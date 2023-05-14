Гороскоп на неделю: с 15 по 21 мая Весам удастся начать путь к изменениям, а Козерогам – к принятию себя

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вселенная приоткроет для вас свои тайны. Будьте готовы к тому, что некоторые из них будут для вас непонятны с первого взгляда. Но именно в них сложится нужный вам ответ.

Телец

Надежда и отчаяние, потеря и любовь всегда идут рядом. Ваша душа пребывает в относительной гармонии с окружающим миром. Наслаждайтесь покоем.

Близнецы

Жизнь потребует от вас принимать мгновенные решения. Логика и здравый смысл вам не помогут. Доверьтесь случаю и сделайте первый шаг.

Рак

Короткий перерыв дал вам возможность немного проветрить голову. Пришла пора продуктивной работы. Не бойтесь просить помощи. Все ваши дела завязаны на сотрудничестве с кем-либо.

Лев

Не стоит спешить менять карьеру на пустом месте. Судьба советует сделать перерыв и никуда не спешить. Импульсивные решения легко могут привести к поражению.

Дева

Вселенная пошлет вам изобилие. Много хлопот, важных и неотложных дел и просто суеты. Но при всей загруженности у вас будет хватать времени на себя. Вы наконец-то почувствуете себя живым человеком.

Весы

Изменения начнутся только после того, как вы сумеете измениться внутри себя. Будьте готовы к боли и переживаниям. Все это понадобится вам, чтобы начать новую жизнь с чистого листа.

Скорпион

Для вас весь мир открыт как на ладони. Но при этом вам будет куда важнее наладить отношения с близкими и друзьями. Возможно, вам припомнят старые обиды. Не пытайтесь откреститься от них. Ищите выход.

Стрелец

Удача благоволит вам на этой неделе. На все вопросы, которые могут возникнуть у вас, уже есть ответы. Прислушайтесь к себе. Опыт прошлого – лучший учитель.

Козерог

Вам захочется защититься, закрыться и спрятаться подальше от всего мира. Но, на самом деле, в этом нет необходимости. Прислушайтесь к себе. Окружающие любят вас и готовы принять таким, какой вы есть на самом деле.

Водолей

Вы сможете найти счастье даже в самых неприметных мелочах. Это ваше время. За что бы вы ни взялись, все случится так, как должно. Ничего не пропадет.

Рыбы

Вам придется быть осторожными и дипломатичными, если хотите заполучить желаемое в короткие сроки. Удача благоволит вам. Но приоритеты лучше расставить. Все и сразу получить не выйдет.

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