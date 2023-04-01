И вовсе не гопники: какие молодежные течения существуют в Ижевске

Рассказываем о современных молодежных течениях Фото: Мария Бакланова

Какие современные молодежные течения вы знаете? Наверняка немного, а может, и вообще ни одного. Будем исправлять ситуацию и расскажем о представителях околофутбольщиков, а также альт- и аниме-культур.

Околофутбольщики (офники)

Офники предпочитают спортивный стиль Фото: Мария Бакланова

Футбольные хулиганы. Считается, что они любят подраться и совершенно не против конфликтов. Одеваются своеобразно – анорак (легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, надевается через голову), кроссовки, шапки бини от «Найк» или «Адидас», лампасы на штанах и кофтах, нашивки Stone Island.

Кто-то считает их одного поля ягодой с гопниками. Но офников все же не интересует нажива, а лишь процесс драки.

Альтушки

Альтушки любят оригинальность Фото: Мария Бакланова

Это молодежное течение возникло в 2021 году в Тик-токе. Представители альт-культуры стараются выделиться на фоне серой, как они считают, массы и действительно заметны в толпе. Одеваются броско и ярко: короткие юбки, чулки или колготки в сетку, рюши, кружевные корсеты соседствуют с кожаными куртками, футболками в стиле оверсайз и с готическими принтами.

Яркие волосы, макияж со стрелками и много украшений – колец, цепей, браслетов, подвесок. Также у них могут быть проколоты уши, губы, брови и т. д.

Анимешники

Анимешники увлекаются японской мультипликацией Фото: Мария Бакланова

Это молодежное течение очень мирное, вся их странность заключается в страсти к японской мультипликации. Представители этой субкультуры внутри нее делятся на небольшие группы, которые увлечены конкретными аниме, комиксом или даже героем.

На аниме-фестивалях они одеваются в определенный образ, а в обычные дни весьма обычно – короткая юбка, майка, гольфы, гетры, кофта, кеды или кроссовки. Выделяются они ярким цветом волос, татуировками с изображением героев аниме, ленточками, бусинками и т. д. У них дома зачастую целая коллекция аниме, музыки, игр.

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