Аллергия у ребенка: как понять, что она началась, и можно ли от нее избавиться

Как диагностировать аллергические реакции у детей

Весна – это долгожданное время солнца и радости для большинства из нас. Но также время мучений для тех, кто страдает от аллергии. Уже сейчас, на фоне аномально теплой погоды, зацветает ольха, а в конце апреля выпустит сережки береза, пыльца которой – один из сильнейших аллергенов. В период цветения нелегко и взрослым аллергикам, что уж говорить о детях. Еще сложнее родителям, которые впервые столкнулись с подобным недугом у ребенка и приходят в растерянность.

О том, как распознать первые симптомы аллергии у малыша и что делать потом, «Комсомолка» спросила у аллерголога-иммунолога детской клиники МЕДСИ, врача с 19-летним стажем Ирины Сергеевой.

В каком возрасте может проявиться аллергия

Если вы думаете, что есть какой-то особый «аллергичный» возраст, то вы ошибаетесь. Аллергия может начаться и у взрослого человека, и у новорожденного, если сенсибилизация, то есть приобретение повышенной чувствительности к каким-либо веществам, произошла внутриутробно. Мнение, что пищевые аллергии возникают в возрасте 1-3 лет, по большей части связано не с особенностями детской физиологии, а с ошибками родителей – сначала при введении прикорма, потом при переводе на «общий стол».

Аллергия может начаться в любом возрасте

«Очень важно наблюдаться у педиатра, который назначает ребенку правильное питание. Нормы введения прикорма, правила знакомства с новой пищей – это все не теряет актуальности. Особенно сейчас, когда вокруг такое разнообразие продуктов. Мы должны правильно вырабатывать толерантность к пищевым аллергенам. Вводить новые продукты в рацион следует постепенно, строго соблюдая количество», – говорит Ирина Сергеева.

Аллергия или ОРВИ?

Аллергические заболевания – это очень обширная группа, но они имеют ряд типичных признаков, которые родители могут достаточно легко распознать.

- Высыпания на коже. Характерных особенностей у аллергических высыпаний две. Первое: они всегда зудят, чешутся. И второе: они рецидивируют, то есть проходят, но потом возвращаются, причем в большинстве случаев можно отследить какой-то триггер, который их провоцирует.

- Отек какой-либо области, например, губ или ушей. В отличие от отека при воспалении, который будет красным и горячим, аллергический отек выглядит бледным. При этом он не зудит.

- Кашель, насморк, слезотечение и даже затрудненное дыхание. Спутать с ОРВИ можно, однако при аллергии температура если и повышается, то незначительно, тогда как для инфекционных заболеваний характерна более-менее выраженная лихорадка. Кроме того, обычный насморк имеет несколько стадий, а аллергический длится и длится, особо не меняясь.

Иногда аллергия является следствием неправильного питания

Признаки аллергии могут наблюдаться в комплексе и по одному, а также бывают разной выраженности. Также, кроме явных признаков аллергии, существуют косвенные, но без помощи врача их не распознать.

На что бывает аллергия у детей

Самые частые аллергии в детском возрасте – это аллергии на кошек, собак, клещей домашней пыли, а также на растения трех сезонов цветения, молоко, яйца, орехи, сою и пшеницу. Немного реже встречается аллергия на рыбу. А вот шоколад, цитрусовые и клубника, на которые часто грешат родители, к распространенным аллергенам не относятся. Но могут служить триггерами, запускающими аналогичные процессы.

Существует такое понятие как псевдоаллергия. От истинной аллергии она отличается тем, что иммунная система не принимает в процессе непосредственного участия. Хотя клинические проявления будут в том и другом случае практически идентичными.

Ирина Александровна Сергеева, врач – аллерголог-иммунолог

«Часто мы лечим аллергию, а должны искать и лечить другие патологические процессы. Например, выявить нарушения детоксицирующих функций организма и наличие скрытых воспалительных процессов. Это возможно благодаря особому, уникальному для нашего региона аппарату, который есть в клинике МЕДСИ на Карла Маркса, – портативному ручному монитору окиси азота в выдыхаемом воздухе NObreath. Кроме того, для постановки правильного диагноза требуется выявить в организме патогенную микрофлору, провести компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости либо сделать УЗИ внутренних органов, а также провести исследования крови на гормоны. Лишь проведя диагностику и узнав причины проблемы, мы можем скорректировать реакцию организма на те или иные аллергены. Следует понимать, что организм – это целый мир со своими законами и связями, в которые можно вмешиваться только на профессиональном уровне», – говорит Ирина Сергеева.

Можно ли не допустить развития аллергии?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, сперва нужно понять, что аллергию вызывает. А вот с этим проблемы. Есть множество версий – от наследственности до влияния на организм паразитов, но полностью не доказана ни одна.

«Недавно был развеян миф, согласно которому избежать аллергии у ребенка поможет особая диета матери. А излишняя стерильность – даже наоборот: может спровоцировать развитие иммунитета ребенка по второму, альтернативному пути. Не встречая в жизни истинных патогенов, организм начинает реагировать на безопасные компоненты среды», – рассказывает аллерголог-иммунолог.

