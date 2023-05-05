Слишком большая мера ответственности: Надежда Заварзина ждет вручения высокой государственной награды

Заварзина Надежда Анатольевна, директор гуманитарно-юридического лицея № 86 Фото: Архив КП

27 апреля 2023 года директор гуманитарно-юридического лицея № 86 в Ижевске испытала настоящий шок. В этот день ее поздравили с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе президента страны Владимира Путина обозначено, что награда вручается «за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу».

Неожиданная радость

27 апреля Надежде Заварзиной позвонили родители и поздравили с высокой наградой. Подтверждение директор школы нашла на официальном сайте Правительства страны.

«Я заплакала, честно. Потому что, во-первых, не ожидала такого признания, во-вторых, я не считаю, что заслужила, потому что есть люди, которые для Отчизны сделали гораздо больше, чем простой учитель, простой директор простой школы города Ижевска. С другой стороны, очень приятно, что труд нашего 86-го лицея оценили на таком высоком уровне. Когда в 2019 году мне присвоили звание «Почетный гражданин города Ижевска», я тоже расплакалась, потому что впервые в жизни меня так почетно, при большом количестве людей поздравили, поблагодарили. И я уже не ждала в своей жизни чего-то более великого. А теперь, как узнала, – три дня плакала. Потому что приятно и в то же время очень тяжело. Потому что слишком большая мера ответственности», – поделилась Надежда Анатольевна.

Надежда Заварзина гордится достижениями лицея и своих ребят Фото: Архив КП

«Этот год был сложным, но успешным»

Дата вручения награды пока неизвестна. Но огромную порцию благодарности, поздравлений и добрых слов руководитель лицея уже получила. И бесконечно благодарна всем, кто нашел, написал и позвонил.

«Этот год был очень сложным для меня в плане физического здоровья, но, с другой стороны, стал очень успешным для нашего лицея. Очень много рекордов показали наши ребята и наши учителя. У нас есть «Лестница карьерного роста лицея», и, наверное, в этом году я буду с большим трудом выбирать, какой рекорд на эту лестницу поместить, потому что все ребята – и спортсмены, и олимпиадники, и артисты, – а также учителя старались продолжить имидж, созданный несколько десятилетий назад первым коллективом, который пришел работать в 86-ю вместе с первым директором Валерием Александровичем Шляфером», – рассказала Надежда Заварзина.

Год был для лицея успешным Фото: Мария Бакланова

А 4 мая пришла еще одна радостная для образовательного учреждения новость – гуманитарно-юридический лицей № 86 вошел в число лауреатов конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2023». Дипломы и медали пришли из Санкт-Петербурга за победу в двух номинациях: «Лучшая инновационная образовательная организация – 2023» и «Лучшая общеобразовательная организация – 2023».

Фото: предоставлено Гуманитарно-юридическим лицеем № 86

Справка КП

Заварзина Надежда Анатольевна

Родилась 3 декабря 1955 года, имеет общий трудовой стаж 46 лет, 28 из которых – в МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей № 86» в городе Ижевске.

Почетный работник общего образования Российской Федерации.

Народный учитель Удмуртской Республики.

Почетный гражданин города Ижевска (звание присвоено в 2019 году).

После школы окончила с отличием Можгинское педагогическое училище.

В 1982 году заочно окончила филологический факультет УдГУ.

С 2013 года Гуманитарно-юридический лицей № 86 каждый год попадает в ТОП-500 лучших школ России.

С 2015 года школа является опорной площадкой Министерства образования и науки Удмуртии по внедрению многих инноваций, в том числе – федеральных государственных стандартов образования.

Два раза лицей попадал в список «100 лучших лицеев России».

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