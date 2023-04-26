Платные парковки в Ижевске: где появятся в будущем и как будут назначать штрафы

Еще более 1200 парковочных мест появится в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Уже почти три месяца в центре Ижевска работают платные парковки. Однако вопросов у горожан по поводу новшества меньше не становится. «Комсомолка» разбиралась, какое будущее у проекта и где еще в будущем появятся новые платные парковки.

Выписывают ли штрафы?

Пока можно говорить о безответственности или невнимательности водителей. Парковочные сессии большинство из них не оплачивает: за это время выявили 5000 нарушений, а оплатили парковку только 4000 раз.

«Мы фиксируем порядка 100 нарушений в день. К сожалению, вопрос привлечения к административной ответственности не быстрый», – рассказала Яна Агафонова, начальник технического отдела МКУ «Центр цифровых компетенций» города Ижевска.

За нарушениями следит такая машина Фото: Мария Бакланова

Вот только расплачиваться все равно придется. Да, пока нарушители не получили ни одного штрафа, но скоро уведомления начнут рассылать. За несоблюдение правил придется отдать 2000 рублей. Процедура выглядит следующим образом: уведомление о штрафе появится на «Госуслугах» и в личном кабинете в приложении «Горпарковки». Если автовладелец не согласен с полученным штрафом, он вправе его обжаловать в судебном порядке.

Не реагируйте на звонки с сообщениями о штрафе и требованиями внести оплату. Это мошенники. Представители власти по телефону с вами связываться не будут.

За что могут выписать штраф:

– за неоплаченную парковочную сессию;

– если вы припарковались на месте для инвалидов, но машина не зарегистрирована в соответствующем федеральном реестре;

– если вы зарегистрированы как инвалид, но при этом припарковались на общем месте парковки и не оплатили услугу.

Поиск нарушителей правил платной парковки

Парковки являются платными по будням с 8:00 до 20:00. Первые 15 минут – можно стоять спокойно, а дальше нужно за каждый час вносить 35 рублей. С нарушителями борются с помощью камер. На двух парковках из 15 стоят стационарные приборы (рядом с «тридцаткой» и на ул. Пушкинской напротив домов № 204 и 206), а за остальными следят специальные экипажи.

Работает это таким образом: машины ездят вдоль платных парковок по одному и тому же маршруту с 8 утра до 8 вечера. Каждую из них автомобиль проезжает раз в 15–20 минут.

«Камера считывает госномер автомобиля. Оплата тоже происходит по госномеру. Когда поступают деньги за парковку, система видит это и отфильтровывает «хорошие» номера. Если госномер по камере учли, а оплаты нет, то автомобиль уходит в потенциальные нарушители», – пояснила систему Яна Агафонова, начальник технического отдела МКУ «Центр цифровых компетенций» города Ижевска.

На крыше машины установлен прибор ночного видения с камерой Фото: Мария Бакланова

Конечно, есть автомобилисты, которые пытаются хитрить: например, ставят машину вторым рядом на обочине. Но в этом случае они рискуют получить штраф напрямую от ГИБДД.

Еще один плюс от экипажей: они помогли найти виновника ДТП, который выезжал с платной парковки, задел чужую машину и скрылся. Теперь ему грозит разбирательство.

Где еще появятся платные парковки?

Еще 1214 платных парковочных мест появятся летом 2023 года. Все они появятся в центральном квадрате и охватят улицы Ленина, Горького, Коммунаров, Кирова. Там установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Летом для тех, кто пользуется платными парковками постоянно, появится абонемент. Он позволит сэкономить до 70%. Карта будет безлимитной, и пользоваться ей можно на всех платных парковках города. Стать пользователем такого тарифа можно с помощью мобильного приложения.

Платные парковки появятся по всему центральному квадрату Фото: Мария Бакланова

Яна Агафонова напомнила, для чего вводился проект. Его задача – разгрузить центр города в часы пик, чтобы водители почувствовали ценность своего и чужого времени.

«Дороги – это не место хранения личного транспорта», – уверена начальник технического отдела МКУ «Центр цифровых компетенций» города Ижевска.

Пока эксперимент показывает хорошие результаты. Улицы уже стали свободнее, хотя ситуация и далека от идеала.

Как оплатить парковку?

На каждой платной парковке есть стенд с подробной информацией о том, как оплатить место. Это можно сделать:

– с помощью СМС-сообщения;

– через интернет-портал izhparking.ru;

– в приложении «Горпарковки».

Льготы автоматом не назначают. Для этого нужно зарегистрироваться на Лихвинцева, 46 и подать документы по списку с сайта izhparking.ru. Преимущества есть у многодетных семей, инвалидов, владельцев электромобилей и ветеранов. Сейчас этим воспользовались 100 владельцев, из них больше всего многодетных. На втором месте по активности собственники электромобилей – от них поступило 16 заявлений.

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