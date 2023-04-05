Удмуртия остро нуждается в квалифицированных IT-специалистах

За последний год число IT-специалистов в Удмуртии увеличилось на 25% Фото: Мария Бакланова

На 25% увеличилось в прошлом году количество IT-специалистов на территории Удмуртии, а их заработная плата выросла практически на 30%. Но дефицит кадров все равно ощущается, и, уверены эксперты, эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем. Об этом рассказали наши коллеги из издания «КоммерсантЪ-Удмуртия».

«Отмечу, что ни в одной из отраслей экономики нет такого скачка по росту численности сотрудников. Увеличилась и сумма средней зарплаты. По итогам года она составила более 65 тыс. руб., что почти на 35% больше, чем в 2021 году», – прокомментировал глава минцифры республики Тимур Меджитов.

Но несмотря на такую положительную динамику, в отрасли не хватает опытных квалифицированных специалистов. Ушедшие с российского рынка зарубежные компании забрали их с собой.

«Сегодня на рынке есть большая потребность не только в специалистах с базовыми навыками программирования, но и в тех, кто может проектировать системы, писать сложный математически выверенный код и делать это качественно», – рассказал министр.

Созданная в республике академия «Цифра» в прошлом году выпустила 376 молодых специалистов, в этом году планируется обучить еще 500. Но все они по градации специалистов IT-сферы будут junior – то есть начинающими. А в настоящее время ощущается острая нехватка middle — самостоятельных и зрелых сотрудников, а также senior – состоявшихся старших инженеров с большим опытом.

Огромным спросом в отрасли пользуются также специалисты по информационной безопасности, бизнес-аналитики, опытные архитекторы, а также тимлиды и специализирующиеся на искусственном интеллекте.

Есть ли решение?

В некоторых компаниях Удмуртии уже перестали обращать внимание на оценки в дипломе о профессиональном образовании. Сложности с кадрами научили по-другому оценивать квалификацию сотрудника. Немало и тех, кто принимает сотрудников из других регионов.

«Стараемся искать специалистов в других регионах, где запросы по уровню зарплаты ниже. Сейчас большинство наших сотрудников не из Удмуртии. Также ориентируемся на поиск именно junior с дальнейшим обучением», – сообщил генеральный директор компании «Деловая культура» Дамир Галимов.

Есть и еще один важный момент – заработная плата, ожидания по которой существенно возросли.

«Дело в том, что реклама обучающих курсов по ИТ-специальностям привела к тому, что у людей сформировалось представление, что переход в ИТ позволит им удвоить свою зарплату. Частые случаи, когда соискатель со своим набором, к слову, не ИТ-компетенций, зарабатывает 50 тыс. руб., а при переходе в ИТ-компанию рассчитывает зарабатывать 100 тыс. руб. А это работает совсем не так. Если ты отличный программист и можешь делать архитектуру и код благодаря своим компетенциям вдвое быстрее, чем твой менее опытный коллега, то и зарабатываешь ты примерно в два раза больше. Если ты проектный менеджер, способный организовать разработку и внедрение ИТ-системы, которая поможет выйти на новый уровень развития бизнеса, то и оплата будет соответствующей. Но если ты окончил курсы по 1С или делал какие-то проекты не ИТ, то ожидать, что с приходом в ИТ твои потенциальные результаты вдруг резко переоценятся, достаточно наивно. Хотя кадровый голод, конечно, творит чудеса», – поделилась директор по персоналу компании «1С-ИжТиСи» Наталья Москаленко.

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