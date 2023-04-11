Проверка на прочность: участник СВО из Сарапула рассказал о героях своей семьи

Фото: из личного архива героя

Для некоторых семей защита Родины – это долг, который красной нитью проходит через многие поколения. Прапрадед был офицером в годы Первой мировой, прадед сражался с врагом в годы Великой Отечественной войны, а их потомок – участник боев в зоне СВО. О своих предках в рамках проекта «Истории нашей Победы» рассказал Сергей Гудошников из Сарапула.

Сначала Первая, потом Вторая

Прапрадед Сергея – Николай Владимирович – был офицером и сражался на фронтах Первой мировой войны. Домой вернулся с несколькими боевыми наградами.

Во Второй мировой войне принимал участие его сын, прадед Сергея, Илья Николаевич. Когда началась Великая Отечественная война, 17-летний паренек учился в Воткинском училище. 8 августа 1941 года их отправили на Северо-Кавказский фронт.

Илья Сухих в молодости. Фото: из личного архива героя

«Когда они только туда приехали, 87 человек было в подразделении. Им поставили задачу взять высоту. Они ее взяли, но их осталось всего 18. Это было начало Великой Отечественной войны. Да, тогда еще не было, как у нас, там квадрокоптеров, воевать было гораздо сложнее», – рассказал его правнук.

В 1942 году на Илью Николаевича пришла похоронка. Но родные героя и его девушка чувствовали, что он жив, и ждали его домой. Он вернулся в 1947 году и рассказал, что попал в плен.

Сергей Гудошников Фото: Мария Бакланова

«При очередном боевом выходе их с товарищем взяли в плен. Их увезли в лагерь для военнопленных, а потом уже в Германию, в концлагерь. По дороге попытались сбежать, сделали в полу дырку в вагоне, выскочили оттуда, но далеко не получилось убежать. И лишь в начале 1945-го американцы его освободили, и он продолжил служить в нашей армии», – поведал Сергей.

Своего прадеда Сергей помнит, но рассказы о войне он слышал не от него, а от бабушки и мамы, которые воспитывали детей настоящими патриотами своей страны. До сих пор в семье бережно хранятся треугольники с фронта, которые потомки ветерана периодически перечитывают.

Одно из писем с фронта. Фото: из личного архива героя

«Тяжело, особенно когда сам все это чувствуешь, сам через это проходишь и понимаешь, как тогда им было страшно на самом деле. Чувствуешь большое уважение и радость за то, что они смогли это сделать, победили, остались живы и пришли домой. Понимаешь, как они там очень сильно скучали по родным, по близким. Это я на СВО всего пять месяцев, а прадед более пяти лет не видел родных и близких. Сейчас ты можешь позвонить по телефону, а раньше ты вообще просто не представлял, что там дома», – говорит Сергей.

Илья Николаевич Сухих. Фото: из личного архива героя

Ради своей семьи Сергей, как и его предки, готов на все. Такого же мнения и два его родных брата, которые тоже уже понюхали пороха. Для этих мужчин угроза стране – это вызов и проверка на прочность, которую нужно пройти во что бы то ни стало.

Расскажите о своих героях! Принять участие в проекте «Истории нашей Победы» можно:

- заполнив форму по ссылке;

- отправив текст и фото в мессенджеры радиостанции «Адам» по номеру: 8-912-007-08-05;

- загрузив фото героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте и добавив в описании к снимку историю;

- отправив рассказ и фото по электронной почте: hello@cdm.team

Истории героев принимаются по 8 мая включительно. Рассказ можно размещать и у себя на страничках в социальных сетях, дополнив его хэштегом #историиНашейПобеды2023.

Организаторы проекта – медиахолдинг Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (12+) и портал IZHLIFE (18+). Сроки проведения: с 20 марта по 9 мая 2023 года.

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