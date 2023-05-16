В мае предприниматели смогут зарегистрировать товарный знак за полцены

Для предпринимателя регистрация собственного товарного знака – это возможность защитить свой продукт от конкурентов, увеличить стоимость бизнеса или масштабировать свое дело по франшизе.

Иметь товарный знак одинаково важно в любом бизнесе – от бьюти-индустрии до IT. Производителям товаров и селлерам он нужен, чтобы сделать продукцию узнаваемой, а также представлять ее в торговых сетях и на маркетплейсах. Зарегистрированный товарный знак предоставляет право на законную защиту и взыскание денежных компенсаций с нарушителей за контрафакт и «копирование» бизнеса.

Зарегистрировать товарный знак поможет Юридическая группа «Совет». Компания специализируется на вопросах защиты интеллектуальной собственности с 2018 года. В 2023 году «Совет» вошел в региональный рейтинг юридических компаний «Право-300» по группе «Интеллектуальная собственность».

Обычно срок регистрации товарного знака занимает около года. На первом этапе проходит консультация и подается заявка в Роспатент, а также оплачивается госпошлина. Процесс занимает не более 3 дней. Далее от 6 до 12 месяцев идет проверка в Роспатенте, и еще 2 недели уходит на получение свидетельства о регистрации.

В команде Юридической группы «Совет» 60 юристов-экспертов, которые оценивают риски, готовят отчет о проверке товарного знака на уникальность, делают расчет пошлин и готовят инструкции по оплате, подают заявку в Роспатент и ведут переписку, отвечая на все вопросы.

Регистрация товарного знака – это только начало пути. Специалисты Юридической группы «Совет» помогут на всех этапах развития вашего бизнеса, при необходимости оспорят использование вашего товарного знака конкурентами и ответят на претензии.

До 31 мая 2023 года зарегистрировать свой товарный знак можно еще выгоднее: компания дарит скидку в 50% и зарегистрирует ваш товарный знак за 15 000 рублей (обычная стоимость составляет 30 000 рублей).

Если у вас еще не зарегистрирован товарный знак, поторопитесь воспользоваться этой возможностью.

Юридическая группа «Совет» находится по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264а.

Подробная информация на сайте.

Дополнительная информация по телефону: +7(922)523-68-06.

sale@sovet.group

Реклама. ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «СОВЕТ».