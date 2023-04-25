Пусть будет красиво: жителям столицы Удмуртии предлагают определиться с территорией

Проекты территорий, которые предлагают благоустроить в 2024 году. Фото: 18.gorodsreda.ru

Пять общественных пространств Ижевска претендуют на благоустройство в 2024 году, но выбрать горожанам придется только одно. Расскажем, как сделать выбор и какие проекты разработаны по каждой территории.

Аллея Счастья

Проекты территорий, которые предлагают благоустроить в 2024 году. Фото: 18.gorodsreda.ru

Неподалеку от сквера Победы, рядом с роддомом № 3, планируется создать кластер благоустроенных участков. В частности, здесь установят ступени, проложат велодорожку, поставят пандусы, скамейки, организуют освещение, обустроят газоны. Обещают, что комфортно здесь будет всем. Пока этот проект находится в отстающих и набрал минимальное количество голосов.

Лесопарковая зона в районе ТРК «Столица»

Таким видят лес на Ворошилова. Фото: 18.gorodsreda.ru

В микрорайоне, где живет много молодых семей, часть работ провели еще в 2020 году, тогда по периметру лесопосадки обустроили пешеходные дорожки. А потом все работы пришлось приостановить из-за неуточненного статуса этой территории.

На сегодняшний день у участка есть официальный статус – городской лес, и появилась возможность продолжить благоустройство. Активисты предлагают расчистить пруд и территорию лесного массива, установить кормушки для птиц и обустроить освещение.

Территория в районе школы № 57

Школьный сквер начали благоустраивать уже давно, но процесс не закончен. Фото: 18.gorodsreda.ru

Для этой территории разработан проект с протяженной пешеходной зоной и местами для спокойного отдыха. Предполагается, что здесь появятся пергола и качели, скамейки, шезлонги, зеленая зона и освещение.

Организаторы отмечают, что в микрорайоне довольно плотная застройка, а вот парков, скверов и зеленых зон недостаточно. Новое пространство может стать центром притяжения жителей.

Территория в районе Дворца детского творчества по улице Кирова

Пока пространство около Дворца детского (юношеского) творчества не выглядит цельным. Фото: 18.gorodsreda.ru

А вот здесь планируется реализовать уже третий этап благоустройства территории. За первые два этапа образован патриотический сектор, появились центр уличного баскетбола и зона для воркаута. Для того, чтобы территория выглядела единым парком, необходимо продолжить благоустройство.

«Здесь могут появиться зоны отдыха «Лабиринт» и «Островки». Проектом предусмотрено сохранение части лабиринта, стенки которого образуют ограждения. Внутри этих площадок располагаются детские площадки с резиновым покрытием, места отдыха для родителей. В зоне отдыха «Островки» создаются газоны в виде островов неправильной формы с устройством декоративных стенок, которые выполняют функцию скамеек», – говорится в описании проекта.

Пеший маршрут от сквера Драгунова до Южного парка

Пеший маршрут станет единственным пространством такого рода в городе. Фото: 18.gorodsreda.ru

Новый проект, который предлагается реализовать в Ленинском районе Ижевска. Пеший маршрут должен объединить два общественных пространства и продлить уже обустроенные тропы здоровья. Появятся и велосипедная дорожка, а также скамейки, освещение, урны, тренажеры, указатели и информационные щиты.

Как и где голосовать?

Отдать свой голос за понравившийся проект можно в специальном разделе сайта gorodsreda.ru. Если появились вопросы, их можно задать кураторам проектов. Только от нас и нашего активного участия в голосовании зависит, какая территория Ижевска станет более комфортной и привлекательной в 2024 году.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».