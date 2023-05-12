Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ижевчане продолжают ждать дождей и в эти выходные, возможно, дождутся. По крайней мере, Росгидрометцентр обещает, что осадки начнутся еще с вечера пятницы и продлятся всю субботу и все воскресенье. При этом снова ожидается похолодание, хотя и не слишком значительное.

В субботу, 13 мая, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, ожидается переменная облачность, небольшие дожди и около +18°С. Яндекс.Погода прогнозирует до 21°С и осадки ближе к ночи, когда столбик термометра, по разным данным, опустится до +7.. +13°С. Западный ветер изменится в течение суток на северный, его скорость будет небольшой, до 2 м/с.

В воскресенье, 14 мая, также ожидается небольшой дождь, небо полностью закроют облака, на термометре будет всего +14.. +15°С днем и не выше +10 °С ночью. В течение суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью около 4 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха снова начнет повышаться, а дожди прекратятся.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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