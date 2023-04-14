Частые отиты у ребенка: причины, симптомы и лечение

Что делать если у ребенка заболело ухо

В холодное время года у детей учащаются отиты. Родители списывают это на снижение иммунитета и начинают искать методы, которые помогут справиться с проблемой. Но нередко они предпочитают «домашние» средства, оставляя визит к ЛОРу на крайний случай.

Оториноларинголог многопрофильного медицинского центра Medical Balance Николай Кутявин рассказал, почему так делать не стоит.

Отит отиту рознь

Как правило, у детей встречаются две разновидности отитов: наружный и средний. Наружный отит – это воспаление кожи ушной раковины и наружного слухового прохода. Иногда он сопровождается слизистыми или гнойными выделениями из уха, а также повышением температуры.

Более опасной формой отита является средний – когда воспаление возникает в среднем ухе. Он, в свою очередь, бывает трех типов: катаральный – острое воспаление инфекционной природы, гнойный, при котором за барабанной перепонкой скапливается гной и может возникнуть ее повреждение, и экссудативный, который характеризуется накоплением воспалительной жидкости в барабанной полости.

Оториноларинголог многопрофильного медицинского центра Medical Balance Николай Кутявин. Фото: предоставлено клиникой

Все средние отиты сопровождаются болезненными ощущениями, за исключением экссудативного – и в этом заключается его коварство. Если ребенок постарше еще может пожаловаться на то, что у него заложено ухо, либо родители обратят внимание, что он их не очень хорошо слышит, то у детей младшего возраста долгое время может вообще не быть никаких симптомов.

Причины наружных и средних отитов у ребенка

Причиной наружного отита может быть как переохлаждениие или попадание инфекции во время купания, так и неправильная гигиена наружного слухового прохода.

«Ни в коем случае нельзя использовать для чистки ушей ребенка ватные палочки. Они приводят к микротравмам, при этом серу не убирают, а утрамбовывают, что приводит к образованию пробки. Кстати, присутствие серной пробки тоже может спровоцировать наружный отит», – говорит Николай Кутявин.

Если нет проблем с целостностью барабанной перепонки, уши следует просто промывать теплой водой самостоятельно во время принятия душа. В норме ушная сера удаляется самопроизвольно при движениях височно-нижнечелюстного сустава во время жевания и разговора.

Конечно, бывают исключения, когда наружный слуховой проход все-таки требует дополнительной очистки, например, если он очень узкий или у человека повышенное серообразование. Это само по себе не болезнь, а вариант нормы, но пациентам с такими особенностями следует чаще проверяться у ЛОРа и при необходимости производить туалет, то есть промывание уха.

Не стоит чистить уши ватными палочками

А вот причиной среднего отита у детей чаще всего являются аденоиды, недолеченные инфекции, аллергические реакции.

«Среднее ухо соединяется с носоглоткой слуховой трубой, которая помогает выравнивать давление в барабанной полости, а еще осуществляет дренаж – в среднем ухе может образовываться некоторое количество слизи при ОРВИ или аллергии, и слуховая труба ее выводит. Но когда в носоглотке присутствует постоянный источник воспаления, устье слуховой трубы может оказаться перекрыто, и тогда среднее ухо тоже воспалится. Кроме того, у маленьких детей слуховая труба короткая, поэтому инфицирование среднего уха более вероятно, чем у взрослых, – патогенным микроорганизмам легче проникнуть в полость среднего уха», – объясняет эксперт.

Почему у некоторых детей отит возникает регулярно

Но чем объяснить тот факт, что у одних детей отит – редкое явление, а у других то и дело возвращается? Во-первых, нужно понять, о каком отите идет речь. Если о наружном, то очевидно, дело в неправильной гигиене и самолечении. Частые средние отиты, как правило, связаны с аденоидами.

«Аденоиды – это лимфоидная ткань, так называемая глоточная миндалина, которая есть у всех детей, но отсутствует у взрослых. У ребенка этот орган первым встречает все возбудители, помогая молодому организму знакомиться с окружающим миром и приспосабливаться к его условиям. Но иногда аденоиды у ребенка начинают по тем или иным причинам увеличиваться, наступает их гипертрофия. Следствием как раз и являются средние отиты. А также храп и остановка дыхания во сне, гипоксия, неправильное развитие зубочелюстной системы – ребенок вынужден постоянно дышать ртом, из-за чего возникают проблемы», – рассказывает ЛОР-врач.

Отит может привести к снижению или даже потере слуха

Почему аденоидная ткань начинает патологически разрастаться, однозначно ответить сложно. Факторов довольно много. Например, доказано, что курение родителей значительно повышает риск такой патологии у ребенка. А еще к увеличению аденоидов приводят некоторые вирусные заболевания. Даже если ребенок переболел легко или бессимптомно, через некоторое время может наступить такое осложнение.

В любом случае родителям важно знать: профилактика отитов без комплексной профилактики ЛОР-заболеваний невозможна. Если у ребенка будет хорошо дышать нос, то и за уши можно не беспокоиться.

Если отит не лечить

Средний отит может быть очень опасен своими последствиями, если его вовремя не начать лечить. При экссудативной форме жидкость, скопившаяся в полости, начинает густеть, что негативно влияет на барабанную перепонку. Со временем образуются рубцы, и у ребенка снижается слух. Еще худшими последствиями может обернуться гнойное воспаление – лабиринтитом или даже менингитом. В первом случае поражается внутреннее ухо, и ребенок может утратить слух полностью. Во втором под угрозой – уже головной мозг.

Посещать ЛОР-врача нужно не реже, чем раз в полгода

Развитие хронического отита также вероятно, однако частые отиты в детском возрасте еще не означают, что болезнь перешла в хроническую стадию. Как правило, это говорит о том, что ребенок недостаточно обследован и причина воспаления не устранена. Такой ребенок требует динамического наблюдения у оториноларинголога. Посещать врача следует не реже одного раза в шесть месяцев, а при выраженной проблеме – и чаще.

Болит ухо у ребенка – что делать?

В первую очередь, наверное, следует сказать о том, чего нельзя делать категорически – заниматься самолечением. Например, капать в ухо борный спирт. Этот «бабушкин» метод до сих пор кое-кто практикует, но он чрезвычайно опасен. Первое и единственное, что должны сделать родители ребенка, пожаловавшегося, что у него «стреляет» ухо, – отвести малыша к врачу.

Оториноларинголог постарается выяснить, в чем причина отита. Исходя из этого, выбирается и дальнейшая тактика. Лечить любую форму отита всегда начинают с помощью лекарств, иногда с применением методов физиолечения, в т.ч. лазеротерапии.

Если консервативное лечение не приносит результата, врачам приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Так, скопление жидкости можно удалить с помощью шунтирования – в разрез барабанной перепонки вставляется титановая катушка, через которую экссудат будет свободно вытекать, пока будет продолжаться лечение.

В многопрофильном медицинском центре Medical Balance можно выполнить все эти манипуляции, кроме того, дети могут пройти здесь комплексную проверку слуха и посетить сурдолога.

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