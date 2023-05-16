Подросткам будет интересно: в летние каникулы за счет государства можно заниматься в автошколе Ижевска

Фото: предоставлено клиентом

Летние каникулы не за горами, что, конечно же, радует наших школьников. А вот их родители уже ломают голову над тем, как организовать отдых подростков. Чтобы увлекательно и с пользой. И если школьников среднего звена пристроить все-таки проще, то заинтересовать детей в возрасте 16-17 лет гораздо сложнее. У нас есть идея!

Есть сертификат? Тогда бесплатно!

По сертификату дополнительного образования, который выдается детям от 5 до 18 лет, можно заниматься в кружках и секциях не только во время учебного года, но и на летних каникулах. Причем деньги в размере около 10 тысяч рублей зачисляются в январе, и если ими не воспользоваться, они сгорают.

А если подросток и сам не знает, чего хочет, или его трудно чем-то увлечь? Предложите ему или ей во время летних каникул поучиться в настоящей автошколе! Причем это не будет стоить семейному бюджету ни копейки.

Обучение в автошколе в рамках сертификата ПФДО доступно подросткам с пропиской (временной регистрацией) в Ижевске и Завьяловском районе.

Что входит?

Во время летнего обучения в автошколе подростки пройдут курс теории, то есть разберут ПДД, дорожные знаки, устройство автомобиля и самые разные ситуации на дорогах. А еще у них будет возможность отрабатывать навыки управления автомобилем на 3D-тренажере. Зачем это нужно подростку?

Во-первых, знание правил дорожного движения никому лишним не будет. Согласитесь, уважаемые родители, спокойнее будет на душе за своего ребенка и его личную безопасность.

Во-вторых, занятость сына или дочки в летние каникулы. Отдыхать безусловно нужно, говорят психологи. Ребенку необходимо предоставить возможность бесцельных прогулок с друзьями, «зависания» в телефоне и игр на компьютере, но и познавательная составляющая должна быть обязательно. Тогда каникулы пройдут действительно с пользой.

В-третьих, деньги, которые государство выделяет на дополнительное образование детей, нужно использовать. Мы уже говорили, что они не копятся бесконечно, а сгорают. Далеко не все подростки вообще пользуются такой возможностью в силу отсутствия интересов, занятости и других причин. А тут – отличное решение и время с пользой провести, и средства освоить, и друзей по интересам найти.

В-четвертых, летние занятия по теории станут первым этапом получения водительских прав в будущем. Дело в том, что автошкола засчитывает эти занятия как первый этап обучения. Дается целых два года на то, чтобы подросток вернулся потом в автошколу и прошел второй этап – вождение.

Фото: предоставлено клиентом

С учетом оплаты теоретической части сертификатом обучение в автошколе по данному предложению будет самым низким по цене в Ижевске.

Пройти обучение в автошколе можно с 16 лет, а пройти экзамен в ГИБДД можно с 17 лет. При успешной сдаче обоих этапов останется только ждать совершеннолетия. После чего можно прийти в ГИБДД и получить права.

Что говорят психологи о раннем обучении в автошколе?

У подростков меньше страха перед дорогой и гораздо больше шансов на эффективное обучение и сдачу экзаменов. У взрослых людей в силу жизненного опыта появляются страхи и опасения.

А еще подростки лучше усваивают новую информацию, поэтому и теорию, и практику проходят быстрее и успешнее. Да и времени свободного во время летних каникул у ребят гораздо больше, чем у работающего человека.

Есть и минусы, конечно, как же без них. В частности, это беспечность, нетерпимость к поражениям (если не удастся сдать экзамен с 1 раза, подросток может потерять интерес к вождению).

Во время обучения с подростками работает и психолог, который помогает им серьезно относиться к занятиям, настраивает их на непростой процесс сдачи экзамена, успокаивает и поддерживает.

В Ижевске возможность обучения подростков в летний период по сертификату ПФДО предоставляет автошкола «Главная дорога». Подробную информацию можно узнать:

На сайте организации: гд-18.рф

Подробнее можно узнать в группе в ВК: vk.com/avtoschool18

По телефону: +7982-825-1515.

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