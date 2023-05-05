Прогноз погоды для столицы Удмуртии на 6-9 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторые длинные майские выходные на пороге, но баловать ижевчан хорошей погодой они, очевидно, не собираются. Как сообщила пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, 6 мая в Удмуртию вторгнется молодой циклон, который станет причиной дождей и усиления ветра.

«Наиболее продолжительные и умеренные дожди отметятся в северной и северо-западной части республики, напротив, в юго-восточной части осадки ожидаются менее интенсивные. Порывы ветра достигнут 9-14 м/с, в отдельных районах до 17 м/с», – комментируют синоптики.

А с 8 по 10 мая вообще ожидается ночной «минус», из-за чего могут пострадать цветущие растения.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 6 мая, в Удмуртии будет облачно и дождливо. В северной и северо-западной части Удмуртии, по данным республиканского гидрометцентра, ожидается до 11-16°С. На остальной территории теплее – до 17-22°С. В Ижевске сервис Яндекс.Погода прогнозирует +9..+18°С. Ночью температуры опустятся до 0.. +5°С. В Ижевске, скорее всего, теплее – до +2°С. Ветер будет меняться от южного до западного, его средняя скорость составит 3-7 м/с.

В воскресенье, 7 мая, дожди поутихнут, но вероятность осадков сохранится. Местами может пойти даже дождь со снегом. Дневные температуры по Удмуртии не превысят +7.. +12°С. В Ижевске будет около +8°С. Ночью по республике ожидается 0..-3°С, но в Ижевске температуры могут быть плюсовыми. Сильный западный ветер со скоростью 5 м/с и выше сохранится, поэтому погода будет казаться холоднее, чем есть на самом деле.

В понедельник, 8 мая, в республике будет не выше +6.. +11°С, но осадки уже маловероятны, ожидается переменная облачность. В Ижевске, по данным Яндекса, около +9°С. Ночью по Удмуртии 0.. -5°С, в Ижевске отрицательных температур не прогнозируется. Порывы ветра ослабнут, но скорость сохранится до 5-10 м/с. Направление будет западным или северо-западным.

Во вторник, 9 мая, синоптики обещают в Удмуртии солнечную погоду без осадков. Начнет понемногу теплеть. Утром будет прохладно, а днем столбик термометра достигнет +10.. +15°С. Ночью еще возможны заморозки, но не ниже -2°С. В Ижевске, по данным Яндекс. Погоды, до +6°С. Ветер будет северным или северо-западным, с максимальными порывами 4-9 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале короткой рабочей недели потепление продолжится. Днем в среду ожидается до +13.. +18°С, без дождя.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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