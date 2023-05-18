Есть работа: куда устроиться подростку в Ижевске во время летних каникул

Фото: Envato

Среди подростков Ижевска немало тех, кто хотел бы поработать во время длительных летних каникул. Кто-то мечтает потратить заработанное на свои «хотелки», другие помогают родителям и на свою зарплату покупают все необходимое к следующему учебному году. Вот только найти работу на деле оказывается не так уж и просто. «Комсомолка» выяснила, кто поможет и где можно в Ижевске заработать несовершеннолетним.

ГДЕ НАЙТИ ВАКАНСИИ?

Фото: Envato

17 мая в Ижевске прошла ярмарка вакансий для школьников, которые хотели бы поработать во время летних каникул. Ее посетили 295 подростков от 14 до 17 лет, среди которых 262 человека оставили свои заявки. Также присутствовали и те, кто уже выпустился из техникумов и колледжей.

На встрече свои вакантные места представляли работодатели из концерна «Калашников», Почты России, «УралЭнерго», «Комос групп», компаний «Ростелеком» и «Ростикс».

Они предлагали подросткам работу:

– почтальоном;

– слесарем механосборочных работ;

– сотрудником ресторана;

– специалистом по работе с клиентами;

– продавцом мороженого.

Набор подростков на работу будет продолжаться до конца мая. Оставить заявку на вакантное место или проконсультироваться по вопросам летнего трудоустройства можно в молодежном центре «ПерспективаПро» по номеру телефона 8-919-901-60-40 или же написать в личные сообщения их группы в ВК.

Зарплата окладно-сдельной формы, но работодатели не могут платить школьникам ниже уровня МРОТ – на данный момент он составляет 16 242 рубля. Но это за полный рабочий день в течение месяца. Окончательная сумма будет зависеть от фактически отработанных часов. Отметим, что длину рабочего дня подростка ограничивает законодательство. Так, например, дети с 14 до 15 лет работают по 4 часа, с 15 до 16 – 5 часов, с 16 до 17 – 6 часов.

По законодательству можно заключать официальный трудовой договор с 14 лет, но для этого необходимо письменное согласие родителей или опекунов ребенка, и если подросток не достиг 15 лет, еще и разрешение от органов опеки и попечительства.

В Центре занятости населения Ижевска также предлагают ряд вакансий, куда может трудоустроиться ребенок.

«Ребята могут устроиться подсобным рабочим с условием, что им не придется поднимать тяжести. Например, на конюшню, где они ухаживают за животными, носят сено, убираются на территории. Также могут устроиться для прополки клумб, цветы поливать», – добавили в Центре занятости.

КЕМ МОЖНО ПОРАБОТАТЬ ОТ ЦЗН?

Фото: архив редакции

Озеленитель. Ребята высаживают растения в парках, скверах и других общественных пространствах, а также обеспечивают дальнейший уход за саженцами. Здесь пригодятся трудолюбие, физическая выносливость, воображение (чтобы можно было выстраивать из будущих цветов рисунки), а также хороший глазомер для ровной посадки.

Аниматор. Подростки могут работать и на различных детских мероприятиях – развлекать малышей в ростовых костюмах, проводить различные конкурсы и программы. Чтобы работалось в удовольствие, юным сотрудникам нужно уметь быстро ориентироваться в непредвиденных ситуациях, грамотно разговаривать, понимать свою аудиторию, а также добросовестно относиться к своему делу – все-таки от аниматора зависит настроение на всем протяжении праздника.

Помощник вожатого. Они требуются, в основном, в младших отрядах, чтобы помогать следить за соблюдением режима, а также для проведения мероприятий внутри детского коллектива. Как вожатые, так и их помощники должны всегда выглядеть опрятно, четко соблюдать план дня, уметь контролировать свои эмоции и организовывать досуг ребят.

Уборщик территории. Это одна из востребованных должностей на время летних каникул. Подросткам обозначают территорию, которую они должны привести в порядок, а они, в свою очередь, обязаны добросовестно выполнить работу: подмести, убрать мусор. Здесь требуются выносливые и ответственные ребята.

Промоутер. Часто школьники устраиваются на раздачу листовок и рекламных буклетов. Дел немного – предлагаешь прохожим взять бумажку и дальше ждешь следующего на своей точке. Здесь же нужны терпеливые ребята, все-таки мало кто осилит несколько часов стоять с протянутым буклетом или листовкой в руке.

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