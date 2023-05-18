Прогноз погоды на лето 2023 года в Удмуртии

Будет ли аномально жарко?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ряд экспертов уже пообещали России аномально жаркое лето. После непривычно теплой весны мы готовы поверить этим прогнозам. А чего ждать от природы жителям Удмуртии?
Аномально теплого лета хочется далеко не всем, поэтому такие прогнозы, безусловно, настораживают. Но наш постоянный эксперт, преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский считает, что не так уж будет и страшно.
Прогноз на июнь. Ижевск находится в светло-розовой зоне – это значит, что температуры будут в пределах нормы. Фото: meteoinfo.ru
«Действительно, метеорологи первоначально склонялись к прогнозам экстремального характера, которые говорили об аномально жарких июне и августе, а также приходе холодной погоды в июле. Хотя в общем-то июль у нас самый жаркий месяц, лишь изредка август бывает относительно теплее. Потом прогнозы стали меняться, и жара прогнозировалась на все летние месяцы. По последним данным, лето прогнозируется относительно, но не аномально теплым. При этом говорится о его нормальной влагообеспеченности на всем протяжении», – рассказал он.
Прогноз на июль. Ижевск находится в темно-розовой зоне – это значит, что температуры будут выше нормы. Фото: meteoinfo.ru
Ну что ж. Судя по всему, серьезных похолоданий (с сильными заморозками и майским снегом) уже можно не ждать, впереди тепло и долгожданные дожди, которые в Удмуртию в последнее время заносит не часто.
С вероятностью 65-70% в большинстве регионов России вплоть до октября будет тепло, а иногда даже жарко. Температура будет колебаться вокруг средних многолетних значений.
В Ижевске в июне ожидаются дожди и в среднем около 16 градусов. Но уже в июле, по предварительным прогнозам, наступит жара (при средней температуре 18,6 °С), а в августе вновь будет все в пределах климатической нормы.
Прогноз на август. Ижевск находится в светло-розовой зоне – это значит, что температуры будут в пределах нормы. Фото: meteoinfo.ru
Цифры говорят о том, что жаркое лето в Удмуртии бывает все-таки не настолько часто. Мы изучили данные интернет-сервиса «Погода и климат» и выяснили, что лето с температурами выше средних за 23 года случалось всего 9 раз, дважды – очень холодным, а остальные были умеренно теплыми.
График составлен по данным сервиса Погода и Климат
Фото: Архив КП
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