Вместе, но не на виду: кафе Ижевска с отдельными зонами

Где можно скрыться от посторонних глаз? Фото: Архив КП

Новогодние каникулы, Дни рождения, юбилеи, другие события и даты можно, конечно, отметить и дома. А если душа требует другой атмосферы? И вообще хочется отметить, совершенно не думая о подготовке стола и горе немытой посуды? Мы подготовили для вас варианты заведений в столице Удмуртии, где можно и посидеть отлично, и при этом скрыться от посторонних глаз.

MINBO IZAKAYA & RAMEN

И цены демократичные, и подача блюд впечатляет. Фото: взято с официальной страницы заведения ВКонтакте

Как вам японская кухня? Если такое меню вам подходит, то отправляйтесь в этот ресторан, где есть отдельные кабинки на 10-12 человек, причем доплачивать за них дополнительно не нужно. Каждое блюдо – это творческий шедевр, причем по демократичным ценам: средний чек на одного человека составляет около 900 рублей.

ЭТНОКОМПЛЕКС «БОБРОВАЯ ДОЛИНА»

Уютная домашняя обстановка. Фото: взято с официальной страницы заведения ВКонтакте

Удивились? Мы тоже! Оказывается, на территории этнокомплекса есть не только сауны и баня, но и ресторан с двумя отдельными залами. Атмосфера и интерьер там, конечно, впечатляют. Оба помещения похожи на палаты в русском тереме.

Посидеть отдельно можно в малом зале, где стоят всего два стола на 25 человек. Если вас меньше и соседей не хочется, нужно сделать заказ на сумму от 35 тысяч рублей на всю компанию. И тогда никого уже за соседний стол не посадят, и можно будет веселиться только среди друзей и близких.

Средний чек, кстати, в заведении обходится примерно в 1500 рублей.

РЕСТОРАН «ГОРЬКИЙ БАР»

Здесь можно попробовать гастрономические изыски. Фото: взято с официальной страницы заведения ВКонтакте

Заведение располагается на двух этажах, и на втором этаже в узком укромном зале можно спрятаться от посторонних глаз. 40 тысяч рублей – и зал будет в полном вашем распоряжении. Причем это не арендная, а депозитная оплата. То есть заказы вы будете делать как раз на эту сумму.

Также можно забронировать и просто столик, тогда нужно будет сделать заказ минимум на 15 тысяч рублей. В зале можно от души попеть в караоке, акустика там прекрасная. Стоимость одной песни 50 рублей, а вот если вы бронируете зал полностью, то платить за исполнение хитов уже не придется.

Средний чек достигает 2500 рублей.

РЕСТОРАН «ЯР»

Кухня в ресторане открытая. Фото: взято с официальной страницы заведения в социальных сетях

Зал рассчитан на 15 человек. То есть вы можете прийти компанией и гарантировано будете в центре внимания всех сотрудников без исключения. Фишка ресторана – открытая кухня. Гости могут наблюдать за процессом приготовления пищи и работой мастеров.

Средний чек – 2000 рублей.

КАФЕ «НИНО ИГРАЕТ В ДОМИНО»

Грузинская кухня не оставит вас равнодушными. Фото: взято с официальной страницы заведения ВКонтакте

Компания из 10-15 человек может комфортно расположиться в верхнем зале. Особых изысков в интерьере не ждите, но зато помещение просторное, так что не придется запинаться о соседние стулья. Бронирование бесплатное, но заказ должен обязательно содержать хачапури, хинкали, салаты, закуски и т. д.

Средний чек – от 1500 рублей.

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