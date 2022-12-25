Какие киноленты посмотреть всей семьей или с друзьями на новогодних каникулах?

Уютная подборка на долгие выходные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Согласитесь, праздничные выходные как будто созданы для того, чтобы просто посвятить время себе любимым и пересмотреть все новогодние фильмы. Специально для этого «Комсомолка» подготовила киноподборку с нестареющей классикой и премьерами уходящего 2022 года.

Если хочется окунуться в советское прошлое

«Падал прошлогодний снег» (0+)

Тот, кто хоть раз посмотрел этот пластилиновый мультфильм, сразу понял, что это – советская любовь. Уже начиная с 1983 года, люди узнавали музыку, повторяли «вирусную» фразу главного персонажа. Удивительно, что все роли озвучил всего лишь один человек – Станислав Садальский.

Сюжет крайне простой, но очень приятный и запоминающийся на долгие годы: самый обычный мужичок со своими причудами идет по поручению жены за новогодней елкой. Однако поход без приключений не обошелся.

В ролях: Станислав Садальский

Площадки для просмотра: YouTube – канал «Советский юмор», Rutube.

Онлайн-кинотеатры: Wink

Добрый и мудрый мультфильм для детей и взрослых. Фото: russian7.ru

«Карнавальная ночь» (0+)

Кажется, у всех, кто знаком с этим фильмом, при его упоминании в голове всплывают строчки из песни Людмилы Гурченко «Пять минут». И пусть не все молодые знакомы с творчеством Эльдара Рязанова, но зато многие взрослые знают, что «…Лучше всего, конечно, пять звездочек!»

В основе сюжета – противостояние жизнерадостных молодых комсомольцев со своими свежими взглядами на проведение Нового года и хмурого бюрократа Огурцова – человека, который пытается любым способом не допустить нововведений.

В ролях: Людмила Гурченко, Юрий Белов, Виктор Гирасин и др.

Площадки для просмотра: YouTube – канал «Киноконцерн «Мосфильм», Rutube – канал «Мосфильм», ну и, разумеется, телеканалы.

Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Premier.

«Эта веселая планета» (12+)

Хотите увидеть на экране что-то непонятное, но очень интересное? Тогда включите эту музыкальную комедию о пришельцах, которые прилетели на нашу планету, чтобы побольше узнать о нас. Вся прелесть фильма в том, что как раз люди пытаются донести до инопланетных гостей смысл праздника и новогодней атмосферы.

В ролях: Леонид Куравлев, Екатерина Васильева, Савелий Крамаров.

Площадки для просмотра: на YouTube на канале «Киноконцерн «Мосфильм» и Rutube

Онлайн-кинотеатры: Okko

«Тайна Снежной королевы» (0+)

Никто не может укротить время, даже сказочные персонажи. Так, например, в музыкальном фильме-сказке – продолжении сказки Андерсена – действие происходит вокруг уже повзрослевшей Герды. Да и другие персонажи тоже изменились: Снежная королева создала свою школу, где теперь обучает ледяной науке. Среди ее учеников – Кай, который жаждет стать взрослым. Герде предстоит пройти сквозь множество преград и трудностей, чтобы доказать, что все чары смогут разрушить любовь и дружба.

В ролях: Алиса Фрейндлих, Олег Ефремов, Нина Гомиашвили и др.

Площадки для просмотра: YouTube-канал «СМОТРИМ. Русские сериалы», Rutube

Новогоднее волшебство зарубежной классики

«Гарри Поттер и философский камень» (12+)

Как приятно и волнительно ждать Новый год за просмотром крайне волшебного фильма про мальчика, который выжил. Сюжет знает каждый, кто даже ни разу не смотрел «Гарри Поттера». История развивается вокруг 11-летнего мальчика, который живет в маленькой темной комнате под лестницей в доме у родных дяди и тети. Но все чудеса начинаются в момент, когда маленький Гарри узнает о том, что он – волшебник.

К сожалению, в этот предновогодний вечер мы не сможем посмотреть эту кинокартину, поскольку, как сообщалось в СМИ, студия Warner Bros. потребовала прекратить показ своих фильмов на российском телевидении. Но в онлайн-кинотеатрах просмотр все еще возможен.

В ролях: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Алан Рикман, Фиона Шоу, Ричард Харрис и др.

Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink

Надо говорить только левиОса, а не левиосА. Фото: soyuz.ru

«Один дома» (0+)

При просмотре фильма, наверное, каждый мечтал оказаться на месте маленького Кевина, которого в канун Рождества случайно забыли дома. Обычный ребенок сильно бы перепугался, но только не главный герой. Только представьте: все прелести дома только для вас. Но настоящие приключения начались в момент, когда дом стал целью для грабителей.

