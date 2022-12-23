Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные 24-25 декабря Фото: Иван ВИСЛОВ

Об оттепели гидрометцентр Удмуртии предупредил ижевчан еще в середине недели, и сейчас мы действительно наблюдаем явное потепление. Своего пика оно достигнет в субботу – погода больше будет похожа не на декабрьскую, а на весеннюю. Но с воскресенья снова начнется плавное похолодание.

А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 24 декабря, температура воздуха днем, по данным Росгидрометцентра, поднимется до +2°С. Яндекс.Погода обещает около 0°С. Ожидаются сплошная облачность и снег с дождем. Впрочем, осадки не будут интенсивными. Ночью столбик термометра опустится до -3.. -4°С. Снегопад усилится, но снег уже не будет мокрым. Юго-западный ветер за сутки поменяет свое направление на южное, его скорость составит 6-7 м/с.

В воскресенье, 25 декабря, Росгидрометцентр прогнозирует днем около -1°С и небольшой снег. Яндекс обещает до -4°С и умеренный снегопад. Ночью же более суровый прогноз у официальной службы синоптиков: по данным Росгидрометцентра, температура резко упадет до -10°С, по данным Яндекса, – только до -6°С. Днем ветер будет юго-западным со скоростью 5 м/с, а ночью изменится на западный и ослабнет до 2 м/с.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели холода начнут возвращаться, а осадки прекратятся. В понедельник ожидается до -8… -10°С. Подобные температуры продержатся до середины недели.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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