Предварительный прогноз на новый месяц Фото: Евгения ГУСЕВА

Приход ранней весны и мартовские +10°С удивили всех жителей Удмуртии, но сезон только начинает набирать обороты. Будет ли апрель таким же теплым или стоит ожидать подвоха с минусовыми температурами, разбираемся вместе с экспертами.

Мартовская загадка

Температурные качели в уходящем месяце были уж слишком непривычными для нашего региона. «Минус» на термометре стремительно перешел в 0°С уже к середине марта, что неестественно для этого месяца. Таким образом, аномально теплыми стали 17, 24 и 27 марта. «Перещеголял» апрель 2023-го только апрель 2020-го, тогда суточные температуры были еще выше.

Как отмечает Дмитрий Адаховский, приход тепла можно было заметить по состоянию сугробов, когда в самом начале они достигали чуть ли не метра в высоту, а к 22-23 марта на полях от них ничего не осталось. Что уж говорить, к концу месяца в городе от снега осталось практически одно только слово.

От снега уже почти ничего не осталось Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Критического паводка, как можно заметить, тоже не произошло, это эксперт объясняет тем, что почва после зимы промерзла и теперь стремительно впитывает влагу.

«Поэтому, несмотря на рост уровня воды, паводковый процесс в целом развивается достаточно благоприятно, и ожидать резкого обострения обстановки не приходится. Этому способствует и небольшое похолодание конца месяца, повлиявшее на снижение динамики роста уровня воды в водотоках. При этом надо учитывать, что в лесных ландшафтах уровень снега пока достаточный, и на фоне новой волны теплой погоды нужно ожидать вторую волну паводка с приходом так называемой лесной воды», – говорит Дмитрий Адаховский.

Продержится ли апрель таким же теплым?

В наступающем месяце будет заметно, как меняется погода с зимнего режима на летний, а температура поднимется с 0°С до устойчивых +10°С к концу апреля.

«В связи с высокой нестабильностью атмосферных процессов этот месяц может быть как очень теплым, так и аномально холодным. Диапазон средних месячных температур по городу Ижевску имеет значения от -2,9°С до +9,6°С. Что касается этого года, то мы входим в апрель с отсутствием снега, который является основным фактором, сдерживающим развитие природы», – рассказывает специалист.

Заметна средняя температурная непостоянность в апреле. График представлен Дмитрием Адаховским

Вот только не стоит ждать, что температурные колебания прекратятся – погода может быть такой же непостоянной, как и в марте, когда термометр в один день показывал +9°С, а на следующий день +3°С.

«Вполне вероятно, что основное потепление, как обычно бывает, придет со второй декады месяца, который начнется с относительно прохладной погоды», – резюмирует Дмитрий Адаховский.

Мать-и-мачеха обычно зацветает именно в апреле Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Какие же прогнозы в интернете?

Если верить интернет-сервисам, то теплые дни в апреле стоит ждать в самом начале и в конце. Но большая часть месяца все же пройдет с мартовскими температурами.

Данные Росгидрометцентра за первую неделю показывают, что по ночам будет подмораживать до 0°С, зато днем столбик термометра будет доходить до значения 8°..11°С.

Ижевск находится в центре темно-розовой зоны. Это означает, что апрель будет более теплым, чем обычно. Фото: meteoinfo.ru

Если говорить о месяце в целом, то, по данным Росгидрометцентра, на большей части территории России средняя месячная температура воздуха в апреле будет соответствовать норме. За некоторым исключением. В их числе – Приволжский федеральный округ, где температуры в среднем окажутся на 1°С выше нормы. А вот месячное количество осадков в ПФО ожидается около многолетнего количества.

Однако Яндекс.Погода уверяет, что в этот период температура достигнет +13°С, вот только спустя неделю опустится до +4°..+5°С. Медленно, но верно тепло будет возвращаться после середины месяца – от +8°С до +10°С. Зато конец апреля может порадовать – на термометре вновь будет +12°..+13°С. А вот увидеть солнце станет большой удачей, поскольку небо будет пасмурным и затянутым облаками.

Ижевск находится в зеленой зоне, то есть осадков в апреле будет около нормы. Фото: meteoinfo.ru

Что касается сервиса Погода Майл.ру, то прогноз на апрель практически идентичен с предыдущим, но холодных дней будет чуть меньше. Ночами будут так же наблюдаться минусовые температуры, но это продлится недолго. Зато солнечных дней в начале месяца ожидается больше. Без дождей с промежутком в 4-5 дней тоже не обойтись.

А вот Гисметео решил скрасить пасмурные будни ясными днями до 12 апреля, к тому же температура будет достигать +15°..+17°С. Правда, после этого будет небольшое, но похолодание. После 13 апреля ожидается всего +7°..+10°С, но это тоже вполне благоприятно для жителей Ижевска. Немного дождей в этот период не помешает, к тому же, по данным интернет-сервиса, после 24 апреля на небе вновь появится солнце, а на термометре +15°..+16°С. И как мы уже говорили, апрель будет непостоянным на тепло, поэтому в конце месяца вновь ожидается небольшое похолодание.

График составлен по данным сервиса Погода и Климат

Что говорят народные приметы?

Хоть на Руси и считали приходящий месяц началом весны, но не забывали и о том, что он может быть холодным. В те времена говорили: «по колено зима, а по плечи лето», так как 7 апреля, в день Благовещения, происходила встреча двух сезонов, после которой зима могла вернуться в утренних заморозках 40 раз.

Именно в апреле обычно появляется мать-и-мачеха, зацветает верба, а на деревьях готовятся распуститься почки.

В предстоящем месяце начинается сокодвижение у деревьев. Кстати, раньше считалось, что если береза дает много сока, то это к летним дождям. В народе говорили: «Когда на улице днем пасмурно, а ночью ясно – к заморозкам». А еще все ждали раннего вылета пчел, так как эта примета была к теплу.

Но и на дождливый апрель не ругались, так как это было признаком, что пашня будет хорошей и растения будут стремительно расти и быстро окрепнут.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».