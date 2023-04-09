Рыба, гиря и байк: продолжаем рассказ о хобби удмуртских политиков

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии, vk.com/id50139446, vk.com/id516938457

А вот и обещанная вторая часть материала про увлечения известных политиков Удмуртии. Чем они увлекаются, когда меняют строгие деловые костюмы на более удобную домашнюю одежду?

С гири начинается утро

Денис Удалов – министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии – свободное время посвящает общению с 20-килограммовыми гирями. Именно с них начинается утро чиновника. Известно, что он принимает участие в соревнованиях, а вот о результатах информации нет. Возможно, просто потому, что министр очень скромный.

У Дениса Удалова весьма необычное хобби. Фото: vk.com/id50139446

Рыбалка – это радость

«Да, я охотник и рыбак! Да, мне нравится постоянно подтверждать свой опыт и везучесть! Здесь есть все – радость, природа, труд! Всем радостей от своих увлечений», – признается в социальных сетях депутат Гордумы, председатель одной из комиссий Алексей Гарипов.

Внушительный улов Алексея Гарипова. Фото: vk.com/id516938457

На его страничке можно видеть, что рыбалка для Алексея Гарипова – это всерьез и надолго. А еще очень серьезно – его внушительные уловы впечатляют подписчиков и собирают лайки.

С ветерком, да на байке

В косухе и на мотоцикле KAWASAKI VN 1600 Nomad предстает перед нами председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Да, он давно уже байкер и каждую весну ждет не дождется открытия мотосезона.

Ярослав Семенов на железном коне Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Наверняка вы слышали историю о том, как 15 сотрудниц Ижевского мотозавода в 1936 году отправились по маршруту Ижевск – Казань – Владимир – Москва. За 8 дней они проехали 1675 километров!

В 2020 году байкеры Ижевска повторили этот путь на мотоциклах «ИЖ-7». И в рядах участников был Ярослав Семенов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».