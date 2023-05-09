За Победу и жизнь: истории героев Великой Отечественной войны рассказывают их потомки

Они всегда будут жить в памяти потомков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День Победы в 2023 году в Удмуртии встречают 139 ветеранов Великой Отечественной войны, 30 из них проживают в Ижевске. Кроме них, в республике насчитывается 4652 труженика тыла, 49 узников концлагерей и 28 жителей блокадного Ленинграда.

Все они пережили четыре года ада, обрушившегося на них голодом, болью и ужасом. У каждого своя история, которой они делились с потомками. Внуки и правнуки героев рассказали об этом в рамках проекта «Истории нашей Победы», который организовали медиахолдинг Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и Центр активных коммуникаций при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

ЕМУ БЫЛО БЫ 100

Столетний юбилей в этом году отметил бы Федор Николаевич Трусов, который ушел из жизни в апреле 2004 года. Он редко говорил о войне, а вот об одном случае все-таки рассказал, вспоминает внучка ветерана Елена Шамшурина.

Фото: из семейного архива героев публикации

«Выполняя приказ принести воды для отряда, мой дед, старший лейтенант, отправил несколько бойцов на задание. Первый не вернулся, второй, третий тоже. Все они были убиты немецким снайпером. Пришлось ему самому идти в тыл врага на поиски воды. Нетрудно представить, что чувствовал в тот момент молодой солдат: жизнь висела на волоске, терзала горечь за убитых солдат. Но он вернулся, вернулся для того, чтобы продолжить бой», – рассказала ижевчанка.

В мае 1942 года 18-летнего Федора отправляют на защиту осажденного фашистами Ленинграда. А уже в сентябре семье сообщили о том, что он пропал без вести в боях у деревни Синявино Мгинского района Ленинградской области. К счастью, позже информация не подтвердилась, и к огромной радости родных боец был найден в госпитале № 1374. Впоследствии Федор еще не раз был ранен, служил в пограничном полку НКВД, а вот в родное село Бемыж в Удмуртии ему довелось вернуться лишь 15 января 1958 года.

За боевые заслуги и проявленное мужество в военное время Федор Николаевич был представлен к наградам: орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«В мой памяти он остался светлым, щедрым и веселым дедушкой, который очень любил песни под гармонь. По праздникам мы с родственниками часто собирались и пели застольные песни под этот дивный народный инструмент. Его сыновья, Валерий и Михаил, виртуозно играли на баяне и гармошке, поэтому поднять настроение деду и семье было достаточно легко. Игра на гармони до сих пор у меня вызывает трепет, ностальгию по родным местам и задушевным посиделкам», – рассказала внучка героя.

На фронте воевал и отец Федора – Николай Иванович Трусов. Военным поваром он служил на Украинском фронте. Осенью 1944 года во время бомбежки противника оказал помощь раненому начальнику. За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и проявленный героизм был представлен к медали «За боевые заслуги». В скором времени он вернулся домой.

ИНОГДА ПРЕДПОЧИТАЛ ГОЛОДАТЬ

Федор Александрович Кремлев родился в Карелии, кроме него в семье воспитывалось еще шестеро детей. Мама мальчика погибла, их воспитывал отец. Когда началась война, Федору было 16 лет, он учился в ремесленном училище. Правда, занятий с каждым днем становилось все меньше, а большую часть времени студенты разгружали вагоны.

Фото: из семейного архива героев публикации

После того, как начались регулярные бомбежки станции, всех воспитанников училища отправили в Ижевск, где они не только учились, но и работали.

«Дедушка попал в сборочный цех механического завода, где собирал наганы. Однажды с фронта поступила жалоба, что наганы плохо стреляют. В результате хотели всех сборщиков отправить на фронт (за любую провинность с завода отправляли на фронт). Но начальник цеха всех пожалел и отстоял. Но в результате они изменили способ сборки, и наганы стали лучше стрелять», – рассказала внучка Федора Александровича Юлия.

Жила молодежь с в вырытых в земле бараках с обшитыми досками стенами, нарами и железной печкой, которую топили досками от заборов.

«В день давали 700 г хлеба и жиденькую кашу в столовой. Иногда дедушка предпочитал голодать день, чтобы потом получить целую буханку и почувствовать себя сытым. Работали по 12-14 часов. Иногда после смены не было сил идти домой, спал под верстаком», – вспоминает рассказы деда Юлия.

Они жили, работали и отдавали жизни во имя и ради Победы. Одни на фронте, другие в тылу. Это была общая Победа, к которой они шли четыре длинных и невероятно тяжелых года. Низкий поклон вам, герои!

Около 30 историй из более чем 200 присланных со всех уголков Удмуртии для участия в проекте прозвучат с главной сцены празднования 9 мая на концерте «Истории нашей Победы» (6+). Начало концерта в 19:30, место – набережная Ижевского пруда.

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