Клубника сама по себе редко вызывает аллергию, но может стать триггером, запускающим похожие на аллергию процессы

То есть профилактикой аллергии можно считать умеренность во всем. Вводить прикорм нужно грамотно, знакомить с новыми продуктами постепенно, дома – соблюдать чистоту, но не драить все с хлоркой. Кстати, избыток агрессивных веществ в нашем быту – одна из последних теорий развития аллергии. Различная химия, моющие средства, консерванты, с которыми так или иначе контактирует организм человека, способны нарушать естественные барьеры кожи и слизистых оболочек. В результате внешняя среда начинает восприниматься как опасная.

Может ли аллергия пройти сама?

Может. Но когда – большой вопрос. Она может продлиться полгода, год или несколько лет. А может и не пройти вообще, например, аллергия на морепродукты обычно сопровождает человека всю жизнь. В любом случае лучше не гадать, а обратиться к специалисту. К аллергическим реакциям не стоит относиться легкомысленно, так как органы, которые они затрагивают, получают значительный урон. Мы можем этого не замечать довольно долго, но рано или поздно последствия проявят себя. Вот простой пример: постоянные высыпания на коже приводят к ее расчесыванию, потере упругости, появлению огрубевших участков и утрате защитной функции. А длительные аллергические риниты вызывают нарушение слизистой оболочки носа, которая должна обеззараживать и увлажнять воздух, прежде чем он попадет в легкие.

Чтобы узнать, что аллергия прошла, лучше не ставить экспериментов, а снова посетить аллерголога и повторить пробы. «Попробовать чуть-чуть и посмотреть, что будет» – плохой вариант, особенно когда речь идет о каких-то серьезных аллергенах, например, об арахисе.

У маленьких детей часто возникает аллергия на животных

Можно ли вылечить аллергию

При борьбе с аллергией у детей используется комплексный подход. Антигистаминные препараты могут использоваться, чтобы облегчить состояние ребенка и улучшить качество его жизни, например, избавить от зуда или вернуть носовое дыхание. Но саму проблему эти лекарства не решат.

«Сперва мы должны понять, что именно происходит с пациентом. Для этого в нашей клинике используется персонифицированный подход. «Единого шаблона» нет, каждый случай разбирается в индивидуальном порядке. Основная задача аллерголога – не просто полечить, а сделать так, чтобы не было рецидива. Это невозможно без выявления аллергенов», – рассказывает эксперт клиники МЕДСИ Ирина Сергеева.

Специалист отмечает, что анализы на аллергию не всегда бывают успешными с первого раза, особенно если берутся у маленьких детей. Дело в том, что количество антител, вырабатывающихся в ответ на тот или иной аллерген, у ребенка может быть гораздо меньше, чем у взрослого, а потому их непросто найти и распознать. Но неправы те, кто утверждает, будто до 3 лет сдавать аллергопробы бессмысленно. В МЕДСИ успешно используют этот метод даже у 2-3- месячных малышей.

Аллергопробы позволяют определить, на что именно реагирует организм

А вот у аллерген-специфической иммунотерапии, которую иногда еще называют «прививкой от аллергии», есть возрастное ограничение. Она проводится с 5 лет. Кроме того, нужно помнить о длительности такого лечения (3-5 лет) и необходимости соблюдать рекомендации врача. А еще такая «прививка» разработана не для всех аллергенов. В МЕДСИ пройти курс могут те, кто реагирует на цветение деревьев и аллергены пылевого клеща. Аналогичных препаратов против аллергии на животных пока не разработано. Таким образом, аллерген-специфическая иммунотерапия применяется и дает реальный результат, но сразу ее детям никогда не назначают. Сначала стараются исключить аллерген из жизни ребенка.

Как жить с аллергией?

Нужно помнить, что истинным аллергикам требуется не только правильная терапия. Им нужны определенные условия – в квартире, на работе, в школе и на улице. Рассказать о том, как создать эти условия, может врач-профессионал, знакомый со всеми современными тенденциями в лечении и профилактике аллергии. Он посоветует, как выбрать очиститель воздуха и озонатор, научит поддерживать влажность воздуха в помещении и пользоваться фильтрами на улице и в самолете. А также объяснит, что делать, если избежать контакта с аллергеном нельзя, как родственникам помочь аллергику в семье, что должно входить в аптечку скорой помощи, и расскажет, о чем нельзя забывать при посещении общественных мест и выезде в другую страну. Эти и многие другие вопросы можно задать врачу – аллергологу-иммунологу клиники МЕДСИ Ирине Сергеевой.

И напоследок несколько практических рекомендаций для тех, кто страдает аллергией или имеет на нее подозрение:

1. Убираем перо! Подушки, пуховики с натуральным наполнителем – в таких вещах обитает большое количество пылевых клещей.

2. Отказываемся от содержания домашних животных.

3. Убираем из дома «пылесборники» (гардины, портьеры, ковры).

4. Избавляемся от лишней бумаги – бумажная пыль усугубляет состояние.

5. Проводим регулярную уборку помещений. 1 раз в месяц полезно приглашать клининговую компанию.

6. Устанавливаем воздухоочистители дома и на работе.

7. Увлажняем воздух: можно поставить увлажнитель или завести аквариум и комнатные цветы.

8. Пьем больше воды.

9. В профилактических дозах применяем ароматерапию: хвойные масла, масла мяты, цитрусов и имбиря.

10. Включаем на ночь соляную лампу.

Сеть клиник МЕДСИ в Ижевске.

Тел: 31-03-94

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