«В детстве такой кудряшкой была!»: поклонники Елизаветы Туктамышевой смогли заглянуть в семейный альбом фигуристки

Фото: t.me/Tuktik_liza

После посещения в пятницу, 21 апреля, родного города Глазова уроженка Удмуртии, известная фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками своего Telegram-канала своими детскими фотографиями.

Фото: t.me/Tuktik_liza

Напомним, чемпионка выступала на фестивале творческой молодежи. В интервью она рассказала, что очень рада вернуться в город, где родилась.

Ностальгию спортсменки охотно разделили ее поклонники.

Фото: t.me/Tuktik_liza

«Лиза в детстве такой кудряшкой была», – удивляется один из них.

«Совершенно не изменилась! Прелесть прелестная!» – гласит другой комментарий.

Фото: t.me/Tuktik_liza

«Улыбка такая же, как в детстве», – соглашаются другие поклонники.

«Такая прикольная кнопочка в детстве была... А сейчас – императрица!» – одновременно умиляются и восхищаются подписчики.

Многие отметили, что Лиза очень похожа на свою маму.

Заниматься фигурным катанием Елизавета Туктамышева начала еще в 5 лет. В 10 лет она попала на турнир в Белгороде, где ее заметил знаменитый тренер Алексей Мишин, воспитавший нескольких олимпийских чемпионов, в том числе Евгения Плющенко. Как сообщается на сайте Олимпийских игр, Лиза уже тогда отличалась прекрасным исполнением прыжков.

Фото: https://vk.com/lizatuktamisheva

Фанаты в тематической группе ВК даже поделились публикацией в газете от 7 апреля 2007 года, где рассказывалось об успехах талантливой глазовчанки.