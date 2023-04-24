«Полыхало на полнеба»: ижевчане стали свидетелями необычного природного явления

Может ли это повториться в Удмуртии? Фото: Камиль Мазитов ВКонтакте

В воскресенье, 23 апреля, ижевчан поразило необычное зрелище. В ночных небесах заиграли яркие всполохи зеленых и розовых тонов. Многие очевидцы успели запечатлеть редкое явление на фото. А «Комсомолка» решила выяснить у экспертов, действительно ли это было настоящее северное сияние.

Для Удмуртии нехарактерно

В удмуртском гидрометцентре версию подтвердили. Да, над Ижевском возникло настоящее северное сияние. Хотя для нашего региона такое явление в целом нехарактерно.

На широте Удмуртии полярные сияния очень редки. Фото: Егор Авдеев ВКонтакте

Полярное сияние возникает в области магнитных полюсов земли, а чем дальше от них, тем его вероятность меньше. Лучше всего его видно на широте 69-70°. Например, для жителей Архангельска и Мурманска переливы в небе обычное дело. Широта, на которой находится Удмуртия, составляет 55-58°, поэтому северное сияние у нас маловероятно. Но иногда создаются такие условия, когда цветные вспышки возникают и в наших широтах. Как раз это недавно и произошло.

Солнечный ветер долетел до Земли. Фото: Сергей Алексеев ВКонтакте

Кстати, сияние в этот раз видели во многих областях, где подобная картина – большая редкость. Любовались на цветное небо жители Твери, Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Уфы.

Откуда в нашем регионе северное сияние

Но самом деле редко – не значит невозможно. Как пояснили эксперты, произошло сильнейшее магнитное возмущение.

«Геомагнитная буря стала причиной выброса заряженных частиц плазмы Солнца в сторону Земли», – объяснила руководитель группы метеопрогнозов Дарья Зеленцова.

Эта красота появилась благодаря мощной вспышке на Солнце. Фото: Александр Леконцев ВКонтакте

Полярное сияние – это не что иное, как свечение заряженных частиц в магнитном поле Земли. Оно возникает, когда солнечный ветер достигает верхних слоев атмосферы. Но этот ветер может иметь разную силу.

«В магнитное поле Земли попал солнечный ветер с большим напором элементарных частиц, из-за этого можно было видеть цветные переливы на небе», – говорит заведующий кафедрой общей физики в УдГУ Александр Белослудцев.

Это выглядит очень красиво. Фото: Егор Авдеев ВКонтакте

То есть чем сильнее выброс на Солнце, тем больше частиц долетает до нашей планеты и тем шире могут быть области, где красивое явление становится видимым человеческому глазу.

Может ли эта красота повториться?

Если говорить об Удмуртии, то вероятность такая есть. Этот случай, кстати, не первый. Например, 7 декабря ижевчане также заметили в небе всполохи, только они были гораздо бледнее.

«Повторное сияние может случиться, но когда – неизвестно. Все зависит от разреженности атмосферы и активности Солнца. То есть чем больше взрывов на Солнце и выбросов вещества, тем больше и ярче будет сияние», – объяснил Александр Белослудцев.

А еще наблюдать полярное сияние может помешать световое загрязнение или облачность. То есть увидеть его во всех красках можно только темной ночью, когда город спит. И желательно в новолуние.