Храм на костях: история братской могилы революционеров Ижевска

Фото: iz-article

Рядом с Михаило-Архангельским собором стоит обелиск, вот только мало кто задумывался о его истории: для чего он и что отображает. Однако его история богата событиями.

Все началось с основания братской могилы. Именно здесь в 1918-м году отправили в последний путь 24 человека, которые устраивали революцию в Ижевске. Здесь не было привычных нам каменных памятников, а стояли только деревянные, но в начале 20-х на территории собора появился обелиск. Спустя еще время к нему добавили балкон, откуда в праздничные даты вещали ораторы. Помимо слушания речей, здесь провели траурный митинг после смерти лидера социал-демократической партии Владимира Ленина.

Последнее захоронение здесь было в 1967 году. Сюда перенесли прах Ивана Пастухова – революционера-большевика, рабочего Ижевского оружейного завода и депутата Учредительного собрания. Прах доставили на могилу с Троицкого кладбища после того, как его заживо погребли белогвардейцы. Таким беспощадным образом с ним обошлись из-за того, что Пастухов, по легенде, спрятал заводскую казну и не рассказал, где она находится.

Раньше площадь обелиска называли символично – Красной. В 1930-х годах массово начали сносить все храмы и соборы, такая участь ждала и Михаило-Архангельский собор. На его месте высадили липы, и появился сквер.

Однако в 2007 году храм все же начали восстанавливать, а вместе с ним и благоустраивать место захоронения революционеров.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».