Им это есть нельзя: чего не стоит давать маленьким детям

Рассказываем, что не стоит есть малышам Фото: Архив КП

Пробовать различные продукты, кроме смеси или материнского молока, малыши начинают уже в первый год жизни. Процесс постепенного перехода на взрослое меню идет до трех лет. Специалисты рассказали о том, что из меню ребенка следует исключить, а что по чуть-чуть, но можно.

МОГУТ НАВРЕДИТЬ ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ

Колбасу можно разрешать малышу в возрасте старше двух лет. Но небольшими порциями и только с маркировкой «детская», в которой меньше консервантов, специй и соли.

Жареную пищу желудок малыша усваивает очень сложно, да и наличие канцерогенов является жирным минусом.

Лесные грибы малышам категорически нельзя, предупреждают эксперты. В них могут содержаться вредные вещества, с которыми под силу справиться только организму взрослого человека. Детскому их нейтрализовать не удастся.

Густой бульон ребенку тоже давать не стоит. В нем ударная доза питательных веществ, достаточная для мамы и папы. А никак не для их сына или дочки.

Некоторые продукты можно давать с осторожностью Фото: Архив КП

Чай. Вот его дети любят и пьют с удовольствием. Особенно со всякими вкусняшками. Однако черный, зеленый и другие виды чая детям до 2 лет не безопасны. Знакомство с зеленым вообще рекомендуется начинать после 10 лет.

Шоколад, в составе которого есть кофеин, негативно воздействует на детский организм. В нем кстати, еще и много сахара. После двух лет можно лишь какао, но специальное, детское.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДОБАВКИ

Специи и соусы, в том числе майонез, детям до 3 лет нельзя по следующим причинам:

много соли и специй;

наличие стабилизаторов, усилителей вкуса, красителей и ароматизаторов;

присутствие в составе глутамата натрия, который, по мнению врачей, негативно влияет на пищеварительный тракт, а также нервную систему ребенка. Впоследствии у ребенка нарушаются естественные вкусовые ощущения, и обычная здоровая пища кажется пресной и невкусной.

Плавленый сыр. Несмотря на кажущуюся безобидность, его нельзя вводить в меню ребенка даже старше 3 лет.

Консервы, исключая специальные для детского питания, не стоит вводить в рацион малыша. Включая домашние заготовки в виде соленых огурцов и различных салатов.

Деликатесы обычно содержат много соли, жидкий дым, усилители вкуса, жир и т. д. Все это для пищеварительной системы ребенка совсем даже не полезно.

Сладости. Вкусно, конечно, но вредно. Если речь идет о творожках и другой подобной молочной вкусняшке, перед покупкой внимательно изучайте состав. В детских продуктах не должно быть всяких «ешек» и ароматизаторов.

Сладкое для малышей вредно Фото: Архив КП

Сладкая газировка тоже под строгим запретом. Ударная доза сахара и консерванты – что тут полезного?

Каши быстрого приготовления тоже стоит держать от ребенка подальше. В них много добавок, а полезных веществ в процессе обработки остается минимум.

ОСТОРОЖНО – АЛЛЕРГЕН

Мед можно давать в минимальных количествах в возрасте от трех лет и старше. Он, безусловно, полезен, но может вызвать серьезную аллергическую реакцию.

Яичный белок. Блюда из яиц можно, но аккуратно.

Фрукты ярких цветов и экзотику тоже нужно давать с большой осторожностью. Апельсины и клубнику вообще не раньше, чем с 4 лет.

Мясо курицы, гуся или утки тоже достаточно аллергенные продукты. А вот индейка считается более безопасной альтернативой.

Орехи в умеренных количествах полезны, но не малышам, у которых они могут вызвать сильную реакцию (особенно арахис).

Рыбу и морепродукты детям можно с трех лет, но начинать нужно очень аккуратно.

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