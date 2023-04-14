Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Иван МАКЕЕВ

Предстоящие выходные в Ижевске вряд ли сильно побалуют нас теплом, но уж точно окажутся теплее пятницы. Погода останется солнечной, с небольшой облачностью. И, как прежде, обойдется без дождей. Что касается ветра, то он ослабнет, скорость максимальных порывов составит 7-12 м/с.

Однако ближайшая ночь все еще будет ветреной и довольно холодной – до -3.. -8°С.

В субботу, 15 апреля, в Ижевске, по данным гидрометцентра Удмуртии, будет около +2.. +7°С. Яндекс.Погода также не прогнозирует выше +7°С. К ночи столбик термометра опустится до 0.. -5°С. Хотя Яндекс обещает до +2°С. Ветер преимущественно будет северным, его средняя скорость, по данным Росгидрометцентра, составит около 3 м/с. Это если не считать возможных порывов, о которых мы писали выше.

В воскресенье, 16 апреля, Удмуртский гидрометцентр прогнозирует до +4.. +9°С. По прогнозу Яндекса, будет теплее +6°С. Ночью, по данным гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит 0..-5°С, по данным Росгидрометцентра, она опустится до -1°С, а по данным Яндекс. Погоды, вообще сохранится выше нуля – до +3°С. Северный ветер в конце дня сменится на северо-западный, его скорость приблизится к 2-3 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха повысится до +8.. +13°С и продолжит повышаться дальше. Но дождей так и не предвидится.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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