Можно играть, можно коллекционировать, а можно изучать историю: как ижевчанин начал продавать солдатиков ручной работы по всему миру

Евгений Тимашев рассказал о творчестве, бизнесе и поддержке семьи Фото: Мария Бакланова

Деревянные солдатики – несерьезное занятие? Если вы так думаете, то заблуждаетесь. Они могут стать делом всей жизни, как произошло у ижевчанина Евгения Тимашева, который уже более 6 лет делает фигурки из фанеры, зарабатывает на этом, а главное – дарит радость детям и взрослым коллекционерам по всему миру!

«Комсомолка» узнала, откуда взялось необычное увлечение, как хобби переросло в бизнес и какие персонажи выходят из рук мастера сейчас.

«В детстве мечтал о целой армии солдатиков»

Евгению 39 лет, он коренной ижевчанин. Лишь несколько лет провел в Магадане – на время переезжал туда в детстве с родителями-следователями, которых перевели по долгу службы.

Орки – персонажи из вселенной Дж.Р.Р. Толкиена Фото: Мария Бакланова

В юности Евгений всерьез намеревался пойти по их стопам. Получив юридическое образование, он начал работать судебным приставом. Только в какой-то момент понял, что его тянет к совершенно другому ремеслу.

Он ушел на мебельное производство, а затем – на лакокрасочное. Но хотелось что-то еще интересное попробовать, творческое. И вот на одном из известных сайтов для мастеров хенд-мейда подвернулась идея, которая, что называется, зацепила.

Раньше Евгений Тимашев работал в службе судебных приставов Фото: Мария Бакланова

«Увидел там деревянных солдатиков. А я с детства их любил, правда, у меня оловянные были. Помню, как мечтал о целой армии. Решил как-то вечером после работы своим сыновьям сделать подобных. Нашел фанеру, выпилил лобзиком основу, раскрасил их – у меня с рисованием еще со школы все хорошо было. Самые первые были богатыри. Сыновьям моим они очень понравились, играли только так», – вспоминает Евгений.

Первые солдатики Евгения были вот такими. Фото: предоставлены героем

Богатыри, уехавшие в Германию

Понимание, что солдатики ручной работы могут стать хорошим вариантом заработка, пришло практически сразу. А поддержавшая во всех начинаниях супруга Лариса помогла обрести уверенность.

«Решил делать реалистичные фигурки. Как выглядели солдатики, их оружие и обмундирование смотрел в интернете. Да и историю я люблю, немножечко в ней разбирался. Сначала рисовал макет на бумаге, через копирку переводил рисунок на фанеру, выпиливал детали лобзиком и раскрашивал их. Сейчас смотрю на свои первые работы и диву даюсь – такие они смешные были», – рассказал Евгений.

Первая «проба пера». Фото: предоставлены героем

Но выставить своих солдатиков на продажу ижевчанин все-таки решился не сразу, а только когда набил руку. Первая покупательница, что интересно, оказалась не просто не из Удмуртии, а даже из другой страны – из Германии.

Одни из первых экземпляров с эскизами. Фото: предоставлены героем

«Два набора русских богатырей и два набора немецких рыцарей заказала для своих детей женщина. Сама она из России, а муж – немец. Потом пошли заказы из США, из Европы, Израиля, Сингапура. В Ижевске и Удмуртии, удивительно, не заказывали вообще. А вот в Москве и Санкт-Петербурге – да», – перечисляет мастер.

Большая часть заказчиков – мужчины, занимающиеся коллекционированием. Но берут и женщины для детей, желая развить интерес к истории. Кстати, последнее касается не только мальчиков, но и девочек.

Дружина с князем Фото: Мария Бакланова

В конце концов количество заказов выросло настолько, что Евгений ушел с основной работы и стал заниматься только солдатиками. Каких только персонажей он не воплотил в дереве за это время! Он вырезал и монгольских кочевников, и рыцарей Тевтонского ордена, и красноармейцев; войска России, Германии и Франции разных эпох; богатырей и дружинников, мушкетеров… Даже сказочных орков с черепашками-ниндзя и Ктулху!

