поэтому православные священники заменили ее ветви на один из первых вестников весны – вербу. В русской традиции это растение закрепилось как символ добродетели, чистоты, прощения.

Где найти вербу?

Тут все достаточно просто. Ее можно собрать самостоятельно или купить веточки около храма, иногда их можно встретить в цветочных магазинах. Продажи, как правило, начинаются за несколько дней до праздника.

«С тем, где брать вербу, сейчас вопросов уже нет. Кто-то ездит в деревни и набирает ветви там. Еще бабушки и дедушки стоят накануне праздника у магазинов и продают маленькие букетики вербы. К нам в Михаило-Архангельский собор тоже ежегодно ее привозят. Делаем свои букетики, часть даем бесплатно, а если кому-то надо побольше веточек, то их можно приобрести за пожертвование», – рассказал руководитель секретариата, протоиерей Михайловского собора Роман Воскресенских.

Продажа вербы Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако православные традиции запрещают срывать вербу вблизи кладбищ, могильных мемориалов, курганов, а также брать ветки с уже сухих и мертвых деревьев.

Интересные традиции

Раньше в этот день на Руси проводилось «Шествие на осляти». Когда Патриарх шествовал по Красной площади, сидя на коне, которого наряжали в осла. А под уздцы его вел сам царь. Кроме этого, в Москве, Новгороде, Ростове, Казани, Астрахани и Тобольске проводился крестный ход. Эту традицию отменил Петр I в 1697 году.

А еще верили чтобы в жизнь пришла благодать, в этот день нужно было скушать веточку освященной вербы. В России и по сей день сохранились некоторые традиции праздника. Например, в субботу нужно приготовить рыбный пирог, который нужно подать на стол утром, в день праздника.

В храм идут вместе с детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

В день праздника нужно обязательно посетить церковную службу, исповедоваться и причаститься. Веточки вербы необходимо освятить в храме, а после поставить их перед иконами и хранить в течение всего года. Затем сжечь, чтобы очистить дом от прошлого и открыть его для скорых перемен.

В этот день нельзя ругаться и тем более желать зла другим. Не стоит заниматься работой с землей и в принципе работать. Лучше всего проводить этот праздник в кругу семьи и близких людей.

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