Легендарный «Москвич» и вечная «четверка»: какие автомобили выпускали на Ижевском автозаводе с 1965 по 2022 год

Многие из старых машин до сих пор на ходу Фото: Ильяс Бекмансуров

Вот уже 58 лет автозавод Ижевска выпускает машины для всей России. Более 5 миллионов автомобилей сошли с конвейера и каких среди них только нет! От «Москвича», о котором мечтал каждый советский автолюбитель, до новых Largus с электрическим мотором.

Первый автомобиль был произведен на заводе в 1966 году, он назывался «Москвич-408». Кстати, эта машина стала первой еще кое в чем: она прошла настоящий краш-тест, чего ранее в советском автопроме не практиковалось. В ходе испытаний «Москвич» удалось разогнать до 129 км/ч, для того времени результат был просто отличный!

Затем появились «ИЖ», «Ода», LADA, их тоже производили в столице Удмуртии. И несмотря на то, что об отечественных автомобилях сложили много баек и анекдотов, их все равно очень любили, а вспоминают с ностальгией.

Если говорить о качестве, то у заботливых и аккуратных автовладельцев старенькие «ВАЗы» до сих пор неплохо бегают.

«У меня «четверка» уже больше 20 лет, и ни разу я ее не ремонтировал серьезно. Если что-то и ломалось, все сам делал, и проблем нет. Вот что значит качество. Каждое лето езжу спокойно на огород и рыбалку», – поделился Борис Орехов из Удмуртии.

А самой массовой моделью из классических LADA стала «семерка»: всего в стране было выпущено около 3 млн экземпляров и 42,5 тыс таких машин сделали в Ижевске.

«Комсомолка» решила собрать ретроспективу более чем из 20 автомобилей, произведенных на Ижевском автозаводе, а также поделиться некоторыми интересными фактами о них.

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