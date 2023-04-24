«Полыхало на полнеба»: ижевчане стали свидетелями необычного природного явления

Может ли это повториться в Удмуртии? Фото: Камиль Мазитов ВКонтакте
В воскресенье, 23 апреля, ижевчан поразило необычное зрелище. В ночных небесах заиграли яркие всполохи зеленых и розовых тонов. Многие очевидцы успели запечатлеть редкое явление на фото. А «Комсомолка» решила выяснить у экспертов, действительно ли это было настоящее северное сияние.
В удмуртском гидрометцентре версию подтвердили. Да, над Ижевском возникло настоящее северное сияние. Хотя для нашего региона такое явление в целом нехарактерно.
На широте Удмуртии полярные сияния очень редки. Фото: Егор Авдеев ВКонтакте
Полярное сияние возникает в области магнитных полюсов земли, а чем дальше от них, тем его вероятность меньше. Лучше всего его видно на широте 69-70°. Например, для жителей Архангельска и Мурманска переливы в небе обычное дело. Широта, на которой находится Удмуртия, составляет 55-58°, поэтому северное сияние у нас маловероятно. Но иногда создаются такие условия, когда цветные вспышки возникают и в наших широтах. Как раз это недавно и произошло.
Солнечный ветер долетел до Земли. Фото: Сергей Алексеев ВКонтакте
Кстати, сияние в этот раз видели во многих областях, где подобная картина – большая редкость. Любовались на цветное небо жители Твери, Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Уфы.
Но самом деле редко – не значит невозможно. Как пояснили эксперты, произошло сильнейшее магнитное возмущение.
«Геомагнитная буря стала причиной выброса заряженных частиц плазмы Солнца в сторону Земли», – объяснила руководитель группы метеопрогнозов Дарья Зеленцова.
Эта красота появилась благодаря мощной вспышке на Солнце. Фото: Александр Леконцев ВКонтакте
Полярное сияние – это не что иное, как свечение заряженных частиц в магнитном поле Земли. Оно возникает, когда солнечный ветер достигает верхних слоев атмосферы. Но этот ветер может иметь разную силу.
«В магнитное поле Земли попал солнечный ветер с большим напором элементарных частиц, из-за этого можно было видеть цветные переливы на небе», – говорит заведующий кафедрой общей физики в УдГУ Александр Белослудцев.
Это выглядит очень красиво. Фото: Егор Авдеев ВКонтакте
То есть чем сильнее выброс на Солнце, тем больше частиц долетает до нашей планеты и тем шире могут быть области, где красивое явление становится видимым человеческому глазу.
Если говорить об Удмуртии, то вероятность такая есть. Этот случай, кстати, не первый. Например, 7 декабря ижевчане также заметили в небе всполохи, только они были гораздо бледнее.
«Повторное сияние может случиться, но когда – неизвестно. Все зависит от разреженности атмосферы и активности Солнца. То есть чем больше взрывов на Солнце и выбросов вещества, тем больше и ярче будет сияние», – объяснил Александр Белослудцев.
А еще наблюдать полярное сияние может помешать световое загрязнение или облачность. То есть увидеть его во всех красках можно только темной ночью, когда город спит. И желательно в новолуние.