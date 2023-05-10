Заразен и опасен: чем грозит птичий грипп

Можно ли заразиться от домашней птицы и как себя обезопасить Фото: Мария ЛЕНЦ

В Удмуртии выявлен высокопатогенный грипп птиц H5N1 – очень заразный и опасный штамм. Никакой крепкий иммунитет птицы против него точно не устоит. Около 200 мертвых чаек обнаружены в Глазове и в Ижевске. Исследования, проведенные в республиканской и федеральной лабораториях, предварительный диагноз подтвердили.

Карантин объявлен на территории радиусом 5 км от места обнаружения зараженных чаек. Сейчас все поголовье домашней птицы на этой площади будет уничтожено. Такие строгие меры связаны с тем, что вероятность распространения высокопатогенного штамма высока и есть опасность гибели всех пернатых в Удмуртии.

Кстати, H5N1 передается и человеку. Какими последствиями может обернуться заражение, рассказала заместитель министра здравоохранения республики Марина Петренко.

Как передается?

В среднем, смертность человека от этого штамма птичьего гриппа составляет 30%. Для того, чтобы произошло заражение, в большинстве случаев необходим прямой контакт с больной птицей. Соответственно, трогать лежащую на земле птицу нельзя ни в коем случае.

Опасность несут продукты, в составе которых есть сырой белок, в том числе и яйца всмятку. Мясо птицы следует употреблять в пищу только после тщательной термической обработки.

Вирус переносят чайки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Вирус гриппа неустойчив уже при температуре 80°С. Если есть сомнения, я бы посоветовала мясо птицы отваривать, причем кусковым способом, а яйца варить вкрутую», – рассказала Марина Петренко.

То есть продукты птицеводства, пусть и после тщательной термической обработки, но есть можно. Развеяла сомнения и заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, которая сообщила, что крупные птицефабрики в зону заражения не попадают, поэтому их деятельность не ограничивается. Естественно, предприятия уже приняли строжайшие санитарные меры и жестко контролируют состояние птицы. А вот покупать птицу с рук, без документации о ее безопасности не стоит.

Симптомы заражения у человека

Состояние заболевшего гриппом H5N1 напоминает ОРВИ с повышенной температурой, головной и мышечной болью, слабостью и в некоторых случаях диареей.

Поголовье птицы во многих хозяйствах будет ликвидировано Фото: Иван МАКЕЕВ

Поставить конкретный диагноз можно только после тестирования, после чего за человеком устанавливается наблюдение врача. В течение недели специалисты будут отслеживать, как протекает заболевание. Отслеживать состояние будут и у тех больных, кто не контактировал с больной птицей, а просто проживает в очаге заражения.

«Все граждане, которые обратились к нам за медицинской помощью на территории очагов, имеют клиническую картину респираторной вирусной инфекции легкого течения. У всех забран биологический материал для исследования на вирус высокопатогенного птичьего гриппа. Все результаты в настоящее время отрицательные», – подчеркнула замминистра.

Кто в зоне риска?

Те, кто проживает в радиусе пяти километров от места обнаружения погибшей от гриппа H5N1 птицы, прежде всего. О том, какие районы Ижевска находятся в карантинной зоне, можно узнать из документа на сайте правительства республики, о районах Глазова в другом документе, в третьем есть информация об очагах в Завьяловском районе.

Обнаружили погибшую птицу?

Не подбирайте птиц, не прикасайтесь к ним! О погибшей или явно больной птице нужно оперативно сообщить по телефону горячей линии Главного управления ветеринарии Удмуртии: 8-800-222-17-16.

Есть ли защита?

Никакой профилактики в отношении высокопатогенного гриппа птицы не существует. Однако прививка от привычного нам «человеческого» гриппа вполне способна защитить от серьезных последствий птичьего.

На крупных птицефабриках усилены санитарные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сами по себе вирусы животных могут распространяться только внутри популяции животных. Но поскольку именно вирус гриппа А обладает очень высокой изменчивостью, рано или поздно в результате мутаций вирус может начать передаваться от животного человеку. Мы не знаем, какой промежуток времени необходим, чтобы вирус приобрел это новое свойство. Как только это произойдет, мы будем стоять на пороге новой пандемии, поэтому все мероприятия, которые в настоящее время проводятся, в первую очередь направлены на удлинение этого промежутка времени», – отметила Марина Петренко.

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