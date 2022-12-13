Лучшее время: 6 причин купить жилье в уходящем году

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Есть такая теория - шести рукопожатий. Это когда любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых. А представляете теорию как путь к ключам от квартиры? Специально для этого мы подготовили теорию шести аргументов в пользу того, чтобы купить квартиру, закрыть все гештальты и двери в уходящий год.

1. Скидки. Многие продавцы предлагают скидки, чтобы быстрее продать недвижимость. Да и сами покупатели торгуются о цене, понимая, что предложений много. Застройщики сейчас предоставляют лучшие условия. Среди новогодних акций — подарки, скидки, субсидирование ставки и рассрочки по первому взносу. А как пройти мимо скидок? Правильно. Никак.

2. Налоговый вычет - за 2022 год можно будет получить.

3. Большой выбор объектов на вторичном рынке. Рынок восстанавливается,в Ижевске товарная полка полностью восстановилась, и реально есть, из чего выбрать. Убедитесь сами на сайте.

4. Способ сохранить деньги. Покупка недвижимости — один из способов спасти свои сбережения от инфляции.

5. Период сниженного спроса. На вторичное жилье не может быть супер акций, как от застройщика, поэтому большинство покупателей не торопятся, ждут премию или 13-ую зарплату. А значит это время – Ваш шанс выбрать именно «свою» квартиру.

6. Одобрение заявок. В конце года шансы на одобрение заявки увеличиваются — банки стараются закрыть год с выполнением и перевыполнением плана. У клиентов компании «Этажи», кстати, есть дополнительное преимущество: одобряют на 20% чаще, чем при самостоятельном обращении за кредитом.

7. Ну и остается больше времени нарезать салаты, чистить мандарины и собраться за праздничным столом, Новый год все таки.

И еще, аргументы исполнятся только через “Этажи”. Звоните 8 (3412) 322-252.

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