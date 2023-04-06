70 немцев за 15 часов: очередной выпуск «Историй нашей Победы» о героях войны

Фото: архив редакции

Великая Отечественная война далеко в прошлом, но потомки героев, которые отдавали жизнь за будущее и свободу, до сих пор бережно хранят семейные истории и фотографии славных победителей.

Рассказать о них, а также о тех, кто стоит на страже интересов Родины сегодня, можно в рамках проекта «Истории нашей Победы». И вот – очередные подвиги и очередные герои.

Квартира, авто и мотоцикл в награду

Фото: архив участника проекта

Во время битвы за Сталинград, в ночь на 16 ноября 1942 года, 33-летний Галактион Нефедович Кутергин вместе с группой бойцов должен был уничтожить пулеметную точку противника и привести в расположение подразделения «языка». Задание было успешно выполнено. Вместе с пленным немцем в штаб доставили также ценные документы, радиостанцию и другие трофеи.

20 сентября 1942 года Галактион Кутергин был представлен к ордену Красной Звезды. Из наградного листа:

«За время наступления боев за село Карповку и Дубинин товарищ Кутергин смело выдвинулся с взводом вперед, своевременно разгадывая замысел врага. При непосредственном его руководстве взводом были захвачены пленные. При наступлении на Дубинин противники, накрывая отход танками, хотели контратаковать наши подразделения. Товарищ Кутергин умело организовал разведку, захватил двух пленных, уничтожив при этом 8 гитлеровцев. Замысел врага был разгадан».

В 1943 году еще одна награда – медаль «За отвагу». В документах указано:

«Под деревней Кривцово во время контратаки противника товарищ Кутергин, оставшись с группой разведчиков в тылу врага, был обнаружен противником. Проявив исключительную стойкость, товарищ Кутергин принял бой и трижды отбил контратаки немцев, уложив до 70 солдат и офицеров и вернувшись после 15-часового боя с ценными сведениями о противнике. В районе Селихово товарищ Кутергин снова идет в разведку, где устанавливает танки и пехоту противника для принятия контратаки».

Закончил войну Галактион Нефедович командиром взвода пешей разведки в Чехии. Его грудь украшали медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945», ордена Красной Звезды и Отечественной войны, а также знак «Гвардия».

«Вернувшись домой, он долгое время работал на земле. Получил от правительства за заслуги перед Отечеством квартиру в городе Ижевске, автомобиль «Запорожец» и мотоцикл «Иж-Юпитер», – рассказали родные ветерана в рамках проекта «Истории нашей Победы».

«За 4,5 года мы очень устали»

Фото: архив участника проекта

1941 год. Полуголодная 15-летняя Томочка по 16 часов в сутки работает в цехе Ижевского металлургического завода. За годы войны сотрудники завода отправили на фронт столько металла, сколько было произведено за 10 предвоенных лет!

В свободное время Тамара Шамшурина (в замужестве Бельских) училась на курсах медсестер и ухаживала за ранеными в госпитале и пела для них во время небольших концертов. А потом наступил День Победы.

«Это было что-то невообразимое! Открылись все ворота нашего цеха, все высыпали на улицу, и все мы колонной пошли к дому правительства на улицу Максима Горького, и там был митинг. Не передать этого. Это надо пережить. Все мы плакали, обнимались, радовались. За четыре с половиной года мы, конечно, устали. Мы устали, оголодали, мы же были детьми. Мы старались сделать все, чтобы скорее окончилась война. Жили только Победой!» – рассказала родным Тамара Алексеевна.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 г. труженица тыла награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Как принять участие в проекте?

Сделать это можно одним из четырех способов:

– заполните форму по ссылке;

– отправьте текст и фото в мессенджеры радиостанции «Адам» по номеру: 8-912-007-08-05;

– загрузите фото героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте и добавьте в описании к снимку историю;

– отправьте рассказ и фото по электронной почте: hello@cdm.team с пометкой «Истории нашей Победы».

Истории принимаются по 8 мая включительно. Рассказ можно размещать и у себя на страничках в социальных сетях, обязательно дополнив его хэштегом #историиНашейПобеды2023.

Организаторы проекта – медиахолдинг Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (12+) и портал IZHLIFE (18+). Сроки проведения: с 20 марта по 9 мая 2023 года.

12+

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