Без фокусов жить скучно: иллюзионист из Ижевска поделился секретами профессии

Михаил Копчан – иллюзионист из Ижевска Фото: Мария Бакланова

24 года назад, увидев чудеса, которые показывал знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд, Михаил Копчан из Ижевска решил, что станет фокусником. Как дались первые представления и какого он мнения о номерах братьев Сафроновых – рассказываем.

По книгам и кассетам

Все началось еще в детстве, когда ему подарили книгу с несложными фокусами, которые можно было выполнять с помощью подручных материалов.

Михаил заучивал фокусы по книгам Фото: Мария Бакланова

«Конечно, я заинтересовался, выучил и стал просто всех доставать ими. Первый мой фокус – вода в стакане, которая меняет цвет. Я брал платочек, накрывал им стакан с водой, незаметно подбрасывал пищевой краситель, снимал платочек, а вода в стакане становилась цветной», – вспоминает Михаил.

В 1999 году, когда Миша уже окончил институт в Москве, к нему в руки попала видеокассета с шоу Дэвида Копперфильда. И понеслось. Миша накупил книг и шаг за шагом отрабатывал каждый фокус, оттачивал каждое движение.

Знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд. Фото: Corbis/FOTO SA

«Сначала я тренировался перед зеркалом, а потом всех просил посмотреть результат. Раньше же не было телефонов с видеокамерой, а мне надо было видеть, так ли все получается, как надо».

Михаил говорит, что успех в выступлении зависит не только от техники, но и от людей, которые по-разному реагируют на все происходящее. Нужно их реально заинтересовать, захватить и поглотить все их внимание.

90 процентов успеха фокусника зависит от реакций людей. Фото: архив героя

«Я стараюсь показывать интересные, нестандартные фокусы, но если публика будет «тухлой», если они будут сидеть, как на поминках, то выступление не пойдет. Моя задача захватить внимание зрителей в течение первых 10 секунд. Они должны перестать, например, есть или отвлекаться на что-то и смотреть только на меня. Я должен направлять их внимание в нужную для меня точку, и пока они туда смотрят, происходит волшебство», – рассказал фокусник.

На изучение одного номера уходит неделя, а на другой требуется несколько месяцев и даже год.

О знаменитых коллегах

Время от времени Михаил в надежде найти новые фокусы и фишки посещает представления известных в стране иллюзионистов, например, шоу братьев Сафроновых.

Каждый новый фокус в программе Михаил сначала отрабатывает на детских мероприятиях Фото: Мария Бакланова

«В 2014 году в Ижевск приезжали братья Сафроновы. Специально купил билет на место поближе, чтобы все рассмотреть. И оказалось, что для меня там 2-3 фокуса более-менее непонятные были, а остальные – ну, понятно все с вами, уважаемые», – сообщил иллюзионист из Ижевска.

Кроме этого он ежегодно участвует в работе конгресса фокусников, куда съезжаются 200-300 мастеров из России, Европы и Америки.

Фокусы с картами – одни из сложных Фото: Мария Бакланова

Без фокусов и жизнь не та!

Михаил уже достаточно известен в городе, и однажды, когда он ехал на машине без страховки, это сыграло ему на руку.

Миша предпочитает называть себя иллюзионистом Фото: Мария Бакланова

«И конечно же, меня останавливают гаишники. Я выхожу из авто, отдаю права. Полицейский читает: «Копчан… О, фокусник что ли? Крутой! Езжай!» А так бы выписал штраф», – с улыбкой рассказывает Михаил.

С фокусами иллюзионист расставаться не собирается: без них скучно, да и вера в чудеса еще никому не помешала.