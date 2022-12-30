Прогноз погоды для столицы Удмуртии на 10 праздничных дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине уходящей недели гидрометцентр Удмуртии сообщил, что 31 декабря ожидается потепление, которое продолжится в первые числа января. Прогноз был предварительным. Уже сегодня сильной оттепели в новогоднюю ночь не прогнозируется. Однако обещание потепления 1-2 января в силе. К Рождеству же снова похолодает, но, вероятно, ненадолго.

А теперь подробнее о каждом дне

В праздничную субботу, 31 декабря, температура воздуха днем, по данным Удмуртского гидрометцентра, ожидается до -8.. -12°С, выпадет небольшой снег. В новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -9.. -14°С. Снегопад может усилиться. Юго-восточный ветер за сутки поменяет свое направление на восточное, его скорость составит около 3 м/с с порывами 5-10 м/с. А еще 31 декабря местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости

В первый день нового 2023 года – в воскресенье, 1 января, республиканский гидрометцентр прогнозирует днем потепление до -4.. -9°С и усиление снегопада. Яндекс тоже обещает до -9°С и немного солнца. Ночью, по данным Росгидрометцентра, температура воздуха составит до -5°С, по данным Яндекса, – до -6°С. В течение суток будет дуть южный ветер со скоростью 5-6 м/с.

В понедельник, 2 января, погодные сервисы прогнозируют потепление до 0..-5°С и обильный снегопад. Вечером Росгидрометцентр обещает резкое падение температурного фона до -10°С, в прогнозе Яндекса более теплая ночь – до -4°С. Ветер за сутки изменится с западного на северо-западный, его скорость составит 5-6 м/с, но возможны порывы до 14 м/с днем и до 17 м/с ночью.

Во вторник, 3 января, Росгидрометцентр обещает продолжение волны похолодания – до -9.. -11°С днем и до -21°С ночью. При этом ожидается переменная облачность, сохранится небольшой снег. У Яндекс.Погоды перепад между дневной и ночной температурой меньше, да и в целом прогноз мягче: -5°С днем и -12°С ночью. Северный ветер к вечеру сменится на восточный, его скорость составит 2-3 м/с.

В среду, 4 января, по прогнозу Росгидрометцентра, также довольно холодно, но без осадков. Между облаками проглянет солнце, на столбике термометра днем до -18°С, ночью – до -22°С. По прогнозу Яндекса, небольшой снег и -12°С днем, -17°С ночью. Днем подует восточный ветер со скоростью 4 м/с, ночью он изменится на северо-восточный со скоростью 5 м/с.

В четверг, 5 января, все сервисы прогнозируют до -17°С. Росгидрометцентр обещает переменную облачность, Яндекс – небольшой снег. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, будет до -18°С. Ветер, возможно, изменится с северо-восточного около 4 м/с на слабый юго-западный.

В пятницу, 6 января, Яндекс прогнозирует также -18°С и небольшой снег. К ночи похолодает до -21°С. В течение суток будет дуть юго-западный или западный ветер со скоростью около 2 м/с.

В субботу, 7 января, – православное Рождество, днем снова небольшой снег и мороз до -20°С. Ночью похолодает на 1 градус. Ожидается южный ветер со скоростью около 3 м/с.

В воскресенье, 8 января, – заключительный день длинных выходных, днем небольшой снег и до -19°С, а ночью потеплеет до -13°С. Сохранится южное направление ветра, скорость составит 4-5 м/с.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня, хороших праздников и веселых каникул!

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