В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Киран Калкин, Кэтрин О’Хара, и др.

Площадки для просмотра: разные российские телеканалы каждый год включают этот фильм в свою программу

Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink

«Хранители снов» (0+)

В каждого волшебника должен кто-то верить, чтобы он мог творить чудеса, но что делать, если дети считают тебя обычной легендой, которой родители пугают непослушных малышей? С этой трудностью столкнулся молодой дух зимы Ледяной Джек. В мультфильме собраны персонажи, в которых детки верят с малых лет: Санта Клаус, Пасхальный Кролик, Зубная фея и Песочный человек. Но драматичность и напряженность сюжету добавляет встреча главных героев с духом ночи – Кромешником.

В ролях: Крис Пайн, Алек Болдуин, Джуд Лоу, Айла Фишер, Хью Джекман и др.

Площадки для просмотра: телеканалы «СТС» и «Пятница» в праздничные выходные

Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink

«Чарли и шоколадная фабрика» (6+)

Найти «Золотой билет» в обертке от сладости и отправиться на шоколадную фабрику хотели как взрослые, так и дети после просмотра кинокартины Тима Бертона. Шоколадная фабрика – место, где буквально все сделано из сладостей: трава, грибы-печенье, деревья-леденцы и самое невероятное – шоколадная река. Один из главных персонажей – Чарли Бакет из бедной семьи, живущей в крохотном разваливающемся домике на окраине города. В день рождения мальчика его родные дарят ему лишь шоколадку, поскольку большего они позволить себе не могут. Но в канун Рождества случается настоящее волшебство.

В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонэм Картер, Кристофер Ли и др.

Онлайн кинотеатры: «Иви»

Есть два фильма, но если вы любите безумие Деппа, то вам понравится фильм 2005 года Фото: ren.tv

«Пережить Рождество» (12+)

Иногда для хорошего фильма нужно просто не дописать сценарий. Так случилось и с этой романтической комедией. В сюжете заложена история миллионера, который решил купить для себя семью, чтобы вместе с ней отпраздновать Рождество. Но каждое решение имеет определенные последствия.

В ролях: Бен Аффлек, Кристина Эпплгейт, Джеймс Гандольфини, Кэтрин О’Хара и др.

Онлайн-кинотеатры: «Иви», Okko, Wink

«Охотники за привидениями» (16+)

На этот фильм написано множество продолжений и нарисовано огромное количество комиксов. В основе сюжета – трое ученых из Колумбийского университета, которых интересуют призраки и все паранормальное. И пусть все сперва относятся к ним как к чудакам, но со временем дело молодых ребят становится необходимым и популярным для Нью-Йорка.

В ролях: Гарольд Рамис, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и др.

Онлайн кинотеатры: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink

Новинки кино уходящего 2022 года

«Этерна: часть первая» (12+)

Чего хотят нынешние парни, которым всего 16 лет? Непонятно. Но жизнь молодого герцога Ричарда Окделла наполнена многими событиями, одно из которых – смерть отца. Он хотел вернуть на трон законных правителей, что дало повод его сыну задуматься: правильно ли это? На пути Ричарда появится еще много вопросов, в которых он должен разобраться и сделать правильный выбор. В мире Кэртианы есть все – мистика, сражения и множество тайн и загадок.

В ролях: Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Вениамин Смехов, Кирилл Зайцев и др.

Площадка для просмотра: эксклюзив онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

«Чебурашка» (6+)

Маленький зверек, которого нашли в коробке из-под апельсинов, еще в советские годы покорил сердца детей и их родителей. Спустя почти 55 лет с премьеры мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку выйдет экранизация про маленького ушастого зверька. Он попадет в реальный и привычный для нас мир, чтобы напомнить о волшебстве и сказке.

В ролях: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и др.

Площадки для просмотра: премьера в кинотеатрах состоится 1 января

Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», Okko

Милый зверек с большими глазами и ушами от отечественных 3D-разработчиков фото: kanobu.ru

«Чук и Гек. Большое приключение» (6+)

Новый год всегда считался семейным праздником, но иногда случается, что один из родителей находится далеко на севере. С этим столкнулись два брата – Чук и Гек. Они живут с любящей мамой в Москве и ужасно скучают по своему отцу. Чтобы это исправить, они отправятся прямо к Синим горам в сказочное путешествие.

Площадка для просмотра: премьера в кинотеатрах состоится 22 декабря

Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск»

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