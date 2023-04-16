Вши, чесотка и грибок: чем можно заразиться в общественном месте

Чем могут быть опасны общественные места Фото: Мария Бакланова

Вокруг нас много мельчайших организмов, которые рады прицепиться к нашему телу и жить за наш счет. Ну, конечно же, речь идет о вшах, чесоточном клеще, грибках, вирусах и других паразитах. В каком общественном месте есть реальная опасность заразиться ими? Расспросили специалистов и сейчас все вам расскажем.

Автобус, троллейбус, трамвай

Трансопрт не самое безопасное место Фото: Амир Закиров

Нам кажется, что общественный транспорт – вообще опасная в плане всяких патогенных организмов штука. Представляете, сколько там за день бывает людей? И ведь все трогают поручни, поэтому и чесотку, например, подцепить вполне себе реально. В Удмуртии, стоит отметить, случаи этого заболевания действительно есть. Причем в 2010 году их количество в три раза превышало средние показатели по России. Но к 2017 году ситуацию удалось стабилизировать и снизить до 500 случаев в год.

Причиной заболевания становится чесоточный клещ, который, кстати, вне человеческого тела может прожить от 5 дней до 2 недель. Если за поручень подержался человек с корковой чесоткой, то риск подхватить заболевание есть, но он не высокий. И уж если вы, придя домой или на работу, сразу вымоете руки с мылом, то вероятность снижается еще больше. А вот соприкасаться оголенной кожей (т.е. садиться в коротких юбках или шортах) с сиденьями общественного транспорта не стоит – если, конечно, вы не планируете сразу же принять горячий душ.

В транспорте можно подцепить и бородавки, которые имеют вирусную природу. Заразиться можно во время прямого контакта или подержавшись за поручень, ручку и т.д. Но! На поверхностях вирусы живут всего 2-6 часов, да и проникают они в организм все же через травмированную кожу.

Вообще, чем выше иммунитет, тем больше шансов, что организм самостоятельно справится с возбудителем заболевания. В общем, моем руки, а если нет такой возможности, обрабатываем санитайзером. Но не увлекайтесь этими средствами, слишком частое нанесение может дать обратный эффект. Кожа станет слишком сухой и более уязвимой.

Туалет, бассейн, примерочная

Чем можно заразиться в бассейне? Фото: Архив КП

Ободок унитаза – страшное место. Так считают многие, и разубеждать в этом мы никого не будем. Садиться на унитаз в общественном туалете действительно не стоит. Однако отметим, что риск заразиться венерическими заболеваниями в этом месте весьма призрачный. Передаются они лишь при половых контактах. А вот стать владельцем гельминтов – аскарид, остриц, – то есть прихватить их микроскопические яйца, вполне возможно. Если до вас за ручку подержался их предыдущий хозяин, а вы, не помыв руки после туалета, отправились обедать.

Купаясь в бассейне, успокаивают нас врачи, заразиться чем-либо маловероятно. Обеззараженная вода – не самое лучшее место для проживания в ней микробов. Другое дело – душ и раздевалка, где тепло и влажно. Не стоит ходить там босиком или в чужих тапочках, если, конечно, не хотите подцепить грибок. Но опять же заболевание разовьется лишь в том случае, если есть поврежденная кожа и снижены защитные силы организма.

Садик, летний лагерь

Самое время поговорить о вшах и педикулезе. От всех зараженных ими дети составляют до 78%, остальные заболевшие – взрослые. В Удмуртии эта напасть сейчас встречается реже, чем раньше. Так, в 2016-2017 годах, по данным республиканского Роспотребнадзора, регистрировалось около 800 случаев. А в 2021-м уже было менее 300.

Вши гуляют (не прыгают!) с одной головы на другую во время совместных игр детей, а еще при использовании чужих средств личной гигиены, одежды и постельного белья. Эти насекомые вне тела человека могут прожить от 10 часов до трех суток. Но тут все зависит от условий окружающей среды и вида вшей.

А сейчас вернемся к гельминтам, из-за которых возникает такое заболевание, как энтеробиоз. Несколько лет назад в Удмуртии отмечался период роста заболеваемости. Так, в 2017 году было зарегистрировано более 7,6 тыс. случаев. К 2019 году эта цифра снизилась до 6,3 тыс., а в период пандемии упала до 3,4 тыс. в год. Но с 2021 года снова начался некоторый рост заболеваемости, возможно, из-за более мягких санитарных норм. Путь заражения острицами максимально прост – нужно всего лишь взять в рот игрушку, которую до этого трогал уже зараженный ими ребенок (или взрослый).

В общем, мойте руки, не носите чужую одежду, а купленную (ее мог примерять кто-то до вас) нужно обязательно стирать. Ну и декоративная косметика должна быть только своя – брать чужую или делиться собственной не стоит. Иначе есть вероятность подхватить герпес, который как раз и совершает свои кругосветные путешествия именно таким образом.