В траве сидит кузнечик, а еще клещи, аллергены и повышенная пожароопасность

Вместе разбираемся в сюрпризах, которые готовит весна жителям Удмуртии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ох уж эта весна. Как всегда, она полна сюрпризов. В этом году апрель в Удмуртии выдался удивительно теплым, что привело к раннему пробуждению природы. И это касается не только ранних цветов и первых бабочек.

О том, какие последствия могут быть у необычно теплого апреля, «Комсомолка» разобралась вместе со старшим преподавателем кафедры общей экологии УдГУ Дмитрием Адаховским.

С чего началась ранняя весна

Снег в 2023 году лежал не слишком долго. По словам нашего эксперта, он начал таять еще в конце февраля, а уже к 15 марта суточные температуры стали выше 0°С. Это ускорило процесс схода снега, и к 28 марта его почти не осталось, а это абсолютный рекорд в Ижевске за много лет.

При этом быстрый сход снега не обернулся паводком. В этом году не было ожидаемого высокого половодья. По предыдущим прогнозам Дмитрия Адаховского, пик подъема воды ожидался примерно 29 марта. Но уровень воды в реке оказался почти на 20 см ниже средних многолетних значений.

Снег в этом году растаял быстро, но обошлось без значительного паводка Фото: Евгения ГУСЕВА

«Причиной столь низкого паводка в первую очередь нужно считать отсутствие промерзания почвы в зимний период, что позволило всей влаге поступить в подземный сток. При этом количество осадков за период с ноября по март было аномально высоким и составило 248 мм при средних многолетних значениях 169 мм», – поделился мнением Дмитрий Адаховский.

В качестве примера теплой весны с высоким паводком эксперт привел 2016 год. Тогда, несмотря на высокое количество осадков, выпавших за зиму, почва промерзла, и талая вода не могла в нее впитаться.

О лете пока не думаем

Хоть начало апреля выдалось теплым и в первую неделю все мы видели на градусниках стабильные +5°С во многом благодаря теплым воздушным массам, приходящим из Казахстана, однако как только прошел циклон, стало прохладнее.

В принципе, как нам объяснил эксперт, такая теплая погода апрелю обычно не свойственна и встречается крайне редко. В последний раз подобные температурные значения можно было увидеть аж в 1995 году.

«В большинстве случаев температура апреля достаточно изменчива, чего стоит ожидать и в этом году. Активность циклонических процессов приводит к контрастным сменам воздушных масс, при которых потепления сменяются стремительными похолоданиями с ночными заморозками. Стоит предполагать, что на этом фоне изменчивых апрельских температур тот забег весны, который мы получили в марте, будет постепенно уменьшаться при сохранении общего опережающего хода этой весны», – объяснил эксперт.

Из-за ранней и сухой весны в Удмуртии складывается пожароопасная ситуация Фото: Иван МАКЕЕВ

Так что пока не стоит думать о приходе раннего лета. Погодная ситуация может еще много раз поменяться. Но что пока можно ждать от весны?

Что будет с урожаем?

С приходом тепла деревья просыпаются. Они готовятся распускать почки и расцветать. Однако возможное раннее цветение плодовых деревьев беспокоит садоводов: «А вдруг заморозки? Что будет с любимыми яблоками, сливами и вишнями?»

Эксперт успокаивает, плодовые деревья пока никуда не спешат, а значит, и похолодание им не особо грозит.

«Поскольку почки у садовых культур не раскрыты, то никакого влияния похолодание сейчас не принесет. Если же такое будет в мае, то другое дело. Но прогнозы на май пока, по всем данным, хорошие: сухо и даже жарковато», – успокоил Дмитрий Адаховский.

Аллергикам уже приходится нелегко Фото: Олег ЗОЛОТО

Но такая погода не особо будет способствовать росту травянистых растений. Поэтому стоит внимательно наблюдать. Ведь ключевую роль сыграют дожди, которые напитают почву жизненно необходимой влагой к концу мая – началу июня. Но точных прогнозов пока нет.

Когда проснутся клещи и другая живность?

Ранняя весна будит не только растения, но и животных. К примеру, уже сейчас леса Удмуртии кишат мелкими кровососущими паразитами – клещами. Эти создания переносят опасные для жизни заболевания: энцефалит и боррелиоз.

«Период их активизации, обычно начинающийся со второй половины апреля, в этом году пришелся на самое начало месяца. При этом активизировались как так называемые «луговые», или собачьи, клещи, так и основные переносчики опасных природных очаговых болезней в нашем регионе иксодовые клещи – таежные», – объяснил эксперт.

Мыши тоже заметно активизировались, к тому же теплая погода позволила им лучше пережить зиму, так что это может серьезно обострить эпидемическую обстановку в Удмуртии, связанную с геморрагической лихорадкой, которую переносят грызуны.

Клещи давно проснулись и очень активны Фото: Алексей БУЛАТОВ

На солнышко выглянули и пресмыкающиеся, и рептилии. В Удмуртии не так много опасных ползающих тварей. Травяные лягушки, повинуясь зову природы, развили бурную деятельность, собираясь на нерест. А вот гадюки, которые и представляют для человека опасность, пока что никуда не торопятся и сидят в своих гнездах.

Еще одни «любимые» кровососы, которые распространены в Удмуртии, – это комары. Но их нашествия пока не ожидается. Все же численность этих насекомых зависит от тепла и влажности. А дождей пока не обещают.

Утешает то, что комаров будет не очень много Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Комаров в этом году будет однозначно немного, поскольку стоячие водоемы наполнены слабо. Основной вылет у них начинается после 10 мая. В лужах пока личинок не видно», – сообщил эксперт.

Проснулась и аллергия

На 2 недели раньше срока распустились подснежники, но вместе с первоцветами распустились ольха, верба и осина. Их мелкая пыльца разносится при помощи ветра и является достаточно распространенным аллергеном. Так что жители Удмуртии, страдающие от аллергии, могли уже столкнуться с ними и начать принимать антигистаминные препараты.

Сезонные пожары

Быстрый сход снега и отсутствие дождей уже в конце марта привело к ранним ландшафтным пожарам, связанным с горением сухой травы. С 10 апреля в Удмуртии ввели особый противопожарный режим. До этого его устанавливали только в конце апреля: в 2022 году – 22 апреля, в 2021 году – 17 апреля, в 2020 году – 1 мая, а в 2019 году – 25 апреля.

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