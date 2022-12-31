Гороскоп на месяц: в январе Львов ждут скандалы и разводы, а Раков – отношения на расстоянии

Рассказываем, какие прогнозы дают астрологи для всех знаков зодиака на январь Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на первый месяц нового года.

Гороскоп Овен

Не все идеи и вложения окупятся сполна. Не рискуйте.

Любовь. Неудержимое желание получить как можно больше выгоды существенно испортит ваши отношения с партнером.

Семья и дети. Ближайшие семейные праздники порадуют вас приятными сюрпризами и важными новостями.

Деньги. Для того, чтобы сохранить комфорт, потребуется прибегнуть к разумным тратам. Но не стоит экономить на самом важном – здоровье.

Здоровье. После праздников вы можете почувствовать легкое недомогание.

Карьера. Работа захлестнет с головой и позволит быстро подняться по карьерной лестнице.

Гороскоп Телец

Вам не придется начинать путь к новой жизни в одиночку. Счастье протянет вам руку и подскажет верное направление.

Любовь. Чувства – очень непредсказуемая материя. Готовы ли вы сохранить их ради человека, с которым вы рядом? Если нет, то самое время порвать узы, чтобы уйти безболезненно.

Семья и дети. Незваные гости с их советами будут раздражать как никогда. Старайтесь избегать их. Возможно, придется отстаивать право на частную жизнь.

Деньги. Финансовая удача может отвернуться от вас в самый неподходящий момент. Подготовьте на всякий случай подушку безопасности.

Здоровье. Простуды могут стать серьезной угрозой для вашего здоровья. Не забывайте о профилактике.

Карьера. Сосредоточьтесь на оперативной работе, чтобы сохранить за собой свое рабочее место и статус.

Гороскоп Близнецы

Готовы вы или нет – неважно. Ваша судьба круто изменит направление в любой момент.

Любовь. Новые отношения станут для вас первым звоночком наступающей весны. Вполне вероятно, что они могут продлиться довольно продолжительный срок и оставят после себя массу приятных воспоминаний.

Семья и дети. Не стоит вступать в семейные конфликты. Вы не сможете победить, а влияние более старших родственников может сказаться на вашей работе и нервах.

Деньги. Вы сумеете приумножить свой капитал даже в экстремальной ситуации.

Здоровье. Звезды советуют вам обратиться к врачу для проверки хронических заболеваний и патологий. Есть вероятность обострения.

Карьера. Новая работа может стать отличным шансом для развития вашей личности. Смело пробуйте новое. Вам есть из чего выбирать.

Гороскоп Рак

Напряжение в отношениях с близкими людьми поможет вам лучше понять себя.

Любовь. Не стоит переживать по пустякам. Ваши чувства в скором времени достигнут нужного вам человека. Будьте готовы к тому, что отношения на расстоянии начинаются с доброй дружбы, и только от вас зависит, перерастут ли они в нечто большее.

Семья и дети. Трепетность и нежность на время отойдут на второй план. Вам пора думать о своей семье. Займитесь конструированием планов своей реальности.

Деньги. Не придется экономить, но и не стоит пытаться разорить себя шопингом. Соблюдайте меру.

Здоровье. Нервное напряжение необходимо снять. Вы рискуете серьезно навредить своему ментальному здоровью, если не будете отдыхать.

Карьера. Покой вам будет только сниться. Даже отпуск не станет для вас спасением. Разрываться между работой и учебой сложно, но вы справитесь и найдете в себе новые силы.

Гороскоп Лев

Грандиозные планы обратятся в прах, старая любовь увянет, а новый друг подскажет дорогу к завтра.

Любовь. Разрыв отношений может и будет болезненным. Однако вам удастся найти в себе силы начать жить заново.

Семья и дети. Возможно, вам придется отстаивать свои интересы, связанные с семьей, в суде. Наберитесь терпения, звезды будут на вашей стороне.

Деньги. Материальное благополучие не пострадает даже при излишне импульсивных тратах. Поэтому не бойтесь использовать честно заработанное, чтобы восстановить внутренний баланс.

Здоровье. Активный отдых на коньках хоть и помогает развеяться, но также повышает риск травм. Не забывайте о должной разминке перед катанием.

Карьера. Разлад в личной жизни подарит вам настоящий источник вдохновения и творческой энергии.

Гороскоп Дева

Не доверяйте случайным знакомым. Фантазии далеко не всегда играют на руку. Сейчас не самое лучшее время для игр на грани.

Любовь. Будьте готовы к тому, что чувства, которые вы испытываете к своему партнеру, станут немного менее яркими. Но это нормально. Ваши отношения взрослеют.

Семья и дети. Близкие готовы поддержать вас. Просто попросите о помощи, и вам не откажут.

