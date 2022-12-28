Главное средство от алкогольного отравления – это самоконтроль

Конец декабря, в разгаре новогодние корпоративы… И куда же деваться от последствий. О том, почему «болеть после праздников» опасно, а также как избежать алкогольного отравление и что делать, если такая беда все-таки приключилась, «Комсомолка» спросила у Виталия Елышева, врача-психиатра-нарколога ГКБ № 9 города Ижевска.

«То, что у вас после корпоратива, – это не похмелье»

«Мучаюсь с похмелья» – выражение, которое часто можно услышать от людей после крупных праздников. Только в большинстве случаев (и это к счастью) употребляется оно неверно. Дело в том, что похмелье и алкогольное отравление – совершенно разные состояния. Если вы не страдаете алкоголизмом, но можете случайно «перебрать» в день рождения или на корпоративе, то неприятные ощущения наутро после возлияний – это именно отравление.

Виталий Елышев, врач-психиатр-нарколог первой квалификационной категории ГКБ №9 города Ижевска. Фото: предоставлено клиникой

«Похмелье – участь людей, которые хронически зависимы от алкоголя, а отравление возникает, когда нормальные в этом отношении люди разово превысили дозу, «намешали» разные сорта либо употребили некачественный алкоголь», – говорит Виталий Елышев.

Почему происходит алкогольная интоксикация? В крови накапливаются продукты распада этанола, токсичные для центральной нервной системы да и вообще для всего организма. Результатом становится плохое самочувствие: головная боль, тошнота, изменение артериального давления и уровня сахара в крови, а также нарушения сердечного ритма. Алкоголь обезвоживает организм, раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, плохо влияет на сон.

Похмелье схоже с отравлением лишь в одном: человеку плохо. Но похмелье – это синдром отмены, или абстинентный синдром. А попросту – «ломка» у тех, кто употребляет алкоголь постоянно. Организм таких людей поневоле приспосабливается к высокому содержанию алкоголя в крови и, наоборот, начинает страдать при снижении этого уровня. Это состояние сопровождается гипоксией и головным болями, тремором рук, сухостью во рту и жаждой.

Алкогольное отравление проще предотвратить, чем бороться с ним утром

В зависимости от особенностей обмена веществ и алкогольного стажа похмелье может сопровождаться обезвоживанием или отеками – вплоть до отека мозга. Отмечается бледность или наоборот краснота лица, тахикардия или резкое падение давления. При алкоголизме 2-3 степени у больного исчезает способность самостоятельно сдерживаться от опохмеления – он уже непроизвольно тянется за бутылкой.

Таким образом, все, что мы читаем в интернете под заголовком «средства от похмелья», – это на самом деле средства от отравления. При истинном похмелье не помогут ни таблетки, ни рассол, потому что это хроническая проблема, с которой человек, как правило, не способен справиться самостоятельно. Лучший выход – обратиться к наркологу, который поможет поэтапно выйти из зависимости.

Что делать, если вы отравились алкоголем

Стоит начать с того, что нейтрализовать умеренные дозы этанола человеческий организм приспособлен. В нашем рационе много углеводов, а при их переработке возникает так называемый эндогенный алкоголь. Поэтому выделительная система, грубо говоря, «знает, что делать» со спиртом. Однако это не повод делать спиртное обычной частью своего рациона. Эндогенного спирта вырабатывается ничтожное количество, гораздо меньше, чем содержится в бокале столового вина. Так что на борьбу с изрядным количеством выпитого у организма уходит около суток или больше – в случае нарушений обмена веществ.

«Продукты распада алкоголя выводятся с потом, мочой и калом благодаря работе печени и почек. Выделяются они и в виде «перегара» через легкие. Организм способен самоочищаться, но чем больше доза алкоголя, тем больше времени займет этот процесс и тем дольше продлится плохое самочувствие. Если отравление серьезное, может потребоваться экстренная помощь в виде капельниц и реанимационных мероприятий», – объясняет Виталий Елышев.

Главный враг на любом празднике зовется: «Выпьем еще!»

Но мы сейчас все-таки говорим о состоянии, при котором перепивший накануне человек держится на ногах и способен принимать решения, просто ему «нехорошо».

