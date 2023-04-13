Ранние да урожайные: В Ижевск привезут саженцы интенсивного плодоношения

Фото: предоставлено клиентом

Садоводов Удмуртии приглашают на выставку-продажу от Новосибирского плодопитомника. Она пройдет с 17 по 21 апреля с 10 до 18 часов в ДК «Строитель». Что же предлагает знаменитый плодопитомник?

КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ

Карликовые яблони привлекают садоводов своей компактностью, высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и ранним плодоношением. К тому же их, в отличие от высокорослых, можно выращивать на участке с близким залеганием грунтовых вод. Карликовые яблони прекрасно зимуют и дают обильный урожай каждый год.

Сорт ЭРЛИ ЖЕНЕВА – чемпион по скороплодности. Первыми крупными, красивыми и сочными плодами одарит вас уже на 2-й год. Ну, а если в начале августа вы хотите наслаждаться огромными сладкими яблоками массой 400-500 г, то ваш сорт – БЕЛЬФЛЕР. Осенние сорта яблонь пользуются самой большой популярностью среди дачников. Ведь за лето они успели накопить и сладость, и вкус, и аромат и теперь щедро делятся им с вами.

Также будут представлены 3 отечественных сорта, которые были созданы совсем недавно, – АКАДЕМИК КАЗАКОВ, ВАВИЛОВСКОЕ, МИНИСТР КИСЕЛЕВ. Ни один из этих сортов при сортоиспытании не поражался паршой даже в самые неблагоприятные годы.

СТЕЛЛА ЗИМОСТОЙКАЯ ЧЕРЕШНЯ

Фото: предоставлено клиентом

Черешня СТЕЛЛА привлекает садоводов быстрыми темпами роста и ранним вступлением в плодоношение. Плоды темно-красные, крупные, в форме сердца, с сочной и сладкой мякотью. Кожица плотная, но легко съедается. Средняя масса ягод – 10 грамм. Сорт самоопыляемый, к тому же может быть опылителем и для смежных культур. Зимостойкость высокая, компактное дерево достигает в высоту всего 2,5 м, относится к карликовым сортам.

КУСТОВАЯ ВИШНЯ (ВОЙЛОЧНАЯ)

Царевна! Урожайность может превышать более 15 кг, каждая весточка буквально усыпана очень сладкими плодами весом около 8 г. В плодоношение вступает в год посадки, высотой – 1,5 метра, зимостойкость высокая. Для обильного плодоношения рекомендуется высаживать в паре.

АБРИКОС «ВЫНОСЛИВЫЙ»

Фото: предоставлено клиентом

Одно из важных достоинств этого сорта – отсутствие капризов. Сорт не требует особых забот и не доставит вам хлопот. Не боится засухи и выдерживает сильнейшие морозы! Десертный вкус плодов делает их любимым лакомством для детей и взрослых ! Лучшим опылителем для этого сорта является ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ГРУШИ

Фото: предоставлено клиентом

В последнее время получены принципиально новые зимостойкие сорта, которые, в отличие от старых, дают ряд преимуществ. Главное из них – плодоношение уже на следующий год после посадки.

Деревья вырастают небольшие, не более 3 метров. Сорт ДОЧЬ ЗАРИ – позднелетний очень урожайный сорт. С одного дерева собирают 50, а иногда и 100 кг. Плоды крупные, сочные, весом до 300 г. Очень сочные, мякоть маслянистая.

Сорт СКАЗОЧНАЯ – неприхотливая, скороплодная и высокоурожайная груша. Плоды весом до 250 г созревают в сентябре и хранятся 2-3 месяца. Сажайте проверенные сорта груш и будете с хорошим урожаем!

СЛАДКАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Фото: предоставлено клиентом

САХАРНАЯ – современный зимостойкий сибирский сорт. Ягоды сладкие, сахарные, к тому же они очень крупные и по размеру сравнимы с плодами вишни. Круглые, крупные, черные, блестящие, гладкие со средним количеством семян, отрыв сухой! Сорт не поражается мучнистой росой и серой гнилью. Урожайность более 1 ведра с куста!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА

Фото: предоставлено клиентом

СЕРПАНТИН отличается крупноплодностью, кисти длинною 10 см. Ягоды, сладкие с мелкой косточкой внутри. Кусты вырастают мощные, прямостоячие, красивые, сверху донизу усыпаны ярко красными крупными ягодами! Этот сорт легко переносит холода и выдерживает засуху. Урожайность превзойдет все ваши ожидания!

