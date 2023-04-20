Расписание ЕГЭ-2023: сроки, резервные дни и дополнительный период

Какие предметы чаще всего выбирают выпускники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже совсем немного осталось выпускникам до сдачи ЕГЭ. Для удобства «Комсомолка» собрала в одном месте все даты и сроки, а также особенности проведения экзаменов в 2023 году.

Когда сдаем ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ для выпускников прошлых лет уже завершился. По данным Минобрнауки Удмуртии, он прошел без технологических сбоев и нарушений.

Основной период для выпускников 2023 года начнется в пятницу, 26 мая. Первые на очереди – экзамены по географии (продолжительность 180 минут), химии (210 минут) и литературе (235 минут).

29 мая сдают ЕГЭ по русскому языку (210 минут).

1 июня – ЕГЭ по математике как базового уровня (180 минут), так и профильного (235 минут).

5 июня пишут ЕГЭ по физике (235 минут) и истории (210 минут).

8 июня – сдают обществознание (210 минут).

13 июня – ЕГЭ по биологии (235 минут) и иностранным языкам за исключением раздела «Говорение» (180-190 минут).

16-17 июня сдают устный ЕГЭ по иностранным языкам (14-17 минут).

19-20 июня – сдают экзамен по информатике (235 минут).

Основной период ЕГЭ начнется в конце мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предусмотрены также резервные дни:

22 июня – русский язык;

23 июня – литература, география, иностранные языки (устная часть);

26 июня – математика;

27 июня – информатика, иностранные языки (письменно), биология;

28 июня – химия, обществознание;

29 июня – физика, история;

1 июля – все предметы.

Резервные дни нужны на тот случай, если даты сдачи экзаменов по выбору совпали либо ученик по уважительной причине (она должна быть подтверждена документально, например, справкой) не явился на экзамен в основном периоде. Также ЕГЭ переносится на резервный день, если были допущены какие-либо нарушения и результат аннулируется.

Для пересдачи «неудов» по основным предметам, без которых не получить аттестат, также есть два дня дополнительного периода: 6 сентября (русский язык) и 12 сентября (математика базового уровня).

Резервные дни нужны, если даты сдачи экзаменов по выбору совпали либо ученик по уважительной причине Фото: Мария ЛЕНЦ

Как будет проходить ЕГЭ-2023 в Удмуртии и какие предметы выбрали выпускники

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии, в этом году ЕГЭ пройдет в штатном режиме. Внимание к выполнению санитарных норм сохранится: помещения будут дезинфицироваться, работники пунктов будут носить маски.

В 2023 году ЕГЭ в Удмуртии будут сдавать 5689 выпускников 11-х классов, но вместе с выпускниками колледжей и теми, кто по каким-то причинам не сдал экзамен в прошлом году, получается 6356 человек.

Более 48% от всех участников ЕГЭ собираются сдавать математику профильного уровня, это более 3 тысяч человек. Более 43% выбрали обществознание. Следующим по популярности предметом стала информатика, которую выбрали почти 25% выпускников. Далее по убыванию идут: биология, физика и история. Желающих написать ЕГЭ по химии набралось всего 12% от всех участников.

На ЕГЭ можно взять только самый простенький калькулятор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зато выросло количество желающих сдать литературу – всего подано 625 заявлений. А вот география традиционно не пользуется большой популярностью – ее выбрали 5% сдающих ЕГЭ.

Если говорить об иностранных языках, то самым популярным остается английский – его выбрали более 700 человек. Немецкий – только девятеро. И по одному человеку сдают испанский и китайский.

Что можно брать на ЕГЭ

Если вы сдаете математику, то взять можно только линейку, не содержащую никаких шпаргалок.

Если вы сдаете ЕГЭ по физике, то можно пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором, который не может подключаться ни к каким сетям передачи информации.

Такой же калькулятор можно использовать на ЕГЭ по химии, также можно пользоваться некоторыми таблицами, например, Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева.

На ЕГЭ по географии можно взять линейку и транспортир, а также самый простой калькулятор.

Если вы сдаете иностранный язык, то брать можно плеер для воспроизведения аудиозаписей, гарнитуру или компьютер, но ничего из этого не должно иметь выхода в интернет.

Устройство, не подключенное к интернету, нужно и на экзамене по информатике.

А на ЕГЭ по литературе можно взять только орфографический словарь.