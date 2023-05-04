Первый и уникальный: каким будет Дворец единоборств в столице Удмуртии

Дворец единоборств будут строить рядом с комплексом «Созвездие» Фото: предоставил Сергей Стрелков

В мае 2023 года на улице Молодежной в Ижевске начнется строительство Дворца единоборств. О будущем комплексе и его значении для спортсменов Удмуртии рассказали глава города Олег Бекмеметьев, министр физической культуры и спорта Денис Парахин и генеральный директор «Академии единоборств», будущий директор дворца Сергей Стрелков.

ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕТ

Здание дворца возведут в непосредственной близости от двух важных спортивных объектов – ЛД «Молодежный» и СК «Созвездие». Работу над проектом вели целых 7 лет. Почему так долго? А чтобы был одним из лучших в России.

Проект будущего Дворца единоборств. Фото: предоставил Сергей Стрелков

«Это не типовой проект. Аналогов нет. Я лично собирал пожелания от всех федераций единоборств, ездил в Олимпийский комитет и непосредственно с российскими федерациями согласовывал, как размещать ринги, татами, как организовать площадку для судей», – рассказал Сергей Стрелков.

В результате в Ижевске появится трехэтажный дворец единоборств с залом на 1000 зрительских мест. В комплексе будет универсальный зал для соревнований, 7 тренировочных залов, общежитие для судей и спортсменов, а также сауны и массажные кабинеты для восстановления атлетов.

Заниматься будут спортсмены олимпийских видов спорта, в частности, бокса Фото: Диля Ахмадишина

КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ

Во-первых, спортсмены олимпийских видов спорта, в частности, бокса, в том числе и тайского, борьбы, тхэквондо, кикбоксинга, самбо, дзюдо. У каждого вида будет свое помещение.

В будни с 12 до 17 часов будут бесплатно тренироваться дети муниципальных спортивных школ. 60 дней в году министерство спорта сможет бесплатно проводить во Дворце единоборств спортивные мероприятия. Все остальное время будет отведено для занятий коммерческих групп.

На содержание Дворца единоборств бюджет города не потратит ни копейки. Все расходы лягут на ООО «Академия единоборств».

Здесь будут бесплатно тренироваться дети муниципальных спортивных школ Фото: Архив КП

Соревнования будут проходить на первом этаже дворца, где спроектирован универсальный зал с высотой потолка 9 метров, в котором в зависимости от потребности смогут выступать представители не только уже перечисленных видов спорта, но и баскетболисты, гандболисты, волейболисты, футболисты.

«Мы будем расширять выбор спортивных секций в зависимости от интересов населения. Представители художественной гимнастики, шахмат, компьютерного спорта уже интересовались нашей площадкой», – отметил генеральный директор «Академии единоборств» республики.

БЕЗУСЛОВНО ВАЖЕН И НУЖЕН

В настоящее время в Ижевске работает 24 зала для единоборств, которые располагаются в разных частях города. В них занимается в общей сложности около 7000 человек.

«Идея объединить в одном большом пространстве залы для борцов витала в воздухе. Помимо того, что это будет хорошей тренировочной базой, Дворец станет российского уровня площадкой для соревнований», – подчеркнул глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Сдать объект планируется 1 сентября 2025 года Фото: Архив КП

И если тренировочная база в столице Удмуртии есть, то залов для соревнований катастрофически не хватает, поэтому приходится проводить их в ледовых дворцах. Это не самый лучший вариант – дорого, да и не совсем безопасно.

«Каток нам могли предоставить лишь на очень ограниченное время. Оба решения, топить лед или нет, неудобны для нас. Если топить, то потом приходится очень задорого его вновь заливать. Кроме того, разность температур пагубна для спортсменов. Они же разогретые выходят и могут травму получить», – поделился Сергей Стрелков.

КОГДА ЖДАТЬ

Напомним, что концессионное соглашение по строительству Дворца единоборств подписано 1 марта 2023 года в Москве. Строительство оценивается в 800 млн рублей, из них 574 млн – федеральная казна, 134 млн – региональный бюджет и около 100 млн – средства инвесторов.

Сдать объект планируется 1 сентября 2025 года, а затем у правительства в планах в рамках уже созданного спортивного кластера возвести ФОК с плавательным бассейном и футбольным манежем.

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