Деньги. А вот финансовая удача может отвернуться от вас. Воздержитесь от покупок через интернет.

Здоровье. Будьте осторожны на улице. Ушибы и другие травмы можно получить даже на ровном месте.

Карьера. Готовы ли вы к ответственности, которая ляжет на ваши плечи? Повышение несет за собой кардинальные изменения в вашей судьбе и связанные с ним удачу и процветание.

Гороскоп Весы

Деньги могут стать решающим фактором для решения старого конфликта.

Любовь. Желая развлечься, вы совсем забываете о чувствах своего партнера. Звезды не советуют вам стремиться заводить любовников. Разрушенные отношения начнут черную полосу в вашей жизни.

Семья и дети. Накопившиеся проблемы вам предстоит решить своими силами.

Деньги. Однако в финансовом плане вы можете оставаться спокойны. Ваше материальное положение значительно улучшится.

Здоровье. Вас могут начать беспокоить заболевания половых органов.

Карьера. Готовы ли вы рискнуть всем ради получения заслуженного признания? Даже поднявшись на вершину, вы не получите от нее удовольствия.

Гороскоп Скорпион

Вера в будущее не поможет изменить настоящее. Только ваш труд сможет влиять на него.

Любовь. Для любого настоящего счастья нужно время. Готовы ли вы побороть страх и признаться в нежных чувствах вашей любви?

Семья и дети. Ваше душевное равновесие в безопасности. Сейчас у вас есть место, куда вы можете вернуться, не боясь быть отвергнутым.

Деньги. А вот с финансами будьте осторожны. Велика вероятность, что кто-то хочет поживиться за ваш счет.

Здоровье. Обратите внимание на сердечно-сосудистую систему. Возможно, после праздников вам придется немного подлечиться.

Карьера. Новые знания помогут найти свое идеальное место в жизни.

Гороскоп Стрелец

Счастье для вас не всегда означает гармонию. Между удовольствием и делом – ищите баланс.

Любовь. Не думайте о том, что может причинить вам боль. Если вы действительно желаете счастья, вы его добьетесь.

Семья и дети. Свобода в ваших руках. Позвольте ей привести вас к вашему дому.

Деньги. Стоит вести умеренные траты. Праздники забрали у вас слишком много ресурсов, и восстанавливать их придется довольно долго.

Здоровье. Суставы могут подвести вас в самый неподходящий момент. Обратите на них внимание.

Карьера. Найти новое место будет несложно. Но вам нет в том нужды. Щедрое предложение вероятнее всего окажется ловушкой.

Гороскоп Козерог

Ждите добрых новостей и вдохновляющих идей.

Любовь. Для ваших чувств нет четкой формулы. Просто делитесь счастьем со своей половинкой.

Семья и дети. Свежий взгляд развеет рутинные дни. Близкие помогут вам улыбаться и совершить множество открытий.

Деньги. Экономия хороша лишь в меру. Не поддавайтесь желанию притворяться бедняком. Вы не получите с этого никакой выгоды.

Здоровье. В этом месяце стоит задуматься о своей физической форме. Возможно, стоит дойти до спортивного зала, чтобы быть готовым ко всему.

Карьера. Резкая смена деятельности пойдет вам на пользу. Готовьтесь. Перемены развеют вашу скуку и подарят запас энергии.

Гороскоп Водолей

Внутренние переживания скажутся на вашей работоспособности и будут серьезно влиять на ваши решения.

Любовь. Отношения, построенные на заведомом обмане, очень хрупки. Беспокойство может причинить серьезную эмоциональную травму как вам, так и вашему любимому. Не избегайте диалога.

Семья и дети. Пришла пора сделать важный шаг навстречу будущему. Приготовьтесь к нему. Близкие и друзья вас поддержат.

Деньги. Вы сможете отлично сэкономить, если будете покупать ваши хотелки с кем-то вместе. Сохраненные средства можно будет использовать для чего-то действительно важного и привлекут удачу.

Здоровье. Вам жизненно необходим хороший отдых. Потратьте на него максимум своего свободного времени. Можно даже немного рабочего.

Карьера. Ваша работа станет спасением от проблем окружающего мира.

Гороскоп Рыбы

Мысли о чуде будут материальны.

Любовь. Ваш партнер готов перейти на новую ступень отношений, но готовы ли вы к этому?

Семья и дети. Тепло и комфорт в быту зарядят вас позитивной энергией.

Деньги. То, что придет, – уйдет, но принесет большее. Не бойтесь тратиться на то, что хотелось уже очень давно.

Здоровье. О здоровье вам тоже не придется переживать. Отдых в кругу семьи поможет успокоить нервы после бурных праздников.

Карьера. Предстоит поработать на голом энтузиазме. Это поспособствует вашему росту как личности.

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