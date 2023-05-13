Им это есть нельзя: чего не стоит давать маленьким детям

Рассказываем, что не стоит есть малышам
Фото: Архив КП
Пробовать различные продукты, кроме смеси или материнского молока, малыши начинают уже в первый год жизни. Процесс постепенного перехода на взрослое меню идет до трех лет. Специалисты рассказали о том, что из меню ребенка следует исключить, а что по чуть-чуть, но можно.
МОГУТ НАВРЕДИТЬ ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ
Колбасу можно разрешать малышу в возрасте старше двух лет. Но небольшими порциями и только с маркировкой «детская», в которой меньше консервантов, специй и соли.
Жареную пищу желудок малыша усваивает очень сложно, да и наличие канцерогенов является жирным минусом.
Лесные грибы малышам категорически нельзя, предупреждают эксперты. В них могут содержаться вредные вещества, с которыми под силу справиться только организму взрослого человека. Детскому их нейтрализовать не удастся.
Густой бульон ребенку тоже давать не стоит. В нем ударная доза питательных веществ, достаточная для мамы и папы. А никак не для их сына или дочки.
Некоторые продукты можно давать с осторожностью
Фото: Архив КП
Чай. Вот его дети любят и пьют с удовольствием. Особенно со всякими вкусняшками. Однако черный, зеленый и другие виды чая детям до 2 лет не безопасны. Знакомство с зеленым вообще рекомендуется начинать после 10 лет.
Шоколад, в составе которого есть кофеин, негативно воздействует на детский организм. В нем кстати, еще и много сахара. После двух лет можно лишь какао, но специальное, детское.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДОБАВКИ
Специи и соусы, в том числе майонез, детям до 3 лет нельзя по следующим причинам:
много соли и специй;
наличие стабилизаторов, усилителей вкуса, красителей и ароматизаторов;
присутствие в составе глутамата натрия, который, по мнению врачей, негативно влияет на пищеварительный тракт, а также нервную систему ребенка. Впоследствии у ребенка нарушаются естественные вкусовые ощущения, и обычная здоровая пища кажется пресной и невкусной.
Плавленый сыр. Несмотря на кажущуюся безобидность, его нельзя вводить в меню ребенка даже старше 3 лет.
Консервы, исключая специальные для детского питания, не стоит вводить в рацион малыша. Включая домашние заготовки в виде соленых огурцов и различных салатов.
Деликатесы обычно содержат много соли, жидкий дым, усилители вкуса, жир и т. д. Все это для пищеварительной системы ребенка совсем даже не полезно.
Сладости. Вкусно, конечно, но вредно. Если речь идет о творожках и другой подобной молочной вкусняшке, перед покупкой внимательно изучайте состав. В детских продуктах не должно быть всяких «ешек» и ароматизаторов.
Сладкое для малышей вредно
Фото: Архив КП
Сладкая газировка тоже под строгим запретом. Ударная доза сахара и консерванты – что тут полезного?
Каши быстрого приготовления тоже стоит держать от ребенка подальше. В них много добавок, а полезных веществ в процессе обработки остается минимум.
ОСТОРОЖНО – АЛЛЕРГЕН
Мед можно давать в минимальных количествах в возрасте от трех лет и старше. Он, безусловно, полезен, но может вызвать серьезную аллергическую реакцию.
Яичный белок. Блюда из яиц можно, но аккуратно.
Фрукты ярких цветов и экзотику тоже нужно давать с большой осторожностью. Апельсины и клубнику вообще не раньше, чем с 4 лет.
Мясо курицы, гуся или утки тоже достаточно аллергенные продукты. А вот индейка считается более безопасной альтернативой.
Орехи в умеренных количествах полезны, но не малышам, у которых они могут вызвать сильную реакцию (особенно арахис).
Рыбу и морепродукты детям можно с трех лет, но начинать нужно очень аккуратно.
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