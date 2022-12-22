За 4 недели число заболевших гриппом выросло в Удмуртии до 246 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот момент пришел: ковид начал уступать пальму первенства другой болезни, причем не новой, а «забытой старой». Действительно, сейчас все уже свыклись с омикроном и стали воспринимать его как обычную ОРВИ, а вот от гриппа отвыкли. Но грипп вернулся, причем один из самых неприятных штаммов: H1N1, или «свиной».

В Удмуртии уже зафиксированы не просто первые случаи – начался настоящий рост заболеваемости. Но насколько серьезная складывается ситуация на самом деле?

Свиной грипп вернулся

О том, что начался подъем заболеваемости гриппом, врачи уже говорили не раз. Последние цифры в эфире «Радио России. Удмуртия» 21 декабря назвала руководитель управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина. За те четыре недели, что в регионе фиксируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа, количество заболевших уже достигло 246. Только за последнюю неделю заболели 192 человека.

По словам эксперта, 87% случаев – это именно грипп А разновидности H1N1. В остальных 13% диагностирован грипп В.

60% заболевших – дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом более 60% заболевших – дети. Грипп вовсю «гуляет» в организованных коллективах – среди школьников и воспитанников детсадов.

Вместе с тем Наталья Матюшина предупредила, что это еще далеко не пик заболеваемости. Если рост числа заразившихся будет продолжаться такими же темпами, то разгар эпидемии придется на новогодние каникулы. Тогда в сутки может регистрироваться до 20 тысяч заболевших.

Грипп штамма H1N1 впервые появился в 2009 году. На тот момент он считался одним из самых тяжелых штаммов. Сейчас врачи более аккуратны в формулировках, но предупреждают о том, что такой грипп имеет много осложнений. В частности, он может приводить к пневмониям и поражениям сердечно-сосудистой системы. Основными симптомами свиного гриппа являются высокая температура тела, которая поднимается резко и внезапно, кашель, насморк и головные боли. В целом, можно сказать, по выраженности симптомов эта инфекция сейчас превосходит ковид.

Впервые за 10 лет

Если сравнить данные текущего года с данными прошлых лет, то мы действительно увидим, что до пика заболеваемости гриппом в Удмуртии еще далеко. Но мы явно к тому идем.

39 неделя года соответствует концу сентября, 46 неделя – середине ноября. В 2022 году подъем заболеваемости ОРВИ начался довольно поздно, но очень активно. График составлен по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии

Основываясь на информации с сайта Роспотребнадзора Удмуртии, мы построили графики заболеваемости ОРВИ в Удмуртии за 10 лет. Сразу оговоримся: они довольно приблизительны, так как в разные годы цифры публиковались с разной периодичностью. Однако общая закономерность хорошо прослеживается.

Если рассматривать заболеваемость респираторными инфекциями в целом, то ее подъем в 2022 году начал фиксироваться довольно поздно – с середины ноября. Тогда как, например, в 2016 и 2017 годах заметное увеличение количества заболевших начиналось с сентября. Тем не менее кривая заболеваемости 2022 года почти сразу начинает круто идти вверх, быстро превосходя даже кривую 2016 года, в котором было много заболевших. В 2016-м также фиксировалось много случаев гриппа H1N1, но с ним соседствовал и другой опасный штамм гриппа А – «гонконгский», или H3N2.

В 2022 году заболеваемость гриппом начала регистрироваться на 47 неделе года – то есть, в конце ноября. Рост заболеваемости интенсивнее, чем в прошлые годы. График составлен по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии

Если сравнивать темпы роста заболеваемости, то более стремительный рост, чем сейчас, фиксировался лишь в прошлом году – на фоне ковида (напомним, он тоже относится к ОРВИ).

Если же сравнивать по годам конкретно количество случаев подтвержденного гриппа, то ситуация также складывается довольно печальная. Уже на 50-й неделе 2022 года рост заболеваемости превышает данные за тот же период в предыдущие 10 лет. Эпидемия 2016-2017 года, запомнившаяся многочисленными ограничительными мероприятиями, меркнет на фоне текущей ситуации. Хотя она начиналась позже, и пока непонятно, как будут соотноситься цифры дальше.

Почему не помогает вакцинация

В конце декабря 2022 года у взрослого населения Удмуртии еще сохраняется возможность привиться, несмотря на то, что рост заболеваемости уже начался. В 20-х числах, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, привито было около 54% населения, это чуть меньше цифры, необходимой для формирования качественной иммунной прослойки (в 2022 году это 60% совокупного населения Удмуртии).

Вакцинация в Удмуртии продолжается в декабре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стандартными сроками прививочной кампании против гриппа в минздраве Удмуртии называли период с 1 сентября по 1 декабря, но эти рамки нестрогие. В разные годы вакцинация начиналась в разное время. Это зависело от прогнозов заболеваемости и поставки вакцин. Так, с 2020 по 2022 год вакцинировать начинали в первых числах сентября, с 2016 по 2019 вакцину завозили уже с августа, а в 2013 и 2015 годах прививочная кампания началась с октября.

Окончание вакцинации зависит от того, как быстро выполняется план и насколько активно развивается эпидемический процесс. Например, прививочная кампания 2019 года продлилась до января 2020-го, а в 2015 и 2017 годах ее завершили уже в ноябре.

В 2021 году отмечалось снижение вакцинации против гриппа на фоне вакцинации против коронавируса. График составлен по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии и Минздрава Удмуртии

Отметим, что год от года количество охваченного вакцинацией против гриппа населения растет, исключением стал лишь прошлый, 2021 год, когда на фоне вакцинации против ковида темпы иммунизации от гриппа снизились. При этом противоковидные меры хорошо справлялись с профилактикой всех ОРВИ. Так, в 2020 году случаев заболевания гриппом фактически не было, а в 2021-м значимый подъем начался лишь в январе.

Так как вакцинация дает иммунитет от гриппа не более чем на год, связывать подъем заболеваемости сегодня с тем, что в 2021 году было мало привитых, нельзя. Кроме того, сложная ситуация с гриппом характерна для всей страны, а не только для Удмуртии. Врачи склонны связывать ее с тем, что после почти трех лет строжайших противоэпидемических мер люди резко перестали соблюдать даже простейшие из них. Поэтому сейчас все больше специалистов призывают возвращаться к ношению масок в общественных местах.

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