Могло быть и лучше: в каком состоянии общественные пространства Ижевска

Сквер у Дворца пионеров Фото: Мария Бакланова

Каждую весну Ижевск предстает перед горожанами не в самом приглядном виде. Нас подстерегает оттаявший мусор, ямы на дорогах и клещи на молодой траве. О том, как проезжие части улиц пережили зиму, мы уже рассказывали, а сегодня заглянем в парки и скверы Ижевска и посмотрим, в каком состоянии проснулись они.

Сквер Оружейника Драгунова

Это общественное пространство благоустроили в 2019 году. За три прошедших года сквер сильно не изменился, все оборудование на месте и не поломано. Если бы не мусор, вполне можно было поставить оценку «5».

Детская площадка в сквере Драгунова в хорошем состоянии Фото: Мария Бакланова

Мусор портит вид сквер Драгунова Фото: Мария Бакланова

В сквере уже изрисовали скамейки Фото: Мария Бакланова

Рябиновый сквер

Ровесник сквера Оружейника Драгунова, но в отличие от него Рябиновый сквер сохранился гораздо хуже. Сломанные скамейки, разрисованная шахматная доска, кривые плитка и фонари…

В Рябиновом сквере появились художества вандалов на шахматной доске Фото: Мария Бакланова

Фонари стоят криво Фото: Мария Бакланова

Птичий сквер

И снова год рождения – 2019. Здесь, в принципе, все неплохо. Сломанная скамейка – единственный большой минус.

Скамейку успели сломать Фото: Мария Бакланова

Территория у Дворца пионеров

Свеженькое общественное пространство, оно преобразилось в 2021 году. По большей части все элементы хорошо сохранились, небольшие нарекания есть лишь к искривившейся брусчатке.

Брусчатка немного уплывает Фото: Мария Бакланова

Тренажеры целые Фото: Мария Бакланова

Есть еще одно замечание, но это, скорее, недоделки. Подходы к благоустроенной территории почему-то не предусмотрены – кругом грязь.

А вот подобраться к парку сложно Фото: Мария Бакланова

Центральная площадь

Это пространство начали приводить в порядок еще в 2018 году, а закончился процесс преобразования площади лишь прошлой осенью. Участки, отремонтированные раньше остальных, выглядят весьма неплохо, но кое-где уже можно наблюдать сколы и отпавшую плитку.

Центральная площадь пока производит Фото: Мария Бакланова

Кроме этого, элементы доступной среды также постепенно перестают выполнять свою функцию. Речь идет о желтой краске, которая помогает ориентироваться тем, кто плохо видит, а также о тактильной плитке, которая является ориентиром для полностью незрячих.

На ступенях амфитеатра появились сколы Фото: Мария Бакланова

«Плохо, когда люди не понимают, что эти устройства не просто для красоты, а для безопасности людей. Выполнение всех условий повышает комфорт проживания людей с инвалидностью», – подчеркнул председатель общества слепых Василий Килин.

Школьный сквер

Его начали строить неподалеку от Школы искусств №9 в 2021 году. Нынешней весной стоит поправить брусчатку, а в остальном все очень даже неплохо. Кстати, будет еще лучше – летом планируется поставить здесь входную группу, скамейки и перголу с качелями.

Школьный сквер находится возле школы искусств №9 Фото: Мария Бакланова

Горки уже помялись Фото: Мария Бакланова

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