ЖИМОЛОСТЬ

Фото: предоставлено клиентом

Так уж сложилось, что все лучшие сорта жимолости выведены в России, она самая первая и самая полезная ягода! КНЯГИНЯ обладает целым комплексом положительных характеристик: ягоды крупные и длинные, достигают 5-6 см в длину, вкус напоминает лесные ягоды. Созревание ягод дружное, урожайность очень высокая!

ПЕТР I – этот сорт, словно сладкая карамелька, просто тает во рту! Крупные сладкие ягоды темно-синего цвета. Осыпаемости нет! Зимостойкость очень высокая. Лучшим опылителем для этих сортов жимолости является сорт ШАХИНЯ с крупными плодами, сладким вкусом и нежным ароматом!

КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ

Это находка селекционеров, позволяющая облегчить сбор и уход за растениями! Такие сорта отличаются лучшей зимостойкостью, вкусом и урожайностью!

ЧУДЕСНЫЙ СОРТ МАЛИНЫ «ЕВРАЗИЯ»

Фото: предоставлено клиентом

Один из самых редких и неповторимых. Ягоды очень крупные (15 г), висят сверху донизу и со стороны похожи на сплошное темное малиново-красное облако. Плоды ЕВРАЗИИ имеют волшебный насыщенный аромат, изысканный вкус и сочную мякоть! Зимостойкость сорта очень высокая даже в суровых климатических условиях. Не подвержено малиновым заболеваниям! ЕВРАЗИЮ называют садовым чудом, которое дарит малиновое наслаждение!

МАЛИНА «РУССКИЙ РАЗМЕР»

Фото: предоставлено клиентом

Эта малина должна быть в каждом саду! Высокоурожайный, крупноплодный сорт раннего срока созревания. Первые ягоды весом 18-20 г (иногда и 25!) появляются в начале июля. Очень красивые: правильной конической формы, плотные и блестящие. Сладкие на вкус и очень ароматные. Универсального назначения, отлично транспортируются. Сорт отличается высокой продуктивностью, с одного куста можно собрать урожай 8-12 кг. Растения очень сжатые, мощно развитые, формируют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Очень мощные кусты высотой до 2-х метров.

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО

Фото: предоставлено клиентом

Это настоящее малиновое дерево! ГАЛАКТИКА – новый сорт штамбовой малины, урожайность которого может превышать 12 кг! Толстый ствол, отсутствие иголок – именно так выглядит малина ГАЛАКТИКА. Вкус ярко-красных плодов сладкий и удивительно ароматный, ягоды очень крупные, сочные и очень нежные, прекрасно переносят транспортировку. Посадите на своем участке малиновое дерево, и оно будет радовать вас огромными ягодами и высокими урожаями!

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)

Фото: предоставлено клиентом

Представляем сорта нового поколения. Они являются самыми выносливыми, морозостойкими, устойчивыми к засухам, болезням и вредителям. Эти сорта имеют потрясающий вкус и аромат. В сравнении со старыми они имеют в разы большую урожайность и небольшое количество усов, что упрощает уход.

ФЕЛИЧИТА ,САХАРНАЯ ЛИЯ – ранние сорта.

ЧЕНДЛЕР, МАДАМ МУТО – среднеспелые сорта.

КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО – поздний сорт.

МУРАНО – самый востребованный сорт, ремонтантный, плодоношение без периода покоя.

В продаже сорта бесшипной ежевики крупные, сладкие, ранние – ВОЖДЬ ДЖОЗЕФ, ДЖАМБО, ГИГАНТ, ГЛОРИЯ и ремонтантный сорт ЧЕРНАЯ МАГИЯ.

На выставке-продаже от Новосибирского плодопитомника садоводы Удмуртии могут приобрести садовую голубику, сливу, вишню, черешню, яблони, груши, абрикосы, малиновые деревья, фундук и многое другое.

С остальным ассортиментом плодопитомника можно ознакомиться на сайте: ТРУЖЕНИК САД РФ.

Выставка-продажа от Новосибирского плодопитомника пройдет с 17 по 21 апреля с 10 до 18 часов в ДК «Строитель» по адресу: ул. Коммунаров, 353а.

С вопросами можно обращаться по телефону: +7 (968) 831-66-62.

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