Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель начинается с выходных. Он не побалует ижевчан слишком хорошей погодой, но и ненастья не ожидается. По прогнозам синоптиков, следующие два дня будут пасмурными, возможно, с редкими прояснениями. Плавное потепление продолжится.

В субботу, 1 апреля, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, ожидается около +9°С. Будет облачно и без осадков. Яндекс.Погода обещает до +7°С и немного солнышка в середине дня. Ночью ожидается температура в интервале от +1°С до +4°С. Ветер в течение суток будет южным, днем его скорость составит около 5 м/с, а ночью упадет до 2 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, Росгидрометцентр также прогнозирует +9°С, на этот раз с небольшим дождем. У Яндекса прогноз по температуре совпадает, но осадков сервис не обещает. Ночью сервисы прогнозируют также +1..+4°С , причем Росгидрометцентр склоняется к более низким температурам. Дождь к вечеру прекратится. В течение суток будет дуть слабый восточный ветер со скоростью около 2 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температурный фон продолжит повышаться, осадков не ожидается, солнце будет периодически выглядывать.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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