В день получалось изготавливать по 10 штук – от фанерной заготовки до детальной прорисовки костюмов и доспехов. Труд долгий, кропотливый.

Через некоторое время Евгений понял, что нужно ускоряться и наращивать объемы – с лобзиком далеко не уедешь. Он приобрел лазерный станок, а ручную роспись к концу 2022 года заменил авторскими наклейками, отпечатанными в типографии. Следующий этап – освоить сублимационную печать под прессом, чтобы рисунки не выцветали и были водостойкими.

Подарок для блогера и презентация книги про Наполеона

На вопрос, какой заказ был самым необычным, мастер отвечает не сразу – все-таки каждое из его творений по-своему уникально. Но самого Евгения, пожалуй, больше всего удивило пожелание одного заказчика из Москвы.

«Заказал мне большую деревянную фигурку любимого блогера из Америки – хотел сделать ему такой подарок. Прислал эскиз того, как фигура должна выглядеть, его фотографию и рассказал, что у него должно было быть в руках. Я сделал – было интересно. А заказчик был в восторге», – рассказывает Евгений.

Каких только персонажей нет среди этих фигурок – даже Ктулху. Фото: предоставлено героем

А другой запомнившийся заказ поступил от французской писательницы, которая хотела презентовать свою книгу о наполеоновских войнах. В качестве сувенирной продукции она заказала наборы солдатиков в костюмах того времени.

Санкции и потерянные посылки

Большая часть заказчиков Евгения – не из Удмуртии, а многие даже не из России, поэтому хрупкий товар приходится отправлять посылками. К сожалению, от повреждений они не застрахованы.

«Бывают разные ситуации. Например, одна посылка в Нидерланды просто не доехала. Пропала. А в США доставили сломанных солдатиков – такое ощущение, что по ним просто прошлись ногами», – делится мастер.

Фигурки для росписи: армия России Фото: Мария Бакланова

Бывают и неудачи, сомнения, отсутствие вдохновения – как у любого творца.

«Когда продажи падают, когда появляется хейт от комментаторов. И тогда я думаю, что мое творчество никому не нужно. Но жена меня во всем поддерживает и не дает отчаиваться», – рассказывает Евгений.

А еще бизнес ощутимо просел с введением антироссийских санкций, но Евгений не унывает.

«Конечно, было очень обидно. Ведь моих солдатиков знали, любили, хорошо заказывали. Но… Прорвемся! Я просто стал думать, как выйти из этой ситуации. Начал выпускать наборы для детских мастер-классов, где нужно раскрашивать деревянных солдатиков, героев сказок, животных», – говорит он.

Деревянные щит и меч Фото: Мария Бакланова

Музейная «сувенирка» и деревянные мечи для маленьких рыцарей

Евгений постоянно ищет новые возможности. Некоторое время назад он начал сотрудничать с музеями. Теперь он делает брелоки и магнитики для музея Солнца в Новосибирске и исторические наборы солдатиков для музея-панорамы «Бородинская битва». В планах ассортимент продукции для музеев расширять и дальше.

Теперь Евгений создает еще и книги Фото: Мария Бакланова

А еще мастер начал делать деревянные копии оружия – винтовок, мечей, щитов – и книжки-раскраски на историческую тематику. Первая из них посвящена Ледовому побоищу. Она создана по заказу музея Городецкого Феодоровского монастыря «Александр Невский – национальная слава России». Информацию для создания раскраски Евгений собирал в музее и интернете, эскизы, разумеется, выполнил сам. Затем согласовал макет с музеем, и книжка вышла в печать.

Еще одно направление, которое Евгений только начал осваивать, – это изготовление фигурок для настольных игр.

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