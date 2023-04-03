Брусника летом и знакомство с лесным зверем: как трое охотников из Удмуртии встретились с кабаном

Фото: freepik.com

Для многих мужчин охота – это любимое хобби, и «Комсомольская правда» запускает конкурс, в котором могут принять участие как профессионалы, так и любители и даже охотники-новички. Уверены, у каждого из вас найдется интересная или смешная история, приключившаяся с вами или с товарищами во время охотничьей вылазки, – так поделитесь ею!

Авторы трех самых запоминающихся историй получат подарочные сертификаты на 5000 рублей от магазина экипировки, спецодежды и обуви. Остальные участники тоже не останутся без подарков – мы предоставим скидку* в 20% и фирменный подарочный набор магазина «Блокпост». Кстати, скидку могут получить абсолютно все по промокоду «Ижевсклайф».

Мы тем временем уже готовы поделиться первой историей от нашего читателя Олега из Увинского района:

«Самая смешная байка появилась у меня лет 15 назад, когда мы втроем решили пойти на кабана. Летняя суббота, мы молодые, сложились в «Ниву» и поехали. По дороге к угодьям увидели куст с брусникой, набрали, чтобы потом отварить, ну и по дороге пожевать. Вот только минут через 15 у всех прихватило животы, и мы дружно разбежались по кустам «для разведки», так сказать. Сижу я, «разведываю» и слышу крик товарища по несчастью – оказалось, что один из друзей все-таки нашел кабана. Или кабан его, как посмотреть. У нас тут не только желудки прихватило, а все сразу. В тот раз повезло – эта свинья больше нас испугалась, чем мы ее, но охоту мы решили перенести. Я тогда на всю жизнь запомнил, что летом не брусника, а жимолость зреет. Много передряг потом было, но эта самая полезная – больше без знающих людей ничего не собираю».

Как вам? Попадали в подобные истории? Уверены, вам тоже есть что рассказать. Поделитесь с нашими читателями своей историей и получите возможность выиграть сертификат на покупку снаряжения и экипировки для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха.

Фото: envato.com

Условия конкурса

Конкурс «Особенности удмуртской охоты» проходит в два этапа:

1 этап: с 3 по 17 апреля отправляйте историю, которая случилась с вами во время охоты (с фото или видео) на электронный адрес kp@mgcentr.ru или в личные сообщения группы «Комсомольская правда – Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

Не забывайте также указать свои данные: ФИО участника и контактный номер телефона для связи.

2 этап: 24 апреля наши партнеры прочитают все истории и выберут трех победителей, которые станут обладателями подарочных сертификатов. Информационный пост появится на нашем сайте и в группе ВКонтакте «Комсомольская правда – Ижевск».

Партнер конкурса

Магазин «Блокпост» – это магазин с широким ассортиментом военной, форменной, рабочей одежды, и конечно, здесь вы сможете найти товары для активного отдыха и туризма, благодаря которым ваша охота превратится в настоящее удовольствие.

В самом магазине вы можете:

– найти удобную экипировку для любимого хобби;

– обновить снаряжение – от обуви до аксессуаров;

– выбрать вместительный тактический рюкзак, в который поместится все необходимое.

Все новости и новинки магазина – в сообществе в ВКонтакте. Ознакомиться с ассортиментом можно в магазине по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 11.

ИП Яковлева Ольга Юрьевна.

*Срок действия акции с 03.04.23 по 28.05.23.

Скидка действует только в магазине «Блокпост» в Ижевске и не суммируется с другими акциями.

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Организатор конкурса ООО фирма "Ариго".