Возможно, кто-то удивится, но такое народное средство как огуречный или помидорный рассол врачи считают одним из самых действенных при алкогольной интоксикации. Оно помогает восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины из крови. Но людям с гипертонией следует принимать рассол с осторожностью (с другой стороны, им и пить-то полностью противопоказано).

Полезен мясной бульон – он поможет восстановить силы и успокоить желудок. Можно пить минеральную воду или препараты из аптеки для коррекции потери электролитов и жидкости.

Прием сорбентов – один из вспомогательных методов. Нужно понимать, что утром они будут работать не так эффективно, как сразу после приема алкоголя, но, согласитесь, мало кто станет закусывать активированным углем. Тем не менее, они способны облегчить состояние и утром.

Головная боль – верный спутник и отравления и истинного похмелья

«Когда организм насыщен ядом, нужно приложить усилия, чтобы вывести этот токсин. Можно применять препараты на основе угля или целлюлозы, сделать промывание желудка. Благодаря способности организма к саморегуляции, даже тот алкоголь, который уже всосался в кровь, при рвоте возвращается обратно в кишечник», – рассказывает эксперт.

Не возбраняется использовать и «антипохмельные таблетки», в разных сочетаниях содержащие ацетилсалициловую, аскорбиновую, лимонную или янтарную кислоту, гидрокарбонат натрия, глицин, глютамин, а также глутамат аргинина. Эти вещества обладают разным действием. Одни обезболивают, другие способны поддержать обмен веществ, помочь работе печени и замедлить всасывание алкоголя. Однако следует помнить, что любой препарат имеет дозировку и противопоказания, и принимать лекарства бездумно нельзя. А еще нужно учитывать, что сорбенты нельзя принимать одновременно с другими препаратами, так как эффективность последних от этого снижается.

Алкоголь обезвоживает организм

Также облегчат состояние покой, легкая прогулка на свежем воздухе и контрастный душ. Позавтракать лучше кисломолочными продуктами. Кое-кто считает хорошим средством коктейль из молока с бананом и медом.

Что нельзя делать при похмелье и отравлении алкоголем

В первую очередь, нельзя опохмеляться, то есть принимать повторную дозу алкоголя. Да, это оказывает временный эффект, но потом состояние усугубляется. В случае отравления «добавка» действует как обезболивающее, но одновременно повышает концентрацию токсинов в крови, а в случае алкоголизма просто замыкает порочный круг.

«Кое-где бытует мнение, что выгнать яд поможет баня, но при алкогольном отравлении категорически нельзя париться в бане – это может быть смертельно опасно», – говорит Виталий Елышев.

Не стоит пить кофе и крепкий чай – облегчения они не принесут, а вот скачок артериального давления могут спровоцировать. Парацетамол и ибупрофен при алкогольной интоксикации также лучше не принимать, так как они дают дополнительную нагрузку на печень.

Как не допустить отравления алкоголем

Интернет пестрит рецептами под заголовком «как избежать похмелья». Людям предлагают заблаговременно принимать с этой целью определенные препараты либо пить по определенной схеме, но врачи призывают не впадать в заблуждения. Есть буквально пара универсальных советов: не пейте спиртное сомнительного происхождения и избегайте алкоголя на голодный желудок. А самое лучшее средство – это самоконтроль.

«Антипохмельные» таблетки использовать можно, но необходимо изучать инструкцию и учитывать противопоказания

«Алкогольное опьянение – это снижение самокритики. Приняв небольшую дозу алкоголя на празднике, человек становится веселым, у него поднимается настроение. Но когда эйфория начинает спадать, люди говорят друг другу: «Давайте выпьем еще». Так они начинают увеличивать дозу и не замечают тот порог, когда легкое опьянение переходит в отравление. Да, традиции в нашей жизни допускают потребление алкоголя – есть свадьбы, есть юбилеи. Но существует такое понятие, как культура питья. Нужно уметь выпить ровно столько, чтобы на другой день быть в форме», – резюмирует Виталий Елышев.

И ни в коем случае не нужно выпивать, если вам плохо от минимальных доз спиртного. Реакция на алкоголь индивидуальна, есть люди с полной непереносимостью. В их случае попытки «выпить за компанию» могут закончиться